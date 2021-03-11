Москва, , 06:02 — REGNUM На совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 10 марта министр Алексей Чекунков попросил главу государства определить новые источники финансирования социальных проектов Дальнего Востока, направленных на повышение качества жизни людей в регионе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Глава Минвостокразвития рассказал о пяти приоритетах, направленных на повышение качества жизни дальневосточников. Среди них реализация социальных проектов, таких как субсидирование авиаперевозок, льготная ипотека, национальная программа и поддержка центров экономического роста. В регионах Дальнего Востока на средства, выделенные правительством РФ, создаются более 1,2 тыс. социальных объектов — школ, поликлиник, спортивных и детских площадок.

«Программа очень значимая для регионов, позволяет оперативно решать самые острые проблемы, и ее важно продолжить. Источником средств была часть доходов бюджета от проектов на Сахалине, но сейчас уже необходимо определить иные источники. Мы будем признательны за такое поручение», — обратился к Владимиру Путину Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, министр Алексей Чекунков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 10 марта назвал хроническую проблему, сдерживающую развитие Дальнего Востока — это низкая бюджетная обеспеченность регионов.