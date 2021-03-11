Москва, , 05:23 — REGNUM Министр Алексей Чекунков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 10 марта назвал хроническую проблему, сдерживающую развитие Дальнего Востока — это низкая бюджетная обеспеченность регионов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Даже после федеральных дотаций десять из 11 регионов Дальнего Востока не дотягивают до среднероссийских показателей бюджетной обеспеченности.

«Это объективная реальность, что собственные доходы Дальнего Востока из-за низкой плотности экономики пока не соответствуют объёму расходов на исполнение всех бюджетных обязательств на территории размером в полтора Евросоюза», — отметил Чекунков.

Он сообщил, что вице-премьер Михаил Мишустин проведёт совещание, на котором как раз и будет рассмотрена данная проблема.

«Выровнять сохраняющиеся деформации только деньгами нельзя. Прямые денежные субсидии имеют ограниченный эффект, кратковременно поднимают настроение получателям, но не оказывают долгосрочного влияния на качество жизни. Для того чтобы добиться перелома в восприятии людьми Дальнего Востока как дорогой и сложной для жизни территории, необходимо четко расставить приоритеты в соответствии с теми ресурсами, которыми мы располагаем», — сказал руководитель Минвостокразвития.

Как сообщало ИА REGNUM, на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 10 марта министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что создание территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток окупило себя.