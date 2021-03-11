Москва, , 06:40 — REGNUM В городах Дальнего Востока до 2024 года появятся «дальневосточные кварталы», об этом на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 10 марта заявил руководитель Минвостокразвития Алексей Чекунков.

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Среди приоритетов, направленных на улучшение качества жизни дальневосточников, министр обозначил развитие строительства нового комфортного жилья. По указу президента объём строительства жилья на Дальнем Востоке должен быть увеличен в 1,5 раза — до 3,3 млн квадратных метров в год.

Руководитель Минвостокразвития заявил, что уже до 2024 года в городах появятся «дальневосточные кварталы».

«Мы разрабатываем новые механизмы поддержки строительства жилья с тем, чтобы до 2024 года в городах появились «дальневосточные кварталы» — современные микрорайоны с комфортной планировкой, которые зададут новый, более высокий стандарт жизни Дальнего Востока. Ввод нового жилья также позволит удержать рост цен на него», — сказала Алексей Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 10 марта министр Алексей Чекунков попросил главу государства определить новые источники финансирования социальных проектов Дальнего Востока, направленных на повышение качества жизни людей в регионе.