Москва, 10 марта 2021, 19:17 — REGNUM Удорожание квартир в новостройках на Дальнем Востоке существенно обесценивает усилия властей повысить доступность жилья за счёт льготной ипотеки.
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Об этом заявил 10 марта президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Говоря о проблемах рынка квартир в новостройках, он обратил внимание на рост цен.
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