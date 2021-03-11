Москва, , 04:13 — REGNUM Министр Алексей Чекунков, выступая на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 10 марта, предложил создать Фонд развития экологического туризма на Дальнем Востоке за счёт введения сбора на погрузку угля в портах ДФО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Пандемия закончится, и Дальнему Востоку предстоит бороться за лидерство как туристическому направлению. У нас уникальная природа, но расстояния служат большим барьером для многих россиян, чтобы к ней прикоснуться», — сказал руководитель Минвостокразвития.

Фонд развития экологического туризма он предложил пополнять целевым сбором с судовладельцев, большинство из которых ходят под иностранным флагом. За погрузку угля в портах Дальнего Востока могут начать собирать 25 рублей за тонну.

«Он составит всего около 1 процента от маржи угольного бизнеса. Данная мера обеспечит поддержку в сфере экологического туризма в объеме более 2,5 миллиарда рублей в год и принесет дополнительный доход занятым в туризме дальневосточникам, мимо которых ежегодно в порты едет 100 миллионов тонн угля», — предложил Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, министр Алексей Чекунков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 10 марта заявил о притоке молодёжи на Дальний Восток.