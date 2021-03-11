Москва, , 05:03 — REGNUM На совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 10 марта министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что создание территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток окупило себя, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Режимы ТОР и свободный порт Владивосток подвергались критике за то, что в них низкие налоги. Действительно, задача стояла как раз сделать наилучшие режимы в России. Несмотря на то, что ТОР и СПВ функционируют недавно, государство уже окупило расходы на их создание», — сказал руководитель Минвостокразвития.

Он уточнил, что налоговые и таможенные поступления от резидентов ТОСЭР и СПВ составили 94 млрд рублей. В то время, как государство потратило на инфраструктуру, налоговые и таможенные льготы резидентам 75 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке с 2015 года на территориях опережающего социально-экономического развития и в свободном порту Владивосток открылись 2,7 тыс. новых предприятий, которые инвестировали в регион почти 1,5 трлн рублей.