Москва, 11 марта 2021, 08:11 — REGNUM Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков предложил предоставить преференции строителям «дальневосточных кварталов», об этом он сообщил на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 10 марта.
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Министр предложил распространить режим территорий опережающего социально-экономического развития на проекты комплексной жилищной застройки от 200 тыс. квадратных метров. Меры поддержки будут предусмотрены для создания коммунальной и социальной инфраструктуры.
«Для контроля качества такие проекты будут предварительно рассматриваться правительственной комиссией по развитию Дальнего Востока», — отметил Чекунков.
Как сообщало ИА REGNUM, в городах Дальнего Востока до 2024 года появятся «дальневосточные кварталы», об этом на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 10 марта заявил руководитель Минвостокразвития Алексей Чекунков.