В США проголосовали выборщики штатов. Сюрпризов не произошло: 306 голосов ушли демократу Джо Байдену, 232 — действующему президенту Дональду Трампу. Таким образом, победа Байдену практически гарантирована. Впрочем, ряд специалистов полагает, что республиканцы могут «дать бой» оппонентам в Конгрессе 6 января 2021 года, когда голоса выборщиков будут визироваться. Таким образом, уже 20 января 2021 года Джо Байден может вступить в должность. Свои поздравления демократу уже направили некоторые мировые лидеры — в том числе президент РФ Владимир Путин. При этом, как сообщают американские СМИ, действующий глава США Дональд Трамп всё ещё не намерен признавать поражение на выборах. Все новости о перипетиях, связанных с выборами президента США, читайте в трансляции ИА REGNUM.

Белый дом

09:23 26.11.2020 Намерение кандидата в президенты США Джозефа Байдена отменить ряд законов, которые принял за время своего правления Дональд Трамп, а также упростить процедуру получения гражданства для мигрантов, вызвало бурное обсуждение в интернете. Граждане оставили свои комментарии 25 ноября в сервисе «Яндекс.Новости». Подробности в материале: В сети оценили намерение Байдена отменить ряд законов Трампа

09:24 26.11.2020 Злоупотреблением правом помилования является решение главы Белого дома Дональда Трампа амнистировать своего бывшего помощника по нацбезопасности Майкла Флинна, считает глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

09:25 26.11.2020 Демократическая партия США потерпела фиаско на выборах, несмотря на многочисленные махинации, заявил 25 ноября американский президент Дональд Трамп в ходе выступления перед членами законодательного собрания штата Пенсильвания.

09:26 26.11.2020 Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил журналистам, что сотрудникам переданы соответствующие инструкции. Ранее Помпео заявлял о непризнании его ведомством победы Байдена. Читайте также: Госдеп США начал переход под управление Байдена

09:27 26.11.2020 Ван Холлен, сенатор конгресса США, в интервью греческому телеканалу 25 ноября оценил возможную американскую политику по отношению к Турции после победы Джозефа Байдена на президентских выборах в США. Читайте также: Американский сенатор предвещает Турции проблемы с Байденом

10:34 26.11.2020 Разработка эффективной стратегии конкуренции, сотрудничества и сосуществования с Китаем будет одной из самых сложных внешнеполитических задач избранного президента США Джо Байдена. И в следующие два месяца китайско-американские отношения почти наверняка ждет обострение, пишетМинксин Пей в статье, вышедшей 26 ноября в The Strategist. Об этом: После Трампа отношения США и КНР нужно как-то стабилизировать — Strategist

11:13 26.11.2020 Джо Байден[ (сс) Michael Stokes]

11:25 26.11.2020 Джо Байден официально обнародовал список кандидатов в кабинет министров, укомплектовав свою новую команду по внешней политике и национальной безопасности опытными чиновниками и функционерами времен Барака Обамы. Министром национальной безопасности Байден выбрал Алехандро Майоркаса (Alejandro Mayorkas), директором национальной разведки — Аврил Хейнз (Avril Haines), а специальным посланником президента по вопросам климата — Джона Керри (John Kerry). Также подтвердились поступившие на выходных сообщения, что госсекретарем Байден выбрал Энтони Блинкена (Antony Blinken), советником по национальной безопасности — Джейка Салливана (Jake Sullivan), а послом США в ООН — Линду Томас-Гринфилд (Linda Thomas-Greenfield).

11:27 26.11.2020 Назначения Байдена примечательны тем, что некоторые посты в его правительстве могут впервые занять женщины. Например, демократ уже предложил сделать главой Минфина Джанет Йеллен, а главой Нацразведки — Эврил Хейнс. Раньше обе эти должности традиционно оставались за мужчинами.

11:32 26.11.2020 Когда 20 января 2017 года Дональд Трамп принял присягу в качестве президента США, он дал понять, что его лозунг «Америка прежде всего» будет услышан «во всех коридорах власти». Новый президент Джозеф Байден будет более сговорчив с мировыми лидерами, а сотрудничество с международными организациями восстановится. Тем не менее Иран по-прежнему будет представлять собой крайне трудную страну для ведения переговоров по возвращению к ядерной сделке. Об этом в своей статье написал журналист шведского телеканала SVT Фуад Юсефи. Об этом: Иран останется камнем преткновения после прихода к власти Байдена — SVT

12:07 26.11.2020 Будучи президентом самой влиятельной державы мира, в течение четырех лет Дональд Трамп держал руку на пульсе Реджепа Тайипа Эрдогана и защищал его от возможных санкций, наказаний и любых требований со стороны США. Однако спокойные времена закончились, и после прихода в Белый дом Джозефа Байдена президенту Турции следует подготовиться к более частой критике и обвинениям со стороны Вашингтона. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter. Эрдогану потребовалось несколько дней, чтобы поздравить Джожефа Байдена с победой на выборах. Их отношения имеют давнюю и не очень гармоничную основу. Байден назвал Эрдогана «диктатором» и заявил: «В отличие от Трампа, я знаю, как вести переговоры с Эрдоганом». В 2014 году, после того как турецкая газета Cumhuriyet раскрыла связи турецкой Национальной разведывательной организации с джихадистами в Сирии, Байден обвинил Турцию в том, что она позволяет ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) беспрепятственно пересекать сирийскую границу. Эрдоган был в ярости, и Байден извинился — хотя Соединенные Штаты смогли доказать, что бывший вице-президент говорит правду. Однако отношения между Эрдоганом и Трампом совершенно иные по своей природе, отмечают шведские журналисты. Примером служит скандал с турецким Halkbank и рядом высокопоставленных турецких чиновников, которые, как считается, помогли Ирану уклониться от санкций ООН и США. Министры юстиции Трампа, особенно нынешний Уильям Барр, приложили все усилия, чтобы отложить судебный процесс и оказать давление на прокуроров, чтобы те закрыли дело. Читайте подробнее: Эрдогану следует ожидать новых санкций от Байдена — Dagens Nyheter

13:18 26.11.2020 Джо Байден и Барак Обама [presidentialtransition.org]

13:50 26.11.2020 Президент США Дональд Трамп помиловал своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, что не стало большой сенсацией для осведомленной публики. В своей авторской статье журналист шведской газеты Dagens Nyheter Ингмар Невеус объяснил, почему данный шаг Трампа является совершенно логичным. Президенты США имеют право помиловать любого, кто признан виновным в федеральном преступлении, и большинство из них пользуются этим правом, особенно в конце срока своих полномочий. Помилование Флинна было совершенно ожидаемо и логично с точки зрения Трампа — он сам заявлял о своем намерении этим летом. Данный шаг можно истолковать как еще одно подтверждение того, что лояльность — качество, которое Трамп больше всего ценит среди своих сотрудников. После первого признания на допросе Флинн никогда не намекал на то, что действовал по приказу Трампа или на то, что президент был осведомлен о действиях советника по национальной безопасности. Но поскольку Трамп постоянно заявлял, что расследование прокурора Роберта Мюллера о причастности России к вмешательству в президентские выборы 2016 года было «охотой на ведьм», помилование высокопоставленного сотрудника Белого дома, осужденного за преступления в результате данного расследования, также является закономерным продолжением риторики Трампа. Подробности в материале: DN: помилование Майкла Флинна — совершенно логичный шаг для Трампа

14:21 26.11.2020 Президент России Владимир Путин обязательно поздравит избранного главу Белого дома и сделает это своевременно. Об этом 26 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Подробности в материале: Песков объяснил отсутствие поздравлений Байдену от Путину

14:21 26.11.2020 «Не будем позволять заматывать или забывать те пороки, которые есть на Западе», — отметил глава российской дипломатии. По мнению МИД РФ, электоральная система США не соответствует принципам демократии, что признают американские эксперты. Читайте подробнее: Лавров обещал не позволить «забывать пороки, которые есть на Западе»

14:36 26.11.2020 В закончившейся недавно американской президентской гонке внешняя политика не играла значительной роли, однако ни сами США, ни весь остальной мир не могут позволить себе, чтобы новая администрация отказывалась хотя бы на короткое время от участия в глобальных делах. Дело не только в том, что необходимо решать насущные проблемы, ко всему прочему в мире меняется глобальная структура власти, пишет бывший министр иностранных дел Великобритании, возглавляющий на сегодняшний день Международный комитет спасения, лейборист Дэвид Милибанд в статье, вышедшей 25 ноября в Newsweek. Читайте также: У США не будет второго шанса на глобальное лидерство — Newsweek

14:46 26.11.2020 Дональд Трамп в Белом доме

15:04 26.11.2020 Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия пока не понимает, кто придёт на смену администрации Дональда Трампа.

15:40 26.11.2020 Заявление кандидата в президенты США Джозефа Байдена о том, что Соединённые Штаты вновь будут лидировать в мире и противостоять своим противникам, вызвало критику в сети. Граждане выразили своё мнение 26 ноября в сервисе «Яндекс.Новости». Читайте подробнее: В сети отреагировали на слова Байдена о возвращении лидерства США в мире

16:57 26.11.2020 Джо Байден. Фото: joebiden.com

21:30 26.11.2020 Кандидат в президенты США Джозеф Байден со своей супругой Джилл выразил признательность всем американцам, борющимся с пандемией.

22:03 26.11.2020 Джо Байден. Фото: joebiden.com

02:47 27.11.2020 Президент США Дональд Трамп готов уйти с поста главы государства, если коллегия выборщиков проголосует за его оппонента от демократов Джо Байдена, сообщает пресс-служба Белого дома. Подробности в материале: Трамп заявил о готовности уйти, если выборщики проголосуют за Байдена

03:17 27.11.2020 Член палаты представителей Конгресса США и бывший претендент на выдвижение на пост президента от Демократической партии Тулси Габбард (от штата Гавайи) призвала президента США Дональда Трампа помиловать основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа и экс-сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена. Об этом она 26 ноября написала на своей странице в социальной сети Twitter. Читайте также: Экс-кандидат в президенты США призвала Трампа помиловать Ассанжа и Сноудена

07:31 27.11.2020 Выборы в США [Александр Горбаруков © ИА REGNUM]

10:00 27.11.2020 Уход действующего главы Белого дома Дональда Трампа и приход на пост президента США демократа Джо Байдена не сильно повлияют на экономику России. Об этом заявил ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов. Подробности в материале: Стало известно, как смена президента США отразится на экономике РФ

11:47 27.11.2020 От администрации будущего президента США Джозефа Байдена можно не ждать каких-то санкций, сопоставимых по масштабу с теми, которые вводили против России в 2014 году. Об этом заявил экономист, член генсовета «Партии Роста» Антон Любич, рассуждая о том, как на экономике РФ отразится смена главы Белого дома. Читайте также: Экономист рассказал, насколько серьезные санкции введет Байден против РФ

13:06 27.11.2020 Ректор Российской экономической школы Рубен Ениколоп. овnews.nes.ru

14:17 27.11.2020 Дональд Трамп и Мелания Трамп на выступлении. whitehouse.gov

14:34 27.11.2020 И сам демократ Джо Байден, и люди из команды — это фактически команда бывшего президента США Барака Обамы. Об этом заявил политолог Владимир Шаповалов. Так он прокомментировал слова Байдена о том, что его президентство не будет третьим сроком Обамы. Читайте также: Президентство Джо Байдена назвали третьим сроком Барака Обамы

14:36 27.11.2020 Несмотря на планы демократа Джо Байдена продолжить курс бывшего президента США Барака Обамы, ему едва ли удастся это сделать. Об этом заявил политолог Владимир Шаповалов. Читайте подробнее: В США победил реваншизм и идет возвращение к наследию Обамы — политолог

14:40 27.11.2020 Несмотря на планы американского политика Джо Байдена дезавуировать значительную часть того, что сделал действующий президент США Дональд Трамп, на практике это не всегда получится сделать. Об этом заявил политолог Владимир Шаповалов. Читайте подробнее: От Байдена ждут демонстративного демонтажа наследия Трампа

14:42 27.11.2020 Когда демократ Джо Байден сменит действующего президента США Дональда Трампа, официальная риторика Вашингтона изменится, но сохранятся некоторые общие тенденции. Об этом заявил политолог Владимир Шаповалов. Подробности в материале: Америке предсказали продолжение жесткой конфронтации с Китаем

14:44 27.11.2020 Будущий президент США Джо Байден продолжит либерализацию миграционной политики и расширит возможности мигрантов адаптироваться к американским реалиям. Об этом заявил политолог Владимир Шаповалов. Подробности в материале: Республиканской партии США предсказали уход с исторической сцены

14:45 27.11.2020 Новые санкции против «Северного потока — 2» в США будут приняты независимо от позиции нового президента. Об этом 27 ноября заявил программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев на телеканале «Россия 24». Подробности в материале: «У Байдена большого выбора нет»: о новых санкциях против «Северного потока»

14:45 27.11.2020 Политика будущего президента США Джо Байдена в отношении союзников США будет более мягкой. Об этом заявил политолог Владимир Шаповалов. Читайте также: Политолог опроверг слова Джо Байдена о США, «оставшихся в одиночестве»

14:50 27.11.2020 Давление на компании, связанные с «Северным потоком — 2», будет продолжаться независимо от того, администрация какой партии получит власть в США. Об этом 27 ноября заявил программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев на телеканале «Россия 24». Читайте подробнее: Давление на «Северный поток — 2» назвали межпартийным консенсусом в США

15:03 27.11.2020 Белый дом. Вашингтон.

