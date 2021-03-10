Москва, , 17:34 — REGNUM Компания «Норникель» полностью выплатила штраф за разлив топлива «Норильско-Таймырская энергетическая компания» и тем самым выполнила свои обязательства. Об этом 10 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

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«Что касается поступлений средств от «Норникель», то можно с удовлетворением отметить, что компания свои обязательства исполняет и, надеемся, что так будет и дальше. Как и договаривались, прошу Вас обеспечить использование именно этого объёма, прежде всего, в среднесрочной и долгосрочной перспективе на оздоровление экологической ситуации в самом Норильске и прилегающем регионе», — заявил Путин.

«Понятно, что сразу такие ресурсы в одном месте использовать эффективно вряд ли представляется возможным. Поэтому экологические проблемы не концентрируются в одной точке, а имеют более широкую географию. Поэтому можно направлять средства на решение экологических проблем в регионе в целом, имея в виду, что в конечном итоге этот объём в 146 млрд будет направлен на Норильск», — продолжил он.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что средства с связи со штрафом компании «Норильский Никель» поступили в полном объёме. Кроме того, компания отказалась от дальнейших претензий, указал он.