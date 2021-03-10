Москва, , 18:39 — REGNUM В России следует разработать особые меры поддержки дальневосточных аграриев, которые бы не нарушали правила ВТО, и Об этом 10 марта заявил министр экономического развития России Максим Решетников на совещании президента России Владимира Путина с правительством России.

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«По поводу моратория на пошлины на Дальнем Востоке — честно говоря, я боюсь, нас тут ВТО не поймёт и просто опрокинут нас, потому что мы не может вводить экспортные пошлины с одной частью страны и не вводить с другой частью страны», — заявил Путин.

«Может, мы трансформирует вопрос в то, что производителям Дальнего Востока рапса будут выплачиваться компенсирующие субсидии из федерального бюджета? Постольку поскольку транспортировать рапс с восточной части достаточно дорого в западную часть страны — там железнодорожные тарифы экономику существенно ухудшают. Мы найдём другое решение», — указал он.

Министр отметил, что по сельскому хозяйству такая мера допускается в порядке исключения — соответствующую квоту Россия ещё не исчерпала.

Путин поддержал предложение.

«Конечно, нам не нужно подставляться под ВТО, но надо посмотреть, субсидии-то эти, во-первых, деньги, а во-вторых, надо проработать конкретно, естественно. С Минфином», — отметил президент.