15:48 27.11.2020 Санкции против европейских компаний, занятых в проекте «Северный поток — 2», неизбежно будут введены. Об этом 27 ноября заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин на телеканале «Россия 24». Об этом: «США придётся строить отношения с Евросоюзом заново» — о Байдене и санкциях

15:48 27.11.2020 Будущему президенту США Джо Байдену придется доказывать, что у него есть какое-то свое мнение, которое отличается от мнения бывшего президента Америки Барака Обамы. Об этом заявил профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Читайте подробнее: Социолог усомнился в том, что Байден сможет контролировать свою команду

15:50 27.11.2020 Задачей любого американского президента теперь будет возврат рабочих мест в США из Китая, чего нельзя добиться, не вступая в конфликт с Пекином. Об этом заявил профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Подробности в материале: Главной опасностью для экономики США по-прежнему называют Китай

15:52 27.11.2020 Несмотря на то, что демократ Джо Байден обещает заняться иммиграционной реформой, когда станет президентом США, в действительности никакой реформы не будет. Об этом заявил профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Подробности в материале: От Байдена призвали не ждать никакой серьезной иммиграционной реформы

15:56 27.11.2020 Демократ Джо Байден и его команда упорно пытаются убедить и себя, и общество в том, что действующий президент США Дональд Трамп — это некое случайное отклонение и что теперь все вернется на круги своя, но это не так. Об этом заявил профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Подробности в материале: Байдену предсказали череду неудач, если он не признает новую реальность

16:16 27.11.2020 Окружение возможного будущего президента США Джо Байдена состоит из «ястребов», которые крайне негативно настроены в отношении России. Об этом 27 ноября заявил немецкий общественный и политический деятель Дмитрий Ремпель на телеканале «Россия 24». Читайте также: Эксперт: свита Байдена состоит из «ястребов» и русофобов

16:40 27.11.2020 Сторонники Джо Байдена (cc) Andrew

17:13 27.11.2020 Дональд Трамп произносит инаугурационную речь. 20 января 2017 год. (сс)L. Ricardo

17:34 27.11.2020 Дональд Трамп принимает присягу президента США. 20 января 2017 год. Источник: WhiteHouse.gov

20:27 27.11.2020 Пока власть в США переходит Джо Байдену, МИД России заявляет решительный протест после захода американского эсминца в территориальные воды РФ.

22:01 27.11.2020 Джо Байден. (сс) Gage Skidmore.

22:52 27.11.2020 Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган. Источник: tr.usembassy.gov

23:04 27.11.2020 Белый дом. Вашингтон

02:24 28.11.2020 Одерживающий победу на президентских выборах в США кандидат от Демократической партии Джо Байден в качестве одного из основных претендентов в кандидаты на пост главы Пентагона рассматривает генерала в отставке Ллойда Остина. Об этом со ссылкой на источники 27 ноября сообщает портал Axios Об этом: Байден может назначить министром обороны экс-главу СЕНТКОМА Остина

09:16 28.11.2020 Заявление действующего президента США Дональда Трампа о том, что он покинет Белый дом только если выборщики проголосуют за кандидата в президенты Джозефа Байдена, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 27 ноября в сервисе «Яндекс.Новости». Подробности в материале: В сети оценили обещание Трампа уйти, если выборщики проголосуют за Байдена

10:18 28.11.2020 Президент США Дональд Трамп заявил, что кандидат в президенты США Джозеф Байден, которого американские СМИ упорно называют победителем прошедших выборов, на самом деле показал плохие итоги выборов в крупных американских городах, однако «одержал победу» в наиболее коррумпированных из них. Подробности в материале: Трамп: Байден «победил» в самых политически коррумпированных городах США

19:17 28.11.2020 Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов может присутствовать на инаугурации президента США в январе 2021 года, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте также: Песков допустил участие посла РФ на инаугурации президента США Анатолий Антонов U.S. Mission Geneva

20:03 28.11.2020 Кандидат в президенты Соединённых Штатов Джозеф Байден намерен выбрать на должность посла США в Великобритании вдову сенатора Джона Маккейна Синди. Об этом сообщает The Times. Об этом: Байден намерен предложить вдове Маккейна пост посла США в Британии — Times Синди Маккейн (cc) Mueller MSC

22:48 28.11.2020 Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп может объявить о намерении баллотироваться на пост главы Белого дома в 2024 году в день инаугурации объявившего о своей победе на выборах главы государства Джозефа Байдена. Об этом сообщает The Daily Beast. Читайте также: В США рассказали о планах Трампа выдвинуться в президенты в 2024 году

01:21 29.11.2020 Действующий президент США заявил, что в штате Пенсильвания в ходе президентских выборов имели место факты мошенничества и беззакония. Об этом: Трамп обещал подать повторный иск и оспорить итоги выборов в Пенсильвании

02:18 29.11.2020 Трамп намерен оспорить результаты голосования в штате Висконсин, где, как заявил политик, представителями его штаба найдено большое количество «незаконно проголосовавших» людей. Читайте также: Штаб Трампа намерен оспорить результаты выборов в штате Висконсин

03:44 29.11.2020 Супруга действующего президента США Дональда Трампа Меланья рассматривает возможность написания и издания собственных мемуаров о ее пребывании в Белом доме, сообщает портал Page Six со ссылкой на осведомленные источники. Читайте подробнее: Жена Трампа задумалась о написании книги о жизни в Белом доме

08:13 29.11.2020 Верховный суд штата Пенсильвания прекратил производство по иску представителей Республиканской партии с требованием признать недействительными бюллетени, которые были поданы в ходе президентских выборов по почте. Читайте также: В Пенсильвании суд отклонил иск республиканцев о нарушениях на выборах

02:50 30.11.2020 В администрации Байдена впервые в истории США группа ключевых сотрудников Белого дома по взаимодействию со СМИ будет состоять исключительно из женщин. Читайте также: Джен Псаки стала главным претендентом на пост пресс-секретаря Белого дома

03:23 30.11.2020 Байдену диагностировали растяжение ноги после падения во время игры с собакой. Подробности в материале: Медики поставили точный диагноз Байдену после его неудачного падения

04:12 30.11.2020 Томография выявила у Байдена небольшие переломы костей стопы после неудачного падения. Читайте подробнее: Байдену провели обследование повреждённой ноги с помощью томографии

05:18 30.11.2020 В ходе ежедневных президентских брифингов президент США получает информацию от разведслужб США. Таким образом, Байден получит доступ к развединформации, имеющей важное значение для национальной безопасности. Подробности в материале: Стало известно, когда состоится первый президентский брифинг Байдена

05:33 30.11.2020 Трамп опубликовал в социальной сети видео с прихрамывающим Байденом и пожелал ему выздоровления. Об этом: Трамп обратился к Байдену и пожелал ему выздоровления

06:42 30.11.2020 Сторонники Джо Байдена (cc) Andrew

08:32 30.11.2020 Джен Псаки вернется в пресс-службу Белого дома. Несколько лет назад она работала в госдепартаменте и администрации президента Барака Обамы. Псаки прославилась в российских СМИ яркими фактическими ошибками на пресс-конференциях.

08:41 30.11.2020 Байден получил травму, играя со своей собакой, пишет bbbreaking. Он сломал некоторые кости стопы и будет вынужден ходить в специальном ботинке. Дональд Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления.

08:49 30.11.2020 В связи с обозначенным намерением назначить бывшую главу пресс-службы госдепа Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома, напомним, что именно эта женщина стала автором фразы: «Если Белоруссия вторгнется на Украину, то шестой флот США будет немедленно переброшен к берегам Белоруссии». Псаки известна противоречивыми высказываниями, а также резкой критикой России, в том числе на фоне ситуации на Украине.

08:54 30.11.2020 Сегодня, 30 ноября, состоится первый ежедневный президентский брифинг для Джо Байдена. Цитата канала «Военный обозреватель».

08:55 30.11.2020 Джо Байден. (сс) Gage Skidmore

09:01 30.11.2020 Джен Псаки станет пресс-секретарём Белого дома. Так решил Джо Байден. Потому что она «ветеран трех президентских кампаний». Компетентный «ветеран» на аналогичном посту в Госдепе отличилась когда-то высказываниями: — Если Белоруссия вторгнется на Украину, 6-й флот США будет немедленно переброшен к берегам Белоруссии; — Как вы все знаете, природный газ транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию; — Оскорбляя Владимира Путина, глава украинского МИД пытался стабилизировать ситуацию у посольства РФ в Киеве; Псаки: Я ознакомилась с российскими сообщениями о людях, которые бегут из России. И мы видим, что эти свидетельства. Корр.: Нет, нет, нет! Беженцы бегут с Украины! Псаки: Ааа, да. Извините, бегут в Россию. Это будут весёлые четыре года. Цитата rlz_the_kraken.

09:04 30.11.2020 На сайте команды Байдена уточняется, что все ключевые посты по работе с журналистами в его администрации займут женщины. Ранее администрация Дональда Трампа дала зелёный свет для процедуры передачи власти. Тем не менее в его избирательном штабе заявили, что продолжат судебные процессы для «подсчёта всех законных голосов». Цитата RT.

09:09 30.11.2020 Действующий президент США Дональд Трамп допустил, что ФБР и Минюст могли быть причастны к вмешательству в выборы главы государства. «Эти выборы — тотальное мошенничество», — заявил Трамп. По его словам, в ходе них было подано множество голосов людей, которые уже как 10−15 лет мертвы. «Что ФБР и Министерство юстиции делали? Не знаю, может быть, они причастны», — сказал Трамп. Цитата из канала «Экономика».

09:14 30.11.2020 При подаче исков против нарушений, которые были зафиксированы в ходе нынешних выборов президента США, в Верховный суд страны, у команды действующего американского президента Дональда Трампа могут быть серьезные затруднения. Об этом нынешний американский лидер 30 ноября заявил во время интервью телеканалу Fox News. Подробности в материале: Трамп сомневается в том, что его иски о выборах дойдут до Верховного суда

09:17 30.11.2020 Газопровод «Северный поток — 2» [© Nord Stream 2. Aксель Шмидт]

09:32 30.11.2020 Джейк Салливан, названный Джо Байденом в качестве советника по национальной безопасности, заявил о полной поддержке кубинского народа в его стремлении к свободе. Судя по всему, кубинский вопрос у новой администрации снова окажется на повестке, — отмечает канал «Военный обозреватель».

09:44 30.11.2020 Административно-бюджетное управление Белого дома может возглавить бывшая советница экс-госсекретаря США Нира Тэнден. Её кандидатуру хочет предложить избранный американский президент Джозеф Байден, сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники. Читайте также: Байден намерен принять в Белый дом бывшую советницу Клинтон

10:47 30.11.2020 Мир, по всей видимости, вступает в самые опасные дни правления президента США Дональда Трампа. В распоряжении нынешнего главы Белого дома, который отказался признать свое поражение на выборах, находятся все инструменты для того, чтобы разжечь тот или иной внешнеполитический кризис до истечения срока его полномочий. И регионом, в котором можно ожидать от него решительных шагов при поддержке Израиля и Саудовской Аравии, является Персидский залив. Именно там имел место ряд событий, которые могут подтолкнуть Трампа к нанесению удара по Ирану, пишет Амин Сайкал в статье, вышедшей 30 ноября в The Strategist. Читайте также: У Трампа перед уходом чешутся руки ударить по Ирану? — The Strategist

12:05 30.11.2020 Дональд Трамп

13:02 30.11.2020 Песков о получении Псаки поста в Белом доме: пресс-секретарь не формирует внешнюю политику.

13:05 30.11.2020 Назначение пресс-секретаря Белого дома не имеет никакого отношения к Кремлю, это внутренний вопрос руководства США — Песков. Цитата RT.

13:40 30.11.2020 Назначение пресс-секретаря Белого дома является внутренним делом Соединённых Штатов, заявил 30 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом: В Кремле ответили на вопрос о возможном получении Псаки поста в Белом доме

13:44 30.11.2020 С момента проведения президентских выборов недовольные сторонники действующего президента США Дональда Трампа массово переходят в социальную сеть Parler, количество пользователей которой увеличилось вдвое. Parler является одним из приложений в рамках так называемого движения «альтернативных технологий», которое нацелено на тех, кто считает, что такие платформы, как Facebook и Twitter, дискриминируют взгляды правых. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter. Читайте подробнее: Facebook теряет пользователей после выборов в США

13:57 30.11.2020 Джен Псаки стала главным претендентом на пост пресс-секретаря Белого дома. (сс) U.S. Department of State

15:32 30.11.2020 Вероятность того, что президент США Дональд Трамп в результате поражения на выборах в США окажется фигурантом уголовного или иного расследования крайне невелика, заявил Питер Ван Бурен 30 ноября в статье для The American Conservative. По словам консервативного эксперта, победителю президентской гонки Джо Байдену нет смысла его теперь преследовать, как и нет исторических прецедентов в недавней истории страны. Единственное, на что могут надеяться те, кто требует мести, — это попытаться развернуть кампанию против Трампа в судах штатов, но и там шансов на успех у демократов немного. Об этом: Ждать ли суда победителей-демократов над Трампом? — American Conservative

15:56 30.11.2020 Американские фондовые индексы обновили исторические максимумы в конце ноября на фоне снижения политической неопределенности и оптимистичных новостей по вакцине от коронавируса. ИндексDowJones впервые закрылся на отметке свыше 30 000 пунктов. Американский фондовый рынок в ожидании Christmas Rally. Всё определит одобрение вакцины от COVID-19. Читайте также: Рынки США обновили исторический максимум

16:31 30.11.2020 Избранный президент США Джо Байден после прихода к власти столкнется с большим числом внутренних и внешних проблем, которые могут негативно сказаться на роли Вашингтона на мировой арене, пишет политолог Элис Ба в статье, вышедшей 30 ноября в The Strategist. Читайте также: Просто Байдену на посту президента США после Трампа не будет — Strategist

16:32 30.11.2020 Подготовка к инаугурации Джо Байдена

17:00 30.11.2020 Избранный президент США Джо Байден будет присутствовать на саммите НАТО в 2021 году, сообщил 30 ноября журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг. Читайте подробнее: Столтенберг пригласил Байдена на саммит НАТО

17:23 30.11.2020 В Израиле ожидают, что Джо Байден захочет изменить многие из стратегий Дональда Трампа, и надеются, что новая администрация США продолжит оказывать давление на Иран. Об этом пишет в редакционной статье издание Jerusalem Post. Читайте также: Вернется ли Байден к иранской сделке после убийства Фахризаде? — JP

17:44 30.11.2020 Намерение кандидата в президенты США Джозефа Байдена назначить на пост пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки, которая уже занимала эту должность во время правления Барака Обамы, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Граждане выразили своё мнение 30 ноября в сервисе «Яндекс.Новости». Читайте также: «Наконец-то!» — в сети оценили вероятное возвращение Джен Псаки в Белый дом

18:00 30.11.2020 Джен Псаки в Белом доме во время президентства Барака Обамы. (сс) The White House

22:41 30.11.2020 Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия надеется на то, что Украине удастся договориться с новой администрацией США о выделении кредитных средств. Читайте также: Украина уже ждет кредит от Байдена для погашения кредита от Трампа

01:13 01.12.2020 Результаты голосования на выборах президента США в штате Аризона утверждены избирательной комиссией региона, сообщается на странице госсекретаря штата Кэти Хоббс в соцсети Facebook. Читайте также: В штате Аризона утвердили победу Байдена на выборах

01:23 01.12.2020 Избирательная комиссия американского штата Висконсин объявила о победе кандидата от демократов Джо Байдена после пересчета голосов в округах Милуоки и Дейн. Об этом заявил глава регионального избиркома в ходе видеоконференции. Подробности в материале: Штат Висконсин объявил о победе Байдена после пересчета голосов

04:28 01.12.2020 Администрация президента США Дональда Трампа планирует назначить на пост главы Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США командующего Тихоокеанским флотом адмирала Джона Акилино. Об этом со ссылкой на официальных лиц 30 ноября сообщает газета The Wall Street Journal. Читайте подробнее: Трамп планирует сменить главу Индо-Тихоокеанского командования ВС США

04:58 01.12.2020 Губернатор американского штата Висконсин Тони Эверс сертифицировал результаты голосования в регионе, подтвердив победу кандидата от демократов Джо Байдена. Об этом он заявил на своей странице в Twitter. Читайте также: Губернатор штата Висконсин подтвердил победу Байдена в регионе

07:13 01.12.2020 Джейк Салливан, названный Джо Байденом в качестве советника по национальной безопасности.

