Москва, , 19:17 — REGNUM Удорожание квартир в новостройках на Дальнем Востоке существенно обесценивает усилия властей повысить доступность жилья за счёт льготной ипотеки.

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Об этом заявил 10 марта президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Говоря о проблемах рынка квартир в новостройках, он обратил внимание на рост цен.

Владимир Путин «Вот мы ввели на Дальнем Востоке льготную ипотеку, а цены на проданные новостройки выросли на 18,1%. Это вообще в значительной степени обесценивает наши решения, связанные со льготной ипотекой».

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