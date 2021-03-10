Москва, 10 марта 2021, 18:10 — REGNUM Обильные снегопады в России повлияли на запасы воды в снеге и уровень воды в водохранилищах. Об этом 10 марта доложил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов на совещании президента с членами правительства.
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«Сильные снегопады также повлияли на запасы воды в снеге, а также на уровне воды в водохранилищах. Все эти показатели выше многолетних значений», — сказал он.
По словам министра, ожидается «сложное прохождение паводкового периода».
«Мы уже начали подготовку», — заявил Шульгинов.