07:45 01.12.2020 Доверие малого бизнеса упало до рекордно низкого уровня после избрания Джо Байдена президентом США, об этом пишет CNBC.

08:02 01.12.2020 Заявление действующего президента США Дональда Трампа о том, что к мошенничеству, на прошедших 3 ноября выборах главы государства, могут быть причастны сотрудники минюста США и ФБР, вызвала бурное обсуждение в сети. Граждане выразили своё мнение 30 ноября в сервисе «Яндекс.Новости». Об этом: В сети обсудили слова Трампа об участии минюста США и ФБР в фальсификациях

08:11 01.12.2020 Первый телефонный разговор провели генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и кандидат в президенты США Джозеф Байден. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба генсека ООН. Читайте также: Генсек ООН впервые поговорил по телефону с Байденом

08:11 01.12.2020 Заявление врача Кевина О’Коннора о том, что у кандидата в президенты США Джозефа Байдена диагностировано два небольших перелома стопы после того, как он неудачно упал, вызвало реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 30 ноября в сервисе «Яндекс.Новости». Об этом: В сети обсудили переломы Байдена после падения

08:45 01.12.2020 Сторонники Джо Байдена (cc) Andrew

09:23 01.12.2020 Повышение налогов станет непосредственным приоритетом экономической политики Байдена, напоминает Lenta.ru. Источники издания Fox Business предрекли, что соответствующий закон будет принят почти сразу после вступления Байдена в должность президента.

09:29 01.12.2020 Когда 20 января 2021 года Джозеф Байден принесет присягу на верность Конституции США, Дональд Трамп потеряет статус «мирового лидера» в своем аккаунте вTwitter, который защищает его от бана. Некоторые полагают, что уход экстравагантного политика из Белого дома может означать конец его карьеры еще и в этой социальной сети. Так можно ли забанить самого известного в мире пользователя Twitter, у которого к тому же один из крупнейших по числу подписчиков аккаунт? Это попытались выяснить журналисты шведского телеканала SVT. Об этом: SVT: можно ли забанить Трампа в Twitter после его ухода из Белого дома?

10:21 01.12.2020 Напомним, что выборы в США состоялись 3 ноября. По данным СМИ, Байдена поддержали более 270 членов коллегии выборщиков. Официально итоги выборов ещё не подведены.

10:24 01.12.2020 Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия намерена сотрудничать с будущей администрацией США исключительно на принципах честности, взаимоуважения и равноправия.

10:37 01.12.2020 Свидетели предполагаемых нарушений на выборах в штате Невада расскажут о них в суде 2 и 3 ноября. На заслушивании показаний настаивают представители штаба действующего президента США Дональда Трампа, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни 30 ноября в эфире телеканала Fox News. Читайте подробнее: Штаб Трампа располагает свидетельствами нарушений на выборах в Неваде

10:49 01.12.2020 На 4 декабря запланирована поездка американского вице-президента Майкла Пенса в штат Джорджия. Там он выступит в поддержку республиканцев, переизбирающихся в Сенат Конгресса США, сообщает пресс-служба Белого дома. Об этом: Пенс выступит в поддержку республиканцев, переизбирающихся в Сенат США

11:58 01.12.2020 Джо Байден в магазине. joebiden.com

12:27 01.12.2020 Цитата из видео. Сторонники Дональда Трампа требуют от Джо Байдена пересчета голосов

12:36 01.12.2020 Сообщения ведущих американских СМИ о России, связанные с выборами президента США 2020 года, в 96% случаев имели негативный характер. Об этом говорят опубликованные 1 декабря итоги исследования, которое провели специалисты медиагруппы «Россия сегодня». Читайте также: Американские СМИ негативно освещали Россию в период выборов в США

12:57 01.12.2020 Сторонники Байдена празднуют его победу 7 ноября 2020 года в Вашингтоне. (сс) Sdkb

13:40 01.12.2020 Байден принимает поздравления. По заявлению его штаба, с победой на выборах его уже поздравили президент Аргентины Альберто Фернандес и президент Коста-Рики Карлос Альварадо.

14:36 01.12.2020 Джо Байден. (сс) D. Myles Cullen. defense.gov

14:46 01.12.2020 Напомним, что Джо Байден 20 ноября 2020 года отметил свой 78-й день рождения.

14:50 01.12.2020 Социологи проводят опрос: как изменятся отношения между США и РФ с приходом к власти Байдена. Как считаете, стоит ли вообще ждать изменений в отношениях между Вашингтоном и Москвой?

15:13 01.12.2020 Сергей Лавров. Дарья Антонова © ИА REGNUM

16:41 01.12.2020 Дональд Трамп пожелал Джо Байдену скорее поправляться. Скриншот twitter @realDonaldTrump

18:16 01.12.2020 Цитата из видео Сторонники Трампа. Источник: канал Travel Agent Cale

19:15 01.12.2020 Дональд Трамп

21:19 01.12.2020 Объявление о сборе средств на судебные издержки по иску Дональда Трампа. Скриншот страницы joebiden.com

22:30 01.12.2020 Цитата из видео Сторонники Трампа. Канал Travel Agent Cale

02:03 02.12.2020 Бывшая глава ФРС США Джанет Йеллен становится кандидатом на пост американского министра финансов. Об этом объявил претендент на должность главы Белого дома, демократ Джо Байден, передает телеканал NBC News. Об этом: Байден официально представил кандидата на пост министра финансов США

02:49 02.12.2020 Избирательный штаб президента США Дональда Трампа собрал $170 млн пожертвований после выборов 3 ноября, передает телеканал ABC News со ссылкой на осведомленные источники. Читайте подробнее: Трамп собрал $170 млн пожертвований после выборов

07:21 02.12.2020 Демонстрация сторонников Трампа, утверждающих, что у них украли победу. Роли (Северная Каролина). (сс) Anthony Crider

07:22 02.12.2020 Минюст США не выявил в ходе президентских выборов нарушений, на основе которых можно усомниться в победе Джо Байдена, заявил министр юстиции США Уильям Барр. Читайте также: Минюст США не обнаружил фальсификаций в пользу Байдена

07:23 02.12.2020 Джо Байден. (сс) AFGE

08:12 02.12.2020 Президент США Дональд Трамп наложит президентское вето на проект военного бюджета Соединенных Штатов на 2021 финансовый год, если в документе будет прописано освобождение от ответственности социальных сетей. По мнению Трампа, это несет серьезную угрозу национальной безопасности и обеспечению честности выборов в стране. Читайте также: Трамп намерен заблокировать проект военного бюджета на 2021 год

08:24 02.12.2020 Новость про то, что американский минюст проводит расследование о вероятной схеме получения денег в обмен на президентское помилование, является фальшивой. Об этом 2 декабря сообщил действующий президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter. Об этом: Трамп назвал сообщения о расследовании по президентскому помилованию ложью

09:02 02.12.2020 С критикой в отношении министра юстиции и генерального прокурора США Уильяма Барра, который ранее заявил об отсутствии масштабных фальсификаций на выборах 3 ноября, выступили 2 декабря представители избирательного штаба действующего американского президента, кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Об этом: Штаб Трампа: минюст США не расследовал нарушения на выборах

09:25 02.12.2020 В случае, если действующий президент США Дональд Трамп не сможет остаться на данном посту в 2020 году, он, возможно, будет баллотироваться в президенты страны в 2024 году. Он намекнул об этом 1 декабря своим сторонникам, выступая перед членами Национального комитета Республиканской партии, сообщает газета Politico. Об этом: Трамп намекнул, что намерен баллотироваться в президенты США в 2024 году

09:30 02.12.2020 Уходящий президент США Дональд Трамп опасается, что во время правления его преемника Джо Байдена минюст США может начать расследования в отношении близких Трампу людей. Читайте также: Перед уходом Трамп планирует помиловать детей, зятя и адвоката — СМИ

09:38 02.12.2020 В Пенсильвании пропал грузовик, в котором находились более 100 тыс. бюллетеней избирателей. Об этом пишет журнал Washington Examiner со ссылкой на водителя субподрядчика почтовой службы Джесси Моргана. Читайте также: Washington Examiner: на выборах в США пропали до 280 тыс. бюллетеней

10:18 02.12.2020 Публикации в СМИ о том, что адвокат действующего президента США Дональда ТрампаРудольф Джулиани обсуждал с ним своё помилование, не соответствуют действительности. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на слова самого Джулиани. Об этом: Адвокат Джулиани опроверг обсуждение своего помилования с Трампом

10:29 02.12.2020 Поражение на выборах президента США действующего главы государства — республиканца Дональда Трампа — «пойдет на пользу» стране. Такое мнение 2 декабря высказал кандидат от американской Демпартии Джозеф Байден, которого ведущие американские СМИ назвали победителем на данных выборах, в интервью газете The New York Times. Подробности в материале: Байден заявил, что поражение Трампа на выборах «пойдет на пользу» США

11:04 02.12.2020 Свои планы по возвращению США в формат Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, а также по проведению дальнейших переговоров с Тегераном по данному вопросу, подтвердил кандидат в президенты США от Демпартии Джозеф Байден, которого ведущие американские СМИ назвали победителем выборов главы государства. Он заявил об этом 2 декабря в интервью газете New York Times. Читайте также: Байден планирует вернуть США в ядерную сделку по Ирану

11:32 02.12.2020 На данный момент кандидат в президенты США от Демпартии Джозеф Байден, которого ведущие американские СМИ назвали победителем выборов главы государства, не собирается менять что-либо в политике страны в отношении Китая, которая проводилась администрацией действующего президента США Дональда Трампа. Он заявил об этом 2 декабря в интервью газете The New York Times. Подробности в материале: Байден пока не планирует менять политику США в отношении Китая

12:22 02.12.2020 Американская экономика быстро восстановится после пандемии коронавируса благодаря новой финансовой команде, уверен избранный президент США Джозеф Байден. Об этом он заявил 1 декабря во время выступления в штате Делавэр, которое транслировала телекомпания CNN. «Это опытная и испытанная команда. В неё вошли разные люди, но у них общее видение того, как необходимо действовать на благо страны», — подчеркнул Байден. Об этом: Байден уверен в победе своей команды над экономическим кризисом

13:54 02.12.2020 По мере того как Демократическая партия падает в трясину расовой политики и политики идентичности, избранный президент Джо Байден обнаружит, что объединить собственную партию, не говоря уже о всей стране, практически невозможно, пишет Скотт МакКоннелл в статье, вышедшей 1 декабря в The National Interest. Читайте также: Байдену не объединить раздираемые противоречиями США — National Interest

13:55 02.12.2020 Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва считает необходимым укрепление стратегических связей с администрацией нового президента США Джозефа Байдена с целью дальнейшего развития двустороннего альянса и продвижения мирного процесса на Корейском полуострове. Читайте также: Сеул намерен укреплять стратегическое партнёрство с Вашингтоном

15:04 02.12.2020 Победа на выборах президента США демократа Джо Байдена уменьшит уровень неопределенности в американской экономике. Об этом заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы. Об этом: Америке предсказали более стабильные времена при Джозефе Байдене

15:10 02.12.2020 Барак Обама награждает Джо Байдена Президентской медалью Свободы. 2017. (сс) The White House

15:37 02.12.2020 Евросоюз и США не вернутся к отношениям, которые были до избрания Дональда Трампа на пост американского президента, заявил 2 декабря в Брюсселе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

15:38 02.12.2020 «Мы не идем обратно к отношениям, которые были 5 лет назад. Многое случилось с тех пор, например Brexit, рост Китая», — цитирует ТАСС Борреля.

15:40 02.12.2020 Еврокомиссия разработала стратегию перезапуска отношений с США при администрации Джозефа Байдена по четырем основным векторам: пандемия, климат, торговля, и продвижение западной модели демократии. Об этом говорится в опубликованной Еврокомиссией 2 декабря новой стратегии по отношениям с США после смены власти в этой стране.

15:42 02.12.2020 Евросоюз будет искать сотрудничества с США для продвижения западной демократии в мире, а также противодействия России и поддержке передачи власти в Белоруссии, говорится в стратегии.

15:42 02.12.2020 «Трансатлантическое сотрудничество в отношении РФ останется ключевым, в частности, в том, что касается соблюдения международного права. Это включает в себя защиту территориальной целостности и энергобезопасности наших восточных партнеров, — отмечается в нем. — Украина является приоритетным партнером, где поддержка США жизненно важна для укрепления безопасности и совместной амбициозной программы реформ. В Белоруссии мы готовы активизировать поддержку мирной демократической передачи власти». ТАСС

15:44 02.12.2020 В документе отмечается, что ЕС и США разделяют фундаментальный интерес к укреплению демократии во всем мире: «Мы приветствуем предложение избранного президента Байдена о проведении саммита по демократии, в то время когда пандемия привела к тому, что демократия, свободы и ценности оказались под большим давлением».

