Москва, , 17:49 — REGNUM Спрос на нефть в мире постепенно восстанавливается. Об этом 10 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

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«В настоящее время рынок находится в более стабильной ситуации, в том числе и благодаря сделке ОПЕК+, и в целом восстановления спроса. Спрос постепенно восстанавливается», — заявил Путин.

«Я напомню, что в прошлом году он падал в целом в вмире на 20−22 млн баррелей в сутки. За это время он восстановился примерно на 15−17 млн баррелей в сутки, и в этом году мы ожидаем, что общее восстановление спроса будет где-то около 5,5 млн баррелей в сутки», — указал он.

По его словам, «окончательное восстановление спроса докризисного ожидается в 2022 году».