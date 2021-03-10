Москва, , 18:41 — REGNUM В России продолжительность туристического сезона планируется расширить на пять месяцев. Об этом сообщила 10 марта глава Ростуризма Зарина Догузова на совещании президента с членами правительства.

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«Ситуация постепенно нормализуется, и это даёт нам надежду на такой полноценный летний туристический сезон. Сейчас с регионами проработали, с туроператорами, с отраслью, с крупными отелями, чтобы курортный сезон запустить с 1 мая и завершить его в конце сентября, чтобы расширить крылья сезона», — сказала она.

Догузова также выразила надежду, что и «погода нам будет благоволить».