15:44 02.12.2020 Джо Байден joebiden.com

16:49 02.12.2020 Главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель призвал администрацию избранного президента США Джо Байдена перейти к «новой трансатлантической повестке дня» и «тесно сотрудничать в решении проблем». Об этом: Еврокомиссия призвала Байдена прекратить торговую войну США и ЕС

16:55 02.12.2020 Жозеп Боррель European Parliament

16:56 02.12.2020 Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал счастливым событием для Европы проигрышДональда Трампа на выборах президента США.

17:24 02.12.2020 По мнению Штайнмайера, теперь можно остановить дальнейшую эрозию мультилатерализма и ослабление международных организаций. «Мы сможем снова поговорить с американцами так, чтобы споры не разделяли нас», — сказал президент ФРГ.

17:55 02.12.2020 Если Байден будет править как относительный центрист, то это произойдет потому, что его заставят избиратели, считает Филип Кляйн, исполнительный редактор в издании Washington Examiner. Подробности в материале: Трамп уйдет, но Байден останется на коротком поводке — Washington Examiner

17:56 02.12.2020 Джо Байден и Си Цзиньпин. 2012 U.S. State Department

18:36 02.12.2020 Представители предвыборного штаба президента США Дональда Трампа намерены подать иск по поводу итогов выборов в штате Невада, заявил один из адвокатов штаба Джесс Бинналл 2 декабря.

18:39 02.12.2020 Джесс Бинналл отметил в интервью телеканалу Fox Business, что штаб готов представить свидетельства настоящих махинаций с голосованием, тысяч и тысяч случаев подлога в одной только Неваде. По его словам, есть факты, когда более 40 тысяч человек проголосовали дважды.

19:13 02.12.2020 Цитата из видео Сторонники Трампа. Канал Travel Agent Cale

20:10 02.12.2020 Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайерсомневается в том, что НАТО выдержала бы еще четыре года президентства в США Дональда Трампа.

20:12 02.12.2020 Франк-Вальтер Штайнмайер (cc) Kleinschmidt

21:13 02.12.2020 Председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли напомнил, что нынешние власти США сокращают свой контингент в Афганистане, а «что будет после этого, решать новой администрации». Об этом он заявил на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса.

21:41 02.12.2020 Джо Байден (cc) Gage Skidmore

22:20 02.12.2020 Белый дом отказывается пояснить, соответствуют ли действительности сообщения о том, что действующий президент США Дональд Трамп может объявить в декабре или январе о намерении вновь бороться за высший государственный пост в 2024 году.

22:21 02.12.2020 «Я не слышала никакого обсуждения этого. Мне известно о публикациях на эту тему. Однако избирательная кампания президента в настоящее время занимается судебными исками. И на этом и концентрируется внимание. По крайней мере в настоящий момент», — заявила на брифинге 2 декабря пресс-секретарь американского лидера Кейли Макинэни.

22:43 02.12.2020 Белый дом — официальная резиденция президента США. (сс) angela n

01:26 03.12.2020 Масштаб фальсификаций в ходе президентских выборов в США был невиданным, заявил действующий американский президент Дональд Трамп в ходе видеообращения. Подробности в материале: Трамп пообещал продолжить борьбу за честные выборы

03:37 03.12.2020 Одерживающий победу на президентских выборах в США кандидат от Демократической партии Джо Байден в качестве одного из основных претендентов на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) рассматривает Дэвида Коэна. Об этом со ссылкой на источники 2 декабря сообщает газета The New York Times. Подробности в материале: На пост главы ЦРУ Байден может выдвинуть Дэвида Коэна

03:54 03.12.2020 Официальные поздравления кандидату, победившему на президентских выборах в США, будут направлены Кремлём после завершения всех необходимых процедур и объявления официальных итогов голосования, заявил 2 декабря российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Читайте также: Кремль поздравит победителя выборов в США позже, заявил посол России

04:33 03.12.2020 Новый судебный иск в связи с возможными махинациями в ходе голосования на выборах в американском штате Невада подадут сотрудники штаба действующего президента США Дональда Трампа. Об этом заявил один из адвокатов главы Белого дома Джесс Бинналл в эфире телеканала Fox Business. Подробности в материале: Помощники Трампа подадут новый иск о махинациях при голосовании в Неваде

05:20 03.12.2020 Несколько человек намерен помиловать глава Белого дома Дональд Трамп до передачи президентской власти, передает телеканал CNN со ссылкой на свой источник. По его сведениям, президент может помиловать свою дочь Иванку Трамп и ее супруга Джареда Кушнера, которые являются его советниками. При этом речь идет о возможных будущих обвинениях в их адрес. Читайте подробнее: Трамп хочет помиловать еще несколько человек до своего ухода — CNN

07:02 03.12.2020 Потенциальный вице-президент США Камала Харрис во время предвыборной компании Джо Байдена

07:18 03.12.2020 Дональд Трамп произнёс, «возможно, самую важную речь», в которой рассказал о массовом мошенничестве на выборах президента США.

09:21 03.12.2020 Трамп обсуждает возможность заранее помиловать самого себя — CNN.

09:22 03.12.2020 Посол России в США Анатолий Антонов сказал, что продолжает общаться с представителями администрации Дональда Трампа по вопросу продления СНВ-3. По его мнению, время на продление договора еще есть. Цитата bbbreaking.

09:24 03.12.2020 Вопрос помилования адвоката президента США Рудольфа Джулиани в Белом доме не обсуждался — пресс-секретарь Трампа. Цитата bbbreaking.

09:28 03.12.2020 НАТО обвиняет Россию в наращивании военной мощи в Крыму и Черном море, отвечает на это усилением своего присутствия — Столтенберг.

09:30 03.12.2020 Власти США уличили Google в незаконной слежке и увольнении сотрудников — The Guardian.

09:31 03.12.2020 Дочь действующего американского лидера республиканца Дональда Трампа Иванка после окончания президентского срока ее отца может начать собственную политическую карьеру. Такое мнение приводит в среду газета The Washington Post, ссылаясь на источники, близкие к семье Трампа.

19:06 04.12.2020 Энтони Фаучи

20:05 04.12.2020 Джо Байден надеется на присутствие Дональда Трампа на своей инаугурации, сообщает CNN. Инаугурация будущего президента США состоится 20 января 2021 года.

20:54 04.12.2020 Будущей американской администрации придётся обеспечить преемственность нынешнего политического курса Вашингтона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, сейчас США в основном сосредоточены на своих внутренних проблемах, в том числе последствиях пандемии. «Не будем забывать, что там миллионы американцев проголосовали за действующего президента, и примерно то же самое количество проголосовало за Джо Байдена. Это, по сути, указывает на то, что общество расколото и долгом каждой администрации является восстановление утраченного народного единства», — приводит слова Лаврова ТАСС.

02:48 05.12.2020 Церемония инаугурации нового президента США 20 января будет проходить с соблюдением всех санитарных требований в связи с пандемией коронавирусной инфекции, заявил кандидат от демократов Джо Байден на своей странице в Twitter. Читайте подробнее: Байден рассказал, как будет проходить инаугурация во время пандемии

03:50 05.12.2020 Новый судебный иск по отмене результатов президентских выборов в американском штате Джорджия подадут помощники действующего главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщается на странице в Twitter предвыборного штаба президента США. Читайте также: Штаб Трампа подаст новый иск по отмене результатов голосования в Джорджии

04:15 05.12.2020 Сумму в $8,8 млн на судебные тяжбы и другую детальность по поводу пересмотра результатов голосования на президентских выборах США потратил избирательный штаб действующего американского президента Дональда Трампа, пишет издание The Washington Post. Об этом: Штаб Трампа потратил почти $9 млн на пересмотр итогов выборов — WP

06:53 05.12.2020 Апелляционный суд штата Мичиган отклонил просьбу штаба президента США Дональда Трампа о приостановке подсчета голосов, сообщает газета The Hill. Читайте также: Суд Мичигана отклонил иск Трампа о приостановке подсчета голосов

09:58 05.12.2020 Иски американской Республиканской партии, требовавшей признать победу на выборах президента США, процедура голосования на которых прошла 3 ноября, действующего главы государства Дональда Трампа, были отклонены судами штатов Мичиган, Невада, Висконсин и Аризона. Об этом 5 декабря сообщает телекомпания CNN. Подробности в материале: Суды четырех штатов США отклонили иски о признании победы на выборах Трампа

23:01 05.12.2020 Победу демократа Джо Байдена на выборах президента Соединённых Штатов признали лишь 25 из 249 членов Республиканской партии в палате представителей и сенате США. Об этом сообщает газета Washington Post. Об этом: WP узнала число признавших победу Байдена республиканцев

02:07 06.12.2020 Трамп предложил губернатору штата Джорджия собрать специальную сессию местного законодательного собрания для обсуждения результатов президентских выборов. Об этом: Трамп призвал власти Джорджии обсудить выборы на спецсессии легислатуры

03:27 06.12.2020 В военном ведомстве США назвали ложной опубликованную рядом СМИ информацию о якобы отказе Пентагона предоставлять профессиональную помощь команде Байдена. Подробности в материале: Пентагон подтвердил сотрудничество с Байденом по передаче полномочий

05:55 06.12.2020 Второй тур сенатских выборов состоится 5 января в двух округах штата Джорджия. По итогам выборов будет окончательно решён вопрос о том, кто получит большинство в Сенате — республиканцы или демократы. Подробности в материале: Трамп заявил, что сенаторы-демократы попытаются привести США к коммунизму

08:14 06.12.2020 Трамп призвал своих сторонников принять участие во втором туре сенатских выборов и не дать демократам забрать два места в сенате Конгресса и получить таким образом преимущество в верхней палате законодательного органа страны. Читайте подробнее: Трамп дал понять, что уверен в своей победе на президентских выборах

13:59 06.12.2020 Новое заявление действующего президента США Дональда Трампа о том, что он выигрывает выборы главы государства, вызвало бурное обсуждение в интернете. Граждане оставили свои комментарии 6 декабря в сервисе «Яндекс.Новости». Читайте подробнее: В сети обсудили новое заявление Трампа о своей победе на выборах

03:43 07.12.2020 Вице-губернатор Джорджии отметил, что президентские выборы в штате проводились абсолютно честно, и подверг критике позицию Трампа, заявлявшего о массовых фальсификациях в ходе голосования. Подробности в материале: Власти Джорджии отказались созывать сессию заксобрания по просьбе Трампа

04:36 07.12.2020 Отмечается, что окончательное решение о досрочном уходе с поста генпрокурором США ещё не принято. Подробности в материале: Генпрокурор США Барр может покинуть пост до окончания срока Трампа

06:59 07.12.2020 В настоящее время Хавьер Бесерра занимает пост генпрокурора штата Калифорния. Читайте также: Названа кандидатура на пост главы минздрава при администрации Байдена

08:28 07.12.2020 Джо Байден со своими сторонниками. (сс) Gage Skidmore

09:19 07.12.2020 В день, когда будет проводиться инаугурация кандидата в президенты США от Демпартии Джозефа Байдена, действующий президент страны Дональд Трамп может улететь из Белого дома на вертолете. Об этом 7 декабря сообщает портал Axios со ссылкой на источники. Читайте также: Трамп может пропустить инаугурацию Байдена — Axios

10:15 07.12.2020 Многосторонний подход в отношении РФ, который пообещал демократ Джо Байден в случае своего прихода к власти, будет заключаться в том, что будущий президент США попытается комбинировать переговоры и санкции. Об этом заявил профессор Московской Высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Читайте также: В отношении РФ Байден будет комбинировать санкции с переговорами — мнение

11:30 07.12.2020 Капитолий

12:48 07.12.2020 Вероятность того, что противники действующего президента США Дональда Трампа смогут развернуть против него уголовное преследование из-за выплат, сделанных бывшей порнозвезде Сторми Дэниэлс, невелика, как бы того ни хотели рядовые пользователи Twitter, пишет Питер Ван Бурен в статье, вышедшей 7 декабря в The American Conservative. С того самого момента, как стали известны результаты выборов президента США, бывший вице-президент Джо Байден, одержавший верх в гонке, неоднократно давал понять, что он не особенно горит желанием мстить. Его партнер по выборам Камала Харрис, которая в прошлом занимала пост прокурора, также, хотя и проявляла некоторую кровожадность во время предварительных выборов, с тех пор в целом хранила молчание по этому поводу. По большей части покарать Трампа требуют рядовые пользователи Twitter, с точки зрения которых поводов для судебного преследования нынешнего главы Белого дома много. Однако при ближайшем рассмотрении от подобных аргументов не остается и следа. Всё, что осталось, — это копаться в истории бывшей звезды фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс, выходками которой полнится интернет и которая занималась сексом за деньги с частным предпринимателем еще в 2006 году. Затем она в 2016 году получает еще больше за то, чтобы подписать соглашение о неразглашении и не рассказывать о прошлых связях. Почувствовав, что этот бизнесмен баллотируется в президенты, она умышленно нарушает соглашение о неразглашении, тем самым вдыхая новую жизнь в свою карьеру.

13:45 07.12.2020 Правление президента США Дональда Трампа, ставшего объектом большого числа скандалов, в значительной мере напоминало сатирический сериал, нежели жесткую политическую драму, пишет Мэтью Чой и Дэниел Липпман в статье, вышедшей 6 декабря в Politico. Когда в 2013 году на Netflix состоялась премьера сериала «Карточный домик», американцы были шокированы и немного взбудоражены тем, что его острые и жестокие сюжетные линии были своеобразным отражением настоящего Вашингтона, округ Колумбия — как зловещего места, где расчетливые и безжалостно эффективные политики осуществили свою мечту, бросая репортеров под поезда в метро. Но люди, которые на самом деле работают в Вашингтоне, поспешили внести поправку: повседневный политический опыт в столице страны на самом деле больше похож на сериал Veep («Вице-президент») телеканала HBO — постоянное провалы и ляпы, импровизация и ненормативная лексики. Читайте подробнее: Правление Трампа было скорее фарсом, нежели политической драмой — Politico

14:28 07.12.2020 Америка Трампа — сложный и опасный для России конкурент, нообщение сАмерикой Байдена, которая окончательно сделала ставку на извращение самого понимания человека, несёт в себе вред куда больший, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 7 декабря. Ранее Axios сообщила, что действующий президент США Дональд Трамп не будет принимать участие в церемонии инаугурации Джо Байдена: в день инаугурации Трамп намерен отправиться во Флориду на митинг и объявить там о намерении баллотироваться в президенты в 2024 году.

