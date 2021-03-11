Москва, , 08:51 — REGNUM На Дальнем Востоке на базе дочки «Аэрофлота» — «Авроры» — создана единая региональная авиакомпания, которая будет осуществлять перевозки по 535 социально значимым маршрутам: 100 маршрутов межрегиональные и 435 — местного значения. Об этом на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 10 марта сообщил министр транспорта Виталий Савельев.

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«Аэрофлот» продал Сахалину 51% акций «Авроры» за один рубль.

«Мы сейчас ведём работу по заключению договоров о покупке 5 процентов акций авиакомпании «Аврора». Такие акционерные соглашения сейчас в стадии подписания, многие из них уже подписаны», — пояснил Савельев.

В свою очередь, «Аврора» получит 25% акций от авиакомпаний регионов Дальнего Востока.

Парк единой дальневосточной авиакомпании будет оставлять 131 судно — 91 самолёт и 40 вертолётов. «Аврора» до 2024 года получит 45 единиц воздушных судов отечественного производства.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года были подведены итоги голосования за название для новой единой авиакомпании Дальнего Востока. Большинство участников отдали свой голос в пользу «Авроры».