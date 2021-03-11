Москва, , 07:51 — REGNUM Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков уверен, что в регион в течение пяти лет приедут сотни молодых российских учёных в области микробиологии, робототехники, фармакологии, информационных технологий, об этом он заявил 10 марта на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

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Технологическое развитие Дальнего Востока Чекунков обозначил среди приоритетов, направленных на улучшение качества жизни населения региона.

«У Дальнего Востока есть ещё одна важная для будущего России роль: если в советское время это была в первую очередь граница, то сегодня для наших азиатских соседей Дальний Восток — это витрина достижений и способностей России», — сказал глава Минвостокразвития.

С 2020 года на острове Русский во Владивостоке работает инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ), именно он и должен стать центром притяжения ученых.

«Почему они приедут? Первое — это интересные направления исследований, в которых у России уже есть серьезный задел. Второе — это возможность совместной работы с ведущими азиатскими научными долинами. Третье — работа в ИНТЦ ускорит их научную карьеру, и ИНТЦ должен дать российской науке такой импульс, какой советская наука в свое время получила от Новосибирского Академгородка. И пятое — постоянно повышать эффективность самой работы по развитию Дальнего Востока и Арктики», — отметил Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие три года на Дальнем Востоке в три-пять раз ускорятся темпы создания промышленной и социальной инфраструктуры — это станет настоящим прорывом, заявил на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.