14:51 07.12.2020 (сс)Pete Souza

15:34 07.12.2020 Председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. (сс) Chairman of the Joint Chiefs of Staff

16:25 07.12.2020 Киев рассчитывает на продолжение поставок оружия из США после вступления в должность Джо Байдена. Об этом заявил в интервью изданию «РБК-Украина» глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

17:08 07.12.2020 Джо Байден выдвинул на пост главного хирурга США кандидатуру доктора Вивека Мурти. Напомним, ранее он предложил сделать главой минздрава генерального прокурора Калифорнии Хавьера Бессеру, а главным медицинским советником в своей администрации — инфекциониста Энтони Фаучи.

17:18 07.12.2020 На наращивание «совместных усилий» США и ЕС «в области обороны и безопасности» рассчитывают в Европейском союзе в период президентства Джо Байдена, говорится в опубликованном 7 декабря заявлении глав МИД стран Евросоюза. Читайте также: ЕС рассчитывает на военную помощь США при Байдене

18:15 07.12.2020 Джо Байден отвечает на вопросы СМИ (сс)Gage Skidmore

18:35 07.12.2020 Доминирование Байдена вызвало онемение в Анкаре. Показательно, что Эрдоган даже поздравил нового президента Гвинеи, но не поспешил делать это с Байденом. У турецкого руководства есть три основных опасения, две тактики и одна стратегия. На тактическом уровне — благодаря особым отношениям Трампа и Эрдогана первый пользовался определенным иммунитетом в личных и национальных вопросах. В случае с турецким банком Halkbank, который беспокоит правосудие США с момента обнаружения нарушения санкций, введенных Вашингтоном в отношении Тегерана (фактически в результате этого процесса несколько руководителей, связанных с окружением Эрдогана, обогатились), Трамп затруднял судебное расследование. Греция, Турция, Байден: три проблемы Эрдогана — To Vima

19:06 07.12.2020 В начале декабря были обновлены максимумы по индексу S&P 500 и NASDAQ. Акции достигли рекордной территории, при этом все основные индексы достигли новых дневных максимумов к пятнице, 4 декабря. Акции энергетических компаний выросли после того, как ОПЕК и другие крупные производители нефти достигли соглашения о более поступательном сокращении добычи в 2021 году, чем планировалось ранее, в то время как акции электроэнергетических компаний отставали. Индексы США обновили исторические максимумы

20:36 07.12.2020 Доктор Вивек Мурти — кандидатура на пост главного хирурга США. (сс) United States Senate Committee on Health, Education, Labor, and Pensions

22:42 07.12.2020 Кандидат в президенты от демократов Джо Байден встречает и приветствует участников митинга. (сс)Matt Johns

01:20 08.12.2020 Пост министра обороны США в будущей администрации кандидата в президенты от демократов Джо Байдена может занять генерал в отставке Ллойд Остин, о чём может быть объявлено 11 декабря. Об этом 7 декабря сообщает агентство Reuters. Читайте подробнее: Байден назовёт кандидата в шефы Пентагона 11 декабря — Reuters

04:11 08.12.2020 Кандидат в президенты США Джо Байден кандидатом на пост министра обороны выдвинет генерала в отставке Ллойда Остина. Об этом со ссылкой на свои источники 7 декабря сообщает газета Politico. Читайте также: Главой Пентагона Байден назначит генерала Остина — Politico

06:30 08.12.2020 Уровень стран третьего мира продемонстрировали прошедшие в США всеобщие выборы, поскольку они были «полностью сфальсифицированы», заявил американский президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции. Об этом: Трамп сравнил уровень выборов в США с голосованием в странах третьего мира

06:51 08.12.2020 Заявление по поводу нарушений в ходе выборов президента США в штате Мичиган подал в суд избирательный штаб действующего главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом передает телеканал Fox News. Читайте подробнее: Штаб Трампа вновь подал иск из-за итогов голосования в Мичигане

07:01 08.12.2020 Джо Байден отвечает на вопросы СМИ (сс)Gage Skidmore

07:20 08.12.2020 Помощник президента США по экономическим вопросам Питер Наварро якобы нарушил американский закон Хэтча от 1939 года, делая политические заявления, сообщается на сайте специального прокурора страны. Подробности в материале: Помощника Трампа обвинили в попытке повлиять на выборы в США

07:24 08.12.2020 Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил называть жителей американского штата Аляска гражданами Российской империи, комментируя публикацию о том, что в США россиян, которые родились на южной части Курильских островов, считают уроженцами Японии: «Это очень новая позиция в международной практике. Мы готовы ее творчески развивать. Я готов переговорить с Министерством иностранных дел, чтобы жителей Аляски воспринимали как граждан Российской империи». Цитата канала «Военный обозреватель».

07:41 08.12.2020 Последний шанс Трампа: «Сегодня день, когда согласно Закону о выборщиках от 1887 года, наступает крайний срок, отпущенный властям штатов для завершения судебных исков и пересчетов бюллетеней. С этого дня Конгресс США уже не имеет права ставить под сомнение полномочия членов коллегии выборщиков, выдвинутых в каждом из штатов».

07:53 08.12.2020 Джо Байден планирует назначить на должность министра обороны генерала Ллойда Остина. В его послужном списке командование американским контингентом в Ираке и руководство Центральным командованием ВС. Цитата канала «Военный обозреватель».

08:14 08.12.2020 Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Дарья Антонова © ИА REGNUM

08:16 08.12.2020 Новый министр обороны США выглядит так: Байден выбрал главой Пентагона 67-летнего генерала Ллойда Остина, служившего в Германии, Ираке и Афганистане. Он станет первым темнокожим на этом посту. Цитата dimsmirnov175.

08:44 08.12.2020 Госдеп намерен обучить молодёжь борьбе с дезинформацией против НАТО. В описании гранта, с которым ознакомился RT, говорится, что в США «особо приветствуют» разработку «творческих» предложений с использованием цифровых технологий и соцсетей. Организации, участвующие в заявке на грант, должны провести анализ и выяснить недостатки в стратегиях альянса, а также предложить «практические решения» для урегулирования проблем. В тексте документа уточняется, что причиной создания программы стали действия со стороны ряда государственных и негосударственных субъектов, которые «подрывают единство» НАТО. Максимальный размер гранта не более $25 тыс., срок реализации программы — полтора года.

09:26 08.12.2020 Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп

12:12 08.12.2020 Власти США составили перечь стран, которые нарушают религиозные свободы, Россию включили в специальный «список наблюдения» по этому вопросу, сообщил госсекретарь США Майк Помпео. В список нарушителей вошли десять стран. Это Китай, Иран, Северная Корея, Саудовская Аравия, Мьянма, Эритрея, Нигерия, Пакистан, а также две бывшие республики СССР — Таджикистан и Туркменистан. Эти страны «вызывают особую озабоченность», поскольку допускают систематическое и вопиющее нарушение религиозных свобод», сказал Помпео. В «список наблюдения» кроме России вошли Куба, Никарагуа и Коморские Острова. Их правительства «участвовали или терпимо относились к серьезным нарушениям религиозных свобод», заявил госсекретарь США. В то же время из этого списка «на основании значительного прогресса» были исключены Узбекистан и Судан. Цитата из канала «Экономика».

12:55 08.12.2020 Глава Минторга США назвал Китай основной военной и экономической угрозой в Азии.

13:18 08.12.2020 Ллойд Остин (сс)Senior Airman Perry Aston

13:40 08.12.2020 Борис Джонсон пришел посмотреть на первых вакцинируемых от коронавируса в Великобритании. Цитата dimsmirnov175.

19:42 08.12.2020 Американский конгрессмен Джеймс Клайберн сообщил CNN, что инаугурация президента США состоится преимущественно в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса.

20:53 08.12.2020 Уволенный президентом США Дональдом Трампом глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре министерства внутренней безопасности США Кристофер Кребс подал в суд на адвоката избирательного штаба американского лидера, сообщает The New York Times.

21:53 08.12.2020 В штабе Дональда Трампа заявили о том, что юристы продолжат попытки оспорить итоги президентских выборов в США, несмотря на истечение срока, который дали власти штатов на завершение исков.

22:10 08.12.2020 Барак Обама с Джо Байденом. Фото: whitehouse.gov

22:16 08.12.2020 «Мы надеемся, что после прихода к власти нового правительства Джо Байдена у них будет время подумать, и мы надеемся, что они откроют возможность диалога между Венесуэлой и США», — заявил Николас Мадуро на пресс-конференции в Каракасе. Об этом: Мадуро заявил, что надеется наладить контакт с Байденом

01:40 09.12.2020 Иск о пересмотре итогов выборов президента США в американском штате Пенсильвания отклонил Верховный суд страны, сообщает издание The Washington Post. Читайте также: Верховный суд США отклонил иск республиканцев о выборах в Пенсильвании

02:23 09.12.2020 Претендентов на посты министров строительства и сельского хозяйства США выбрал кандидат на пост главы Белого дома, демократ Джо Байден, сообщает информационный портал Axios. Подробности в материале: Байден выбрал министров строительства и сельского хозяйства США — СМИ

07:09 09.12.2020 Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден планирует выдвинуть на пост главы Пентагона отставного генерала Ллойда Остина. Об этом 8 декабря написал на своей странице в Twitter. Об этом: Байден подтвердил, что назначит на пост главы Пентагона генерала Остина

07:29 09.12.2020 План изменения жизни в Америке к лучшему по версии кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена включает массовую вакцинацию населения от коронавируса. Об этом 8 декабря сообщает агентство Reuters. Об этом: Байден пообещал вакцинировать почти треть населения США за 100 дней

07:45 09.12.2020 Джо Байден и его сторонники (сс)Gage Skidmore

08:49 09.12.2020 Джо Байден рассматривает возможность назначения на пост посла США, предположительно в Китае, бывшего претендента на пост главы государства 2020 года демократа Пита Буттиджича. Об этом СМИ сообщают со ссылкой на портал Axios.

09:02 09.12.2020 Возможность назначить послом США в КНР Пита Буттиджича в настоящее время рассматривает кандидат от американской Демпартии Джозеф Байден, которого ведущие СМИ страны назвали победителем на выборах американского президента. Об этом 9 декабря сообщает портал Axios со ссылкой на источники. Об этом: Байден может назначить послом США в КНР Пита Буттиджича — Axios

10:48 09.12.2020 Все в ожидании. Будущая администрация Джозефа Байдена планирует пересмотреть санкционную политику Минфина США, сообщает Bloomberg.

11:39 09.12.2020 Пит Буттиджич (сс)Pete Buttigieg

11:43 09.12.2020 Борьба президента Дональда Трампа за аннулирование победы Джозефа Байдена на президентских выборах в США привела к расколу среди республиканцев. В Вашингтоне лояльность товарищей Трампа по партии высока, но в отдельных штатах республиканцы предпочитают защищать опубликованные результаты волеизъявления граждан. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter. Пока все усилия штаба Трампа были напрасны. В то время как ведущие республиканские политики в Конгрессе остаются в тени и не высовываются, представители на региональном уровне все более склонны признать победу Байдена. Некоторые из них — например, губернатор Мэриленда Ларри Хоган и губернатор Вермонта Фил Скотт признают поражение Трампа. Другим примером является губернатор Аризоны Даг Дьюси, который обратился к Трампу через Twitter, заявив, что в штате действуют одни из самых жестких избирательных законов во всей стране и что контроль за избирателями и бюллетенями на прошедших выборах обеспечивался на должном уровне. Читайте также: DN: отказ Трампа признать поражение привел к «расколу» среди республиканцев

12:58 09.12.2020 Дональд Трамп. donaldjtrump.com

13:32 09.12.2020 Президент Турции Реджеп ТайипЭрдоган заявил, что после вступления Байдена в должность намерен обсудить с ним разногласия Турции и США по Сирии и покупке вооружений, сообщают РИА Новости.

14:20 09.12.2020 Также о прогнозах: Байден должен в пику Москве сплачивать НАТО — Project Syndicate

15:04 09.12.2020 Джо Байден. ua.usembassy.gov

15:05 09.12.2020 Реджеп Тайип Эрдоган. Источник: tccb.gov.tr

16:42 09.12.2020 Джо Байден идет со сторонниками на марше (сс) Gage Skidmore

18:23 09.12.2020 Дочь Дональда Трампа Иванка Трамп

20:53 09.12.2020 «Мы по-прежнему будем строго соблюдать… строгий запрет на явно ложную информацию, которая может значительно подорвать доверие к выборам или демократическому процессу», — сказано в заявлении Alphabet, владельца интернет-гиганта Google. Читайте также: Google объявил о снятии запрета на политическую рекламу

22:01 09.12.2020 Джо Байден отвечает на вопросы СМИ (сс) Gage Skidmore

22:39 09.12.2020 Укреплением отношений с союзниками будет заниматься Пентагон, заявил 9 декабря избранный президент США Джо Байден. Об этом: Байден: при мне Пентагон займётся модернизацией военных альянсов

23:03 09.12.2020 Джо Байден у баскетбольной площадки (сс) Gage Skidmore

00:24 10.12.2020 Решение Республиканской партии в конгрессе США отклонить резолюцию о признании демократа Джозефа Байдена избранным президентом страны вызвало бурное обсуждение среди интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение 9 декабря в сервисе «Яндекс.Новости». Читайте также: В сети обсудили резолюцию о непризнании Байдена президентом США

00:48 10.12.2020 Иск в Верховный суд США от генпрокурора штата Техас Кена Пэкстона по поводу отмены итогов выборов главы Белого дома поддержали соответствующим обращением представители еще 17 американских штатов, сообщает агентство Reuters. Читайте подробнее: Иск властей Техаса по отмене итогов выборов США поддержали еще 17 штатов

01:12 10.12.2020 Глава Белого дома Дональд Трамп потребовал от Верховного суда США включить в иск штата Техас о пересмотре итогов президентских выборов. Об этом сообщает агентство Reuters. Подробности в материале: Трамп решил присоединиться к иску Техаса по поводу пересмотра выборов в США

03:02 10.12.2020 Обращение с просьбой назначить спецпрокурора по нарушениям на президентских выборах сделали представители Республиканской партии в американском Конгрессе, сообщает издание Politico. Документ подписали 27 конгрессменов. Просьба адресована президенту США Дональду Трампу, который, по мнению группы законодателей, должен поручить это министру юстиции государства Уильяму Барру. Подробности в материале: В Конгрессе США призвали назначить спецпрокурора по нарушениям на выборах

04:38 10.12.2020 Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден намерен выдвинуть Кэтрин Тэй на пост представителя Соединенных Штатов на торговых переговорах, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленные источники. Читайте также: Байден определился, кого выдвинет на пост представителя США по торговле

07:17 10.12.2020 Джо Байден (сс)Saeima

07:34 10.12.2020 Деятельность сына кандидата в президенты Джо Байдена Хантера, касающаяся его деловых отношений в Китае привлекла внимание минюста США, которое ведет соответствующее расследование. Об этом передает телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники. Об этом: В США ведется расследование из-за сделок сына Байдена в Китае — Fox News

08:23 10.12.2020 Джо Байден в порту Сан-Диего whitehouse.gov

10:28 10.12.2020 Телеканал ABC сообщил о задержании полицией мужчины, который ворвался в штаб Демократической партии США в городе Спокейн (штат Вашингтон) и угрожал его взорвать.

