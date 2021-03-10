Москва, , 17:52 — REGNUM Цены на нефть в 2021 году благоприятны для российской экономики. Об этом 10 марта заявил министр энергетики России Александр Новак на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.

Следите за развитием событий в трансляции: «Совещание Путина по развитию Арктики и Дальнего Востока — все новости»

«Что касается цен, мы также здесь отмечаем рост. Если в прошлом году цены падали до 20 долларов за баррель в апреле прошлого года, в этом году цена марки Brent уже превышает 65 долларов, текущая цена сегодня 67 долларов за баррель. Средняя цена с начала года — около 60 долларов составляет», — заявил Новак.

«При таких ценах мы ожидаем, что дополнительные поступления в Фонд национального благосостояния могут составить в 2021 году около 2,5 трлн рублей. Это при ценах среднегодовых 60 долларов», — указал он.