Москва, , 17:58 — REGNUM В настоящее время на рынке нефти наблюдается дефицит. Об этом 10 марта заявил министр энергетики России Александр Новак на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.

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"Дефицит составляет примерно 1−2 млн баррелей в сутки. То есть ежесуточноуменьшаются остатки примерно на 1−2 млн баррелей в сутки», — заявил Новак.

«В период, когда в прошлом году предложение ещё не упало, а упал спрос, остатки накопились за март-апрель-июнь сверх пятилетнего значения на 230 млн баррелей в сутки. На сегодняшний день они снизились до уровня 140 млн баррелей в сутки. То есть если ещё будет дефицит на рынке 1−2 млн баррелей в сутки, то примерно получается от 70 до 140 дней — уровень, когда мы сможем достичь пятилетнего среднего. Тогда считается, что рынок восстановился», — указал он.