10:29 10.12.2020 По данным телеканала, мужчина зашел в офис демократов, в котором находился один сотрудник, с рюкзаком, из которого торчали провода, и заявил, что намерен его взорвать. Злоумышленник также устроил пожар, однако никто не пострадал. После того как полиция окружила здание, мужчина вышел и сдался властям, взрывчатки в рюкзаке не нашли.

10:58 10.12.2020 Джо Байден во время выступления. whitehouse.gov

11:49 10.12.2020 Президент США Дональд Трамп ведет себя как новичок в шахматах, играя до тех пор, пока ему не поставят мат, считает Александр Шабалов — американский гроссмейстер, уроженец ССР и четырехкратный победитель чемпионата США по шахматам.

11:50 10.12.2020 «Это забавная аналогия. Действительно, Трамп предпочитает играть, когда в этом уже нет никакого практического смысла, до мата на доске. Иногда такое случается в шахматах — когда вы совершаете ужасный просчет, вините в нем своего противника и продолжаете играть дальше чисто из гнева и раздражения. Но только на несколько ходов, никогда до мата», — сказал РИА Новости Шабалов.

12:08 10.12.2020 Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп whitehouse.gov

12:42 10.12.2020 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова надеется, что новый президент США воспользуется своим правом на помилование в отношении российских граждан, которые находятся в тюрьмах США. Об этом она сообщила 10 декабря в интервью телеканалу «Россия-24».

12:43 10.12.2020 «Надеюсь, независимо от того, кто будет президентом Соединенных Штатов Америки, он использует свое право на помилование российских граждан, которые находятся в местах лишения свободы США», — сказала Татьяна Москалькова.

12:44 10.12.2020 При этом омбудсмен Москалькова напомнила, что президент России Владимир Путин неоднократно использовал акт помилования в отношении иностранных граждан, назвав это хорошим примером гуманизма и продвижения народов двух государств навстречу друг другу.

13:29 10.12.2020 Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. kremlin.ru

14:39 10.12.2020 Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил с послом США в Москве Джоном Салливаном проблематику двусторонних отношений.

14:39 10.12.2020 «10 декабря заместитель министра иностранных дел России Рябков встретился с послом США в России Салливаном. Обсуждались некоторые вопросы двусторонних отношений», — говорится в сообщении МИД РФ.

14:56 10.12.2020 Дональд Трамп и Майк Пенс

15:34 10.12.2020 Иск адвоката Сидни Пауэлл, который касается нарушений в ходе голосования на выборах президента США в штате Аризона, отклонен судом региона, сообщает издание The Washington Post. Читайте также: Сторонница Трампа проиграла иск по выборам в штате Аризоне

16:18 10.12.2020 Озадачив законодателей кандидатом на пост министра обороны, Джо Байден ввёл в глубокую задумчивость аналитиков, когда в СМИ просочились его планы на пост посла США в Китае. Тему развивает Бекет Адамс, уроженец города Саут-Бенд, в издании Washington Examiner. Читайте также: США сворачивают торговую войну с Китаем? — Washington Examiner

16:19 10.12.2020 На «афганском» направлении у администрации Джо Байдена есть шанс преодолеть недальновидность последних двух десятилетий, интегрировав свою политику в региональную стратегию сотрудничества, направленную на поиск точек соприкосновения с соседями Афганистана. Администрация Байдена должна продолжать вывод войск в соответствии с соглашением, подписанным администрацией президента Дональда Трампа с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в феврале 2020 года. Об этом пишет старший научный сотрудник Центра международного сотрудничества Нью-Йоркского университета Барнетт Р. Рубин в статье, опубликованной 9 декабря в Foreign Affairs. Читайте также: Без помощи РФ, КНР и других США не выйти из Афганистана — Foreign Affairs

16:28 10.12.2020 Джо Байден объясняет студентам о важности государственной службы и лидерстве Америки в мире. whitehouse.gov

19:59 10.12.2020 Белый дом будет подвергнут тщательной дезинфекции после того, как его покинет президент Дональд Трамп, сообщает 10 декабря издание Politico со ссылкой на источник в администрации общих служб США. Читайте также: Белый дом после Трампа будет тщательно продезинфицирован — Politico

20:00 10.12.2020 Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп в Белом Доме. whitehouse.gov

01:14 11.12.2020 Обращение в поддержку иска генпрокурора Техаса об отмене результатов всеобщих выборов США подписали свыше 100 членов Палаты представителей Конгресса страны, которые входят в Республиканскую партию. Об этом сообщает издание The Hill. Об этом: Иск Техаса по итогам выборов в США поддержали более 100 конгрессменов

01:36 11.12.2020 Выступающие ответчиками «колеблющиеся» штаты (Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин) потребовали от Верховного суда США отказать в иске властей Техаса, который содержит требование объявить недействительными итоги президентских выборов в них. Об этом говорится в распространённых 10 декабря материалах суда. Об этом: Четыре американских штата отвергли претензии властей Техаса по выборам

02:54 11.12.2020 Формирование возможного состава американской администрации намерен завершить до наступления Рождества 25 декабря кандидат в президенты США, демократ Джо Байден, передает телеканал CNN. Подробности в материале: Байден хочет определиться с составом своей администрации до 25 декабря

07:22 11.12.2020 Хантер Байден, Джо Байден и Джилл Байден. (сс) acaben

08:12 11.12.2020 Визит в американский штат Джорджия запланировал кандидат на пост главы Белого дома демократ Джо Байден с целью поддержки своих однопартийцев в рамках второго тура выборов в Сенат США. Об этом сообщается на странице политика в Twitter. Об этом: Байден планирует посетить Джорджию из-за второго тура выборов в Сенат

09:00 11.12.2020 Байден считает, что второй тур голосования в Джорджии, который пройдет 5 января 2021 года, имеет решающее значение для Демпартии.

10:00 11.12.2020 Американский журнал Time назвал кандидата на пост президента США от демократов Джо Байдена и кандидата в вице-президенты Камалу Харрис Человеком года — 2020. Читайте также: Байден стал Человеком года по версии журнала Time

10:49 11.12.2020 Джо Байден joebiden.com

11:33 11.12.2020 Отметим, за звание Человека года — 2020 по версии Time также боролись американский лидер Дональд Трамп, главный инфекционист Соединённых Штатов Энтони Фаучи и медработники, а также активисты Black Lives Matter. Тем не менее журнал предпочёл назначить человеком 2020 года Джо Байдена.

12:47 11.12.2020 Энтони Фаучи. Американский учёный-медик (сс)

13:23 11.12.2020 Верховный суд США, считают в Демократической партии, должен отклонить иск штата Техас, касающийся итогов выборов в «колеблющихся» штатах Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин. Это следует из заявлений представителей властей спорных штатов. Читайте подробнее: Демократы рассчитывают на отклонение иска Техаса по выборам в США

13:30 11.12.2020 Страны ЕС намерены воссоздать «амбициозный союз» с Соединёнными Штатами после прихода к власти в этой стране Джозефа Байдена, заявил 11 декабря глава Евросовета Шарль Мишель. Читайте также: В ЕС заявили о планах воссоздать «амбициозный союз» с США

14:34 11.12.2020 Джо Байден произносит приветственную речь (сс)David Lienemann

15:57 11.12.2020 Напомним, что официально выборы в США завершатся после голосования выборщиков, которое состоится 14 декабря.

17:38 11.12.2020 Также о ситуации в США и прогнозах: В одиночку и без реформ США с Китаем не сладить — Foreign Affairs

18:18 11.12.2020 Последнее слово ещё не сказано. Эксперт оценил возможность пересмотра выборов в США

18:50 11.12.2020 Профессор МГИМО, руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов считает, что смена президента США с Трампа на Байдена не очень поможет Евросоюзу. Об этом он заявил ИА «Экономика сегодня».

18:51 11.12.2020 «Сомнительно, что у Европы при Байдене появится новый простор для отношений с США. Основные тренды по Европе в Вашингтоне сохранятся. Выступление Борреля показывает, что ЕС ждет от США изменения тона, а не перемен», — отметил Данилов.

19:54 11.12.2020 Джо Байден во время выступления. whitehouse.gov

20:52 11.12.2020 Дональд Трамп заявил, что хочет спасти мир. Об этом он написал в своем Twitter.

20:52 11.12.2020 Он также обрушился с критикой на своего соперника по президентской гонке Джо Байдена и отметил, что США ждет катастрофа после инаугурации демократа.

21:23 11.12.2020 Дональд Трамп. (сс) The White House.

22:23 11.12.2020 Перед США всерьез замаячила угроза развала из-за продолжающихся судебных разбирательств по поводу результатов президентских выборов. Это уже обсуждают американские СМИ.

22:53 11.12.2020 Член палаты представителей республиканец Кайл Бидерманн предложил провести референдум по вопросу о выходе Техаса из состава США. Ранее генпрокурор Техаса Кен Пэкстон подал иск в Верховный суд для пересмотра результатов президентских выборов в США. Позже его поддержали 17 штатов.

01:06 12.12.2020 Кандидаты на должности министров в США от команды демократа Джо Байдена обладают «смелым новым мышлением», заявил сам Байден в ходе представления возможных членов администрации. Об этом: Байден заявил о наличии нового мышления у своих кандидатов в министры

02:01 12.12.2020 Заявление избирательного штаба действующего президента США Дональда Трампа о нарушениях в ходе президентских выборов в штате Мичиган отклонено Верховным судом региона, сообщает издание The Detroit Free Press. Подробности в материале: В Мичигане отклонили жалобу штаба Трампа о нарушениях на выборах

02:29 12.12.2020 Иск действующего главы Белого дома Дональда Трампа о признании недействительными более 221 тысячи голосов на выборах в штате Висконсин отклонен судом штата, сообщает агентство Associated Press. Читайте также: В Висконсине отклонили иск Трампа о пересмотре итогов выборов

02:54 12.12.2020 Иск, поданный генпрокурором штата Техас Кеном Пакстоном, который оспаривал результаты выборов президента США, отклонил американский Верховный суд. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда. Подробности в материале: Верховный суд США отклонил иск штата Техас по выборам президента

02:56 12.12.2020 По меньше мере 126 представителей Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США поддержали иск Техаса в Верховный суд страны об отмене итогов голосования в четырех американских регионах. Об этом передает издание The Washigton Post. Об этом: Иск Техаса в Верховный суд поддержали еще 20 республиканцев из Конгресса

03:52 12.12.2020 Президент США Дональд Трамп 11 декабря подписал закон, продлевающий финансирование правительства на срок до 18 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Подробности в материале: Трамп продлил финансирование правительства ещё на неделю

06:44 12.12.2020 Объединиться в «Союз штатов», соблюдающих американскую конституцию, предложил глава Республиканской партии штата Техас Аллен Уэст после того, как Верховный суд США отклонил иск о пересмотре итогов прошедших в ноябре выборов. Заявление Уэста 11 декабря было опубликовано на официальном сайте партии. Подробности в материале: Республиканцы предложили создать в США новый «Союз штатов»

07:49 12.12.2020 Верховный суд США уклонился от обеспечения соблюдения норм американской конституции, когда отклонил иск о нарушениях на выборах, поданный генпрокуром штата Техас. Об этом пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни 11 декабря заявила в эфире телеканала Fox News. Об этом: Белый дом обвинил Верховный суд США в уклонении от защиты конституции

08:50 12.12.2020 Команда президента США Дональда Трампа намерена продолжить политическую борьбу, после того, как Верховный суд Соединенных Штатов отказался рассматривать иск штата Техас, требующий непризнания итогов прошедших выборов главы государства в ряде штатов. Об этом: Команда Трампа не намерена сдаваться после отказа Верховного суда

09:15 12.12.2020 Президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на решение Верховного суда Соединенных Штатов не принимать иск от штата Техас с требованием отменить итоги выборов главы государства в четырех штатах. Читайте также: Трамп: Верховный суд подвёл меня!

11:48 12.12.2020 Назначения специального прокурора для проведения расследования предполагаемой фальсификации выборов президента США, голосование на которых прошло 3 ноября, намерен добиваться действующий американский президент Дональд Трамп. Об этом 12 декабря сообщает газета The Wall Street Journal. Подробности в материале: Трамп намерен назначить спецпрокурора для расследования выборов — WSJ

23:19 12.12.2020 Федеральный суд отказал президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу в пересмотре результатов выборов главы государства в штате Висконсин. Читайте подробнее: Трампу отказали в пересмотре результатов выборов в Висконсине

13:21 13.12.2020 Заявление доктора экономических наук Игоря Николаева о том, что в случае прихода к власти в США Джозефа Байдена на Россию могут быть наложены санкции, в числе которых лишение РФ доступа к платёжной системе SWIFT, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 13 декабря в сервисе «Яндекс.Новости». Об этом: В сети обсудили мнение эксперта о возможных санкциях Байдена против РФ

16:52 13.12.2020 Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не откажется от судебных исков по нарушениям в отдельных штатах на выборах главы государства. Об этом: Трамп заявил о намерении продолжить бороться за победу на выборах в судах

21:11 13.12.2020 В Соединённых Штатах голосование членов коллегии выборщиков, которое пройдёт 14 декабря, станет рубежом, после которого сторонники пока еще действующего главы Белого дома Дональда Трампа прекратят попытки оспорить исход выборов. Об этом заявил бывший вице-президент в администрации демократа Билла Клинтона Альберт Гор. Читайте также: В США назвали сроки окончания противостояния кандидатов в президенты

07:14 14.12.2020 Джо Байден встретился со студентами. whitehouse.gov

08:13 14.12.2020 Члены коллегии выборщиков США проведут 14 декабря итоги голосования в административных центрах всех штатов и в столичном округе Колумбия по выборам американского лидера.

