Москва, , 06:59 — REGNUM В ближайшие три года на Дальнем Востоке в три-пять раз ускорятся темпы создания промышленной и социальной инфраструктуры — это станет настоящим прорывом, заявил на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

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Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики обозначил на совещании приоритеты, которые направлены на улучшение качества жизни дальневосточников. Среди них Чекунков назвал и необходимость обеспечить рост и диверсификацию экономики.

«Мы видим возможность в три-пять раз ускорить темпы создания инфраструктуры — как промышленной, так и социальной — за счет внебюджетных инвестиций по механизму дальневосточной концессии. Создаем для этого инвестиционный акселератор. Цель — привлечь в него за ближайшие три года проекты объемом 500 миллиардов рублей, что будет означать настоящий инфраструктурный прорыв», — отметил министр.

Чекунков пояснил, что будут изменены принципы работы территорий опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивостока и Арктической зоны РФ. Привлекать инвесторов планируют не только финансовыми льготами, но и возможностью работать быстрее и проше.

«Чтобы стимулировать инвестиции в перерабатывающее производство, ввод в экономический оборот нового леса, земли и акваторий, будем продолжать бороться за особые региональные условия в отраслевом регулировании. Дальний Восток и Арктика — это особый экономический пояс, и чтобы в нем экономика работала не планово-убыточно, а выгодно и для государства, и для людей, необходимо точно настроенное регулирование», — подчеркнул Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, в городах Дальнего Востока до 2024 года появятся «дальневосточные кварталы», об этом на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 10 марта заявил руководитель Минвостокразвития Алексей Чекунков.