08:14 14.12.2020 Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Nimitz замечена в Аравийском море. Цитата канала «Военный обозреватель».

08:18 14.12.2020 Благодаря профессионализму армии Россия является великой державой, которую нельзя недооценивать, заявил глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. «Россия — великая держава. В этом нет сомнений из-за их возможностей. Российские военные очень хороши, без вопросов», — сказал он. Цитата канала «Экономика».

08:53 14.12.2020 Здание Верховного суда США. (сс) Matt H. Wade.

09:43 14.12.2020 Байден — это марионетка Обамы и Сороса, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1». Читайте также: Кургинян рассказал, чьей марионеткой является Байден и при чем тут Обама

10:18 14.12.2020 Лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян: «Вот мы все время говорим о том, что Байден-Байден, да? Я скажу такие вещи, которые, мне кажется, что я знаю. Байден — это марионетка Обамы. Натуральная марионетка Обамы. Все управления байденовской кампании идут от Обамы, а госпожа Харрис — она толковая женщина, но ведь ясно, что это Сорос-Обама… Нам что реально предстоит?»

11:04 14.12.2020 Джорджтаунский университет обсудил, какими могут стать отношения между США и Ватиканом при администрации Джо Байдена. Читайте также: Католических лидеров обвинили в попытках вместе с Трампом украсть выборы

11:58 14.12.2020 Верховный суд США. Лев Коровин © ИА Красная Весна

11:59 14.12.2020 На протяжении почти шести недель после прошедших президентских выборов Дональд Трамп и его армия юристов пытаются раскачать американскую демократию. Суды, похоже, выдержали испытание. Но действия республиканцев в долгосрочной перспективе могут подорвать уверенность в верховенстве закона. Об этом сообщила шведская газета Dagens Nyheter. Подробности в материале: DN: Трамп и его адвокаты подрывают веру в верховенство закона

12:51 14.12.2020 Глава администрации президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что 14 декабря по итогам голосования выборщиков на выборах президента США Анджей Дуда готов отправить поздравительное сообщение вероятному победителю — Джо Байдену. Об этом Щерский заявил в эфире Polskie Radio 24. Подробности в материале: В Польше заявили о готовности поздравить Джо Байдена с победой на выборах

14:10 14.12.2020 Джо Байден и Барак Обама

18:37 14.12.2020 В США началось голосование выборщиков.

18:51 14.12.2020 Агентство AP сообщает, что выборщики Вермонта отдали три своих голоса за Джо Байдена.

19:24 14.12.2020 Выборщики Теннесси отдали все 11 голосов Дональду Трампу, сообщает CNN.

19:38 14.12.2020 Иллинойс отдал 20 голосов выборщиков за Джо Байдена. Общий счёт составляет 41:27 в пользу Дональда Трампа.

20:05 14.12.2020 Текущий счёт по выборщикам — 56:36 в пользу Дональда Трампа. В ближайшее время начнётся голосование в спорных штатах — в Пенсильвании и Джорджии.

20:29 14.12.2020 Выборщики Джорджии отдали 16 голосов Джо Байдену.

20:35 14.12.2020 Ситуация по общему числу выборщиков поменялась: 82:56 уже в пользу Джо Байдена.

20:46 14.12.2020 Верховный суд Висконсина отказал штабу Дональда Трампа в удовлетворении иска о пересмотре итогов выборов в регионе.

20:47 14.12.2020 Выборщики спорного штата Пенсильвания отдали свои 20 голосов Джо Байдену.

20:47 14.12.2020 Выборщики Северной Каролины отдали 15 голосов Дональду Трампу. Данный штат проголосовал без сюрпризов.

20:58 14.12.2020 Отрыв в голосах выборщиков у Джо Байдена увеличился: 146 против трамповских 79.

21:16 14.12.2020 Голосование электоральной комиссии США 14 декабря проходит без сенсаций — пока во всех штатах, в том числе спорных Джорджии, Пенсильвании и Неваде, выборщики голосуют в соответствии с признанными избиркомами штатов результатами общенационального голосования. Читайте также: Сенсации не случилось. Спорные штаты отдали голоса за Байдена

21:20 14.12.2020 В спорном штате Висконсин 10 голосов выборщиков отошли Джо Байдену. Общий счёт по выборщикам — 156:103 в пользу Байдена.

22:04 14.12.2020 Джо Байден и Барак Обама. (сс) Daniel Schwen

22:28 14.12.2020 К 18 штатам, проголосовавшим ранее, за последний час добавились ещё шесть — Висконсин (10 голосов за Джо Байдена), Алабама (9 голосов за Дональда Трампа), Южная Дакота (3 за Трампа), Канзас (6 за Трампа), Миннесота (10 за Байдена), Луизиана (9 за Трампа). Об этом: В США голосование выборщиков прошло уже в 24 штатах

23:38 14.12.2020 Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада и Пенсильвания дали кандидаты от демократов Джо Байдену суммарно 79 голосов выборщиков. Читайте также: Выборщики всех «спорных» штатов проголосовали за Байдена

23:51 14.12.2020 К штатам, проголосовавшим за кандидата от демократов Джо Байдена, присоединился Нью-Мексико — это ещё пять голосов выборщиков. За Байдена ранее уже проголосовали Джорджия (16 голосов), Невада (6), Иллинойс (20), Делавэр (3), Аризона (11), Мэриленд (10), Нью-Йорк (29), Пенсильвания (20), Коннектикут (7), Род-Айленд (4), Вирджиния (13), Висконсин (10), Миннесота (10). За действующего президента Дональда Трампа проголосовали Южная Каролина (9), Арканзас (6), Оклахома (7), Айова (6), Кентукки (8), Северная Каролина (15), Огайо (18), Алабама (9), Южная Дакота (3), Канзас (6), Луизиана (9). Об этом: Выборщики Нью-Мексико отдали голоса за Байдена

00:59 15.12.2020 Все 38 выборщиков американского штата Техас отдали свои голоса в соответствии с волеизъявлением большинства жителей региона за действующего главу Белого дома Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют итоги голосования. Читайте подробнее: За Трампа проголосовали все 38 выборщиков из Техаса

01:57 15.12.2020 270 голосов выборщиков американских штатов поучил претендент на пост президента США, демократ Джо Байден, что достаточно для его победы на выборах главы государства, передает телеканал CNN. Такого результата ему удалось достичь после голосования в штате Калифорния, который представлен 55 выборщиками. Подробности в материале: За Байдена проголосовало необходимое для победы число выборщиков

02:23 15.12.2020 Последним днем работы генерального прокурора США Уильяма Барра станет 23 декабря, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в Twitter. По словам американского лидера, он узнал об этом в ходе встречи с Барром. Трамп отметил, что генпрокурор решил уйти в это время, поскольку хочет провести рождественские и новогодние праздники вместе со своей семьей. Об этом: Трамп сообщил, когда генпрокурор Барр уйдет в отставку

04:26 15.12.2020 Кандидат в президенты США от Демпартии Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков, призвал действующего американского лидера Дональда Трампа признать поражение. Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления в штате Делавер. Об этом: Байден призвал Трампа признать поражение на выборах

04:56 15.12.2020 Пренебрежительным отношением к итогам выборов являются нападки, угрозы и давление в адрес избирательных комиссий США в ходе прошедших в стране выборов. Об этом заявил кандидат на пост главы Белого дома, демократ Джо Байден в ходе выступления в штате Делавэр. Об этом: Байден осудил угрозы в адрес сотрудников избирательных комиссий

06:09 15.12.2020 Вопрос журналистов о признании победы кандидата от демократов Джо Байдена на президентских выборах проигнорировал глава республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл, сообщает издание The Hill. Читайте также: Лидер республиканцев в Сенате США не ответил на вопрос о победе Байдена

07:04 15.12.2020 Конгресс США (сс) Dan Scavino

07:28 15.12.2020 Кандидат в президенты США Джо Байден прокомментировал нежелание Дональда Трампа признавать поражение на выборах. «Это настолько экстремальная позиция, которой мы раньше не видели. Эта позиция — отказ признать волю народа, отказ уважать принцип верховенства права и отказ уважать нашу конституцию. Суд послал [Трампу] ясный сигнал, что он не будет принимать участие в беспрецедентной атаке на нашу демократию», — сказал Байден.

07:41 15.12.2020 Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни в интервью Fox News обвинила демократов в «атаках на демократию». «Атакой на демократию были продолжавшиеся четыре года нападки на президента Трампа, безосновательные обвинения [со стороны спецпрокурора США Роберта] Мюллера, импичмент на основании домыслов одного разоблачителя, фальсификации на выборах путем массовой отправки бюллетеней по почте и отмены любого контроля», — сказала Макинэни.

07:55 15.12.2020 Место проведения голосования выборщиков американского штата Аризона не разглашалось из-за поступивших угроз в их адрес, заявила госсекретарь региона, представитель Демпартии США Кэти Хоббс в эфире телеканала CNN. Об этом: В штате Аризона из-за угроз выборщикам не стали разглашать место их сбора

08:16 15.12.2020 Кандидат в президенты Соединённых Штатов демократ Джо Байден набрал 270 голосов членов коллегии выборщиков, необходимые для победы на выборах главы государства, сообщает CNN. Подробности в материале: Байден получил необходимые для избрания президентом голоса выборщиков

09:17 15.12.2020 Джо Байден и Арсений Яценюк. (сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine.

09:54 15.12.2020 Действующий президент США Дональд Трамп не делает шагов по публичному признанию своего поражения на выборах главы государства и после голосования американских выборщиков, согласно итогам которого победителем выборов стал кандидат от Демпартии Джозеф Байден. Об этом 15 декабря сообщает телекомпания CNN. Об этом: Трамп не собирается публично признавать поражение на выборах — CNN

10:02 15.12.2020 CNN со ссылкой на близкий к Белому дому источник сообщает, что действующий президент США Дональд Трамп не намерен признавать поражение на выборах главы государства.

10:23 15.12.2020 Президент РФ Владимир Путин поздравил кандидата в президенты США Джо Байдена с победой.

10:24 15.12.2020 Борьба с пандемией коронавирусной инфекции, вакцинация населения от нее и восстановление экономики США являются неотложными задачами администрации кандидата в американские президенты от Демпартии Джозефа Байдена, который ранее получил свыше 270 голосов выборщиков, необходимые для избрания его президентом страны. Он заявил об этом 15 декабря в ходе выступления в Уилмингтоне (штат Делавэр), которое транслировалось на сайте переходной команды политика. Подробности в материале: Байден назвал неотложными задачами пандемию и вакцинацию населения США

10:40 15.12.2020 Поздравительную телеграмму по поводу победы на выборах президента США кандидату от американской Демпартии Джозефу Байдену направил президент России Владимир Путин. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба Кремля. Об этом: Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США

11:27 15.12.2020 Джо Байден на выступлении (сс)David Lienemann

11:48 15.12.2020 Результат голосования коллегии выборщиков в США никого не удивляет. Однако ядро республиканской партии сейчас на распутье, так как некоторые сенаторы и конгрессмены не осмеливаются заявить, что президент Дональд Трамп проиграл выборы. Об этом в своей статье сообщил корреспондент шведского телеканала SVT в США Стефан Осберг. Об этом: Республиканцы находятся на распутье после поражения Трампа — SVT

12:27 15.12.2020 Джо байден на выступлении (сс)David Lienemann

14:19 15.12.2020 Президент Польши Анджей Дуда поздравил нового президента США Джо Байдена, который после вчерашнего голосования выборщиков официально признан победителем президентских выборов. Об этом передает Onet.pl. Читайте также: Анджей Дуда поздравил Джо Байдена с победой на выборах

15:14 15.12.2020 Владимиру Путину не остаётся ничего другого, как пожелать Джозефу Байдену успеха в его деятельности, хотядеятельность этадля будущего США будет, очевидно, во вред, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в своем комментарии. Читайте подробнее: Россия и США: поздравление Байдена — не только формальность

16:21 15.12.2020 «Трамп, вы пытались свергнуть законные голоса американцев. Вас ударили по лицу 46 судов, и коронный удар пришел из Верховного суда, который, как вы думали, принадлежит вам! Демократия сильнее, чем вы можете себе представить. До свидания и скатертью дорога!» — конгрессмен Максин Уотерс, 14 декабря, «Твиттер».

17:02 15.12.2020 «Билл Гейтс, не врач-эпидемиолог и не учёный… получил право определять политику федеральных властей по здравоохранению, — сообщил обозреватель Fox News Такер Карлсон. — Майкл Блумберг решит, какое вам можно покупать стрелковое оружие, а Джордж Сорос выберет, кто будет против вас обвинителем в суде». Об этом: Байдена привели к власти «11 миллиардеров-леваков» — Fox News

18:48 15.12.2020 Джо Байден выступает на музыкальном фестивале whitehouse.gov

18:52 15.12.2020 Кандидату в президенты США от Демократической партии Джозефу Байдену необходимо вакцинироваться от коронавируса до вступления в должность главы Белого дома, заявил 15 декабря главный инфекционист США Энтони Фаучи.

19:12 15.12.2020 Президент России Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США, через шесть недель после голосования и через день после того, как Коллегия выборщиков официально подтвердила победу Байдена, — пишет CNN в своем твиттере. Читатели обсудили это сообщение. «Полагаю, что теперь всё стало официально» — Diane Crawford. Читайте подробнее: Читатели СNN обсудили поздравление Байдена от президента России

20:54 15.12.2020 Джо Байден. (сс) Petty Officer 2nd Class Patrick Kelley. dvidshub.net

21:23 15.12.2020 Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сделал заявление на пресс-конференции в Мехико, на следующий день после голосования коллегии выборщиков в США. Читайте также: Президент Мексики поздравил Байдена с победой на выборах

22:49 15.12.2020 Джо Байден. (сс) Matt Johnson.

23:40 15.12.2020 Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его офис начал процесс установления официальных контактов с избранным президентом США Джо Байденом. Ранее 15 декабря Байдена поздравил с победой президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Подробности в материале: Президент Бразилии признал победу Джо Байдена

23:59 15.12.2020 Марсело Эбрард отметил, что Байден не так резко настроен на борьбу с мигрантами, как его предшественник. Глава МИД Мексики выразил надежду, что новое правительство будет инвестировать в Мексику для воздействия на причины миграции. Читайте также: МИД Мексики ожидает роста миграции в США при Байдене

00:55 16.12.2020 Свои поздравления с избранием на пост американского президента принес демократу Джо Байдену лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл. Об этом он заявил в ходе заседания верхней палаты Конгресса, сообщает издание The New York Times. Об этом: Глава республиканского большинства в Сенате США признал избрание Байдена

04:51 16.12.2020 Бывший кандидат в президенты США Пит Буттиджич выдвинут на пост американского министра транспорта. Такое решение принял претендент на пост главы Белого дома, демократ Джо Байден, сообщается на сайте его избирательного штаба. Читайте также: Байден назвал кандидата на пост министра транспорта США

05:39 16.12.2020 Представители Республиканской партии США в Сенате страны не должны оспаривать результаты президентских выборов. С таким призывом к однопартийцам обратился лидер фракции республиканцев в этом законодательном органе Митч Макконнелл, сообщает издание The Hill со ссылкой на свои источники. Читайте подробнее: Лидер республиканцев в Сенате США попросил не оспаривать итоги выборов

06:12 16.12.2020 Избранному президенту США Джо Байдену следует взять на вооружение другой подход в отношениях с Россией, нежели подход экс-президента страны Барака Обамы, заявила бывший старший директор по России Совета Нацбезопасности Белого дома Фиона Хилл в авторской статье для газеты The New York Times. Читайте также: Экс-помощница Трампа призвала Байдена не ссориться с Россией

06:22 16.12.2020 Победу кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена признал лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл, заявила 15 декабря кандидат в вице-президенты Камала Харрис в эфире телеканала ABC. Читайте подробнее: Харрис заявила, что победу Байдена признал лидер республиканцев в Сенате

06:59 16.12.2020 Президент США Дональд Трамп и Меланья Трамп выступают во время предварительно записанной церемонии зажигания национальной Рождественской елки. whitehouse.gov.

08:03 16.12.2020 Американские граждане должны воздержаться от поездок в Вашингтон на инаугурацию кандидата в президенты США Джо Байдена из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2. С таким призывом выступил оргкомитет мероприятия, сообщается на сайте избирательного штаба политика. Подробности в материале: Инаугурация Байдена пройдет с ограничениями из-за коронавируса

08:21 16.12.2020 Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен преждевременно вернулся из поездки по Ближнему Востоку и Европе в связи с кибератаками на ряд правительственных ресурсов. Цитата Bloomberg.

08:52 16.12.2020 На Большом Ближнем Востоке пишется партитура новой геополитической мессы. Все нынешнее искусство турецкой дипломатии заключается в том, чтобы в отношениях с Западом и Россией постоянно повышать ставки. Анкара тут всегда подыгрывала Москве, а теперь добавился и Баку: внешнеполитические ведомства двух стран выступили с почти одинаковым заявлениями, осуждающими введение санкций со стороны США против Турции. Читайте также: Последнее «прости-прощай» Эрдогану от Трампа

09:10 16.12.2020 Дональд Трамп садится в вертолет. (сс) The White House.

09:55 16.12.2020 Советник Трампа по нацбезопасности вернется в Вашингтон из-за кибератак на федеральные агентства США. После досрочного возвращения из поездки в Европу Роберт О’Брайен проведет ряд заседаний в связи с предполагаемыми атаками российских хакеров на системы Минфина США и других американских министерств.

10:03 16.12.2020 Представители американских спецслужб провели брифинг для членов Конгресса касательно недавних кибератак, где исполнителем значатся «российские хакеры». По мнению ряда законодателей, которое активно поддерживают западные СМИ, действия хакеров нанесли наибольший за многие годы ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов. Вашингтон активно обвиняет Москву в ответственности за «нападение», создавая повод для очередных санкций, либо чего-то большего… на фоне победы Джо Байдена и поиска вариантов удержания власти Трампом. Цитата из канала «Военный обозреватель».

10:04 16.12.2020 Оценивая перспективы политики новой администрации США на Ближнем Востоке, канал «Елена Панина» пишет: «Ближневосточный регион давно потерял важность в обеспечении безопасности и процветания США, а потому стоит ожидать уменьшения американского военного контингента на Ближнем Востоке и снижения политического давления на страны региона. Несмотря на то, что официальные итоги выборов в Соединенных Штатах еще не озвучены, высока вероятность, что новым хозяином Белого дома станет Джо Байден. Администрация Трампа оставила после себя неоднозначное наследство на Ближнем Востоке и хочется верить, что, восстанавливая политику Барака Обамы, правительство США будет основываться на реальности».

10:13 16.12.2020 Действующий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп может сменить и.о. главы минюста США, если он не согласится назначить спецпрокурора для расследования по делу сына избранного президента Джозефа Байдена Хантера, сообщает Associated Press со ссылкой на источники. Читайте также: Трамп может сменить главу минюста США из-за дела сына Байдена

10:41 16.12.2020 Польский эксперт по постсоветскому пространству Гжегож Кучиньский заявил в интервью для Polskie Radio 24, что «администрация Байдена будет гораздо более удобной для России, чем администрация Трампа». Читайте подробнее: В Польше назвали Байдена «удобным для России президентом США»

10:51 16.12.2020 Визит Джо Байдена в Россию в 2011 году. (сс) White House Photo. David Lienemann.

10:53 16.12.2020 Рухани заявил, что Иран рад поражению Трампа на выборах. Президент Ирана назвал действующего главу США террористом. Цитата bbbreaking.

11:21 16.12.2020 Американцы в Афганистане.

12:17 16.12.2020 Выборы в других странах не влияют на взаимодействие между представителями гражданского общества. Об этом журналистам заявила глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева. «Я не думаю, что изменения в политическом ландшафте той или иной страны влияют на взаимодействие между институтами гражданского общества этих стран», — сказала Михеева. Читайте также: Глава ОП РФ прокомментировала итоги выборов в США

12:59 16.12.2020 Министр обороны Британии Бен Уоллес провёл политподготовку для НАТОвских солдат во время визита в Эстонию. Просто сказав, что Россия неадекватная. По его словам, поведение РФ «не соответствует нормам», а Кремль может убить новичком тысячи людей на улицах Британии. Выстраивать образ врага клеветой Лондон, видимо, считает адекватным. Цитата rlz_the_kraken.

13:40 16.12.2020 В Польше пока в прогнозировании того, как будут выстраиваться отношения между Варшавой и Вашингтоном, доминирует дух неопределенности и гадательности. В частности, предпринимаются попытки определить будущее через «фактор России», хотя на самом деле Польше стоит обратить внимание на две другие страны — Германию и Турцию. Читайте также: Судьба Польши будет зависеть от отношения США к Германии и Турции

14:18 16.12.2020 Санкции США против Турции из-за С-400 несовместимы с их союзническими отношениями, это атака на суверенитет — Эрдоган.

14:19 16.12.2020 Дональд Трамп и Хасан Рухани Александр Горбаруков © ИА REGNUM.

14:44 16.12.2020 Избранный президент США Джо Байден сделал «возвращение к нормальности» одним из лейтмотивов своей предвыборной кампании. После четырех лет откровенной лжи, подобающей лишь малолетним хулиганам грубости, беспричинной жестокости и опасного непостоянства президента Дональда Трампа подобное стремление, безусловно, кажется привлекательным обещанием. Тем не менее, как признал сам Байден, мир уже не такой, каким он был в январе 2017 года, когда администрация Барака Обамы, в которой Байден занимал пост вице-президента, покинула свой пост, пишет бывший министр иностранных дел Мексики и профессор Нью-Йоркского университета Хорхе Кастанеда в статье, вышедшей 15 декабря на портале Project Syndicate. Читайте также: Вернуться к нормальности у Байдена никак не получится — Project Syndicate

14:49 16.12.2020 Барак Обама никогда не относился к России пренебрежительно, и новая американская администрация демократов также оставит Россию в числе приоритетных мишеней, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя высказывания бывшей помощницы Дональда Трампа Фионы Хилл. Читайте также: Пренебрежения не будет: Байден сохранит Россию в числе мишеней-приоритетов

15:00 16.12.2020 Сын избранного президента США Хантер Байден. (сс) Ben Stanfield.

15:58 16.12.2020 Камала Харрис harris.senate.gov

17:35 16.12.2020 Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов выразил надежду на то, что при Джо Байдене США смогут вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

18:37 16.12.2020 США при Джо Байдене будет сложнее давить на Германию в вопросе «Северного потока — 2». Такое мнение высказал в своём тг-канале сенатор Алексей Пушков. Он напомнил, что Байден, в отличие от Дональда Трампа, находится в хороших отношениях с Ангелой Меркель и немецкой элитой в целом.

18:38 16.12.2020 Объявление было сделано на следующий день после того, как президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор признал итоги выборов президента США и поздравил с победой на них кандидата от демократов Джо Байдена. Читайте подробнее: Президент Мексики выбрал нового посла в США

19:27 16.12.2020 Митч Макконнел U.S. Senate

20:37 16.12.2020 Дональд Трамп и Барак Обама. ФОТО (сс) The White House

21:49 16.12.2020 Джо Байден сообщил, что он не будет прививаться от коронавируса раньше тех, кто входит в группы риска. «Мы сейчас работаем над этим. Я не хочу пролезть вперед очереди, но я хочу сделать так, чтобы мы могли продемонстрировать американскому народу, что вакцина безопасна», — приводит слова Байдена РИА Новости.

21:57 16.12.2020 Решение коллегии выборщиков, в результате которой кандидат от Демократической партии США Джозеф Байден набрал необходимое количество голосов для победы в голосовании за пост президента страны, породило бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 16 декабря в сервисе «Яндекс.Новости». Читайте подробнее: В сети обсудили окончательную победу Байдена на выборах в США

22:40 16.12.2020 Джо Байден на выступлении. (сс)David Lienemann

23:10 16.12.2020 Глава парижского офиса MSCI Себастьян Либлих выразил уверенность, что изменение политики в отношении Китая «не является высоким приоритетом» для будущей администрации избранного президента США. Читайте также: Байден не будет торопиться с отменой санкций против Китая — MSCI

03:23 17.12.2020 Несущественным для России являются советы бывшей помощницы действующего главы Белого дома Фионы Хилл кандидату в президенты США от Демпартии Джо Байдену, считает председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Об этом он написал на своей странице в Twitter. Подробности в материале: Пушков оценил заявление бывшей советницы Трампа о России

07:18 17.12.2020 Джо Байден на выступлении. (сс)David Lienemann

07:50 17.12.2020 Телеканал CNN сообщает, что сотрудники администрации президента США ознакомили представителей Джо Байдена с информацией о кибератаках в отношении правительственных учреждений, причастность к которым американские представители приписывают России.

08:30 17.12.2020 Как сообщает CNN, действующий президент США Дональд Трамп заявил своим советникам, что откажется покидать Белый дом в день инаугурации Джо Байдена.

09:06 17.12.2020 16 декабря президент Исламской Республики Иран (ИРИ) Хасан Рухани выразил надежду, что воля американского народа будет выполнена, отметив, что американцы проголосовали за выполнение обещаний своих властей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Подробности в материале: Президент Ирана: американский народ проголосовал за выполнение обещаний

09:27 17.12.2020 Действующий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил некоторым своим советникам, что откажется покидать Белый дом в день инаугурации избранного главы государства Джо Байдена. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Подробности в материале: Трамп не намерен покидать Белый дом в день инаугурации Байдена — CNN

10:13 17.12.2020 Джо Байден со своими стронниками [(сс) Gage Skidmore]

12:17 17.12.2020 Будущий президент США Джо Байден должен будет строить свою внешнюю политику на фундаменте смирения и сдержанности, которая предполагает отказ от внешнеполитических авантюр, пишет старший научный сотрудник Института Катона, бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Даг Бендоу в статье, опубликованной 17 декабря The American Conservative. Об этом: Байден должен строить внешнюю политику на смирении — American Conservative

13:04 17.12.2020 Напомним, президент Ирана Хасан Рухани выразил надежду, что избранный президент США Джо Байден с приходом к власти вернется к выполнению ядерной сделки, санкции удастся снять.

13:38 17.12.2020 Информация американского телеканала CNN, согласно которой действующий президент США Дональд Трамп не собирается покидать Белый дом в день инаугурации кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена, вызвала бурное обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 17 декабря в сервисе «Яндекс.Новости». Об этом: В сети обсудили планы Трампа после инаугурации Байдена

13:57 17.12.2020 Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, после сложения полномочий президента Дональд Трамп становится частным лицом, а нахождение частных лиц на территории резиденции без специального разрешения запрещено, и поэтому он будет выведен с этого объекта службой безопасности. Об этом Тимофеев заявил РИА Новости.

14:46 17.12.2020 Решение президента России Владимира Путина поздравить с победой на выборах президента США кандидата Демократической партии Джозефа Байдена вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё отношение 17 декабря в сервисе «Яндекс.Новости». Подробности в материале: В сети обсудили поздравление Байдена с победой со стороны Путина

15:38 17.12.2020 Дональд Трамп в Белом доме. (сс) The White House

16:25 17.12.2020 Джо Байден намерен в первые 100 дней работы своей администрации выделить 100 млн доз вакцины от коронавируса.

16:26 17.12.2020 Борьба с коронавирусом остаётся первоочередной. Ситуация в США весьма трудная.

16:46 17.12.2020 Телефонных разговоров президента России Владимира Путина с избранным президентом США Джозефом Байденом и действующим главой Белого дома Дональдом Трампом не запланировано в рабочем графике российского лидера, сообщил Дмитрий Песков. Подробности в материале: Кремль: Путин не планирует телефонных разговоров с Байденом и Трампом

17:06 17.12.2020 «Мы уже видим претендентов на ключевые должности. Все они нам известны. Так или иначе мы с ними работали», — уточнил Владимир Путин.

18:03 17.12.2020 Дональд Трамп и Роберт О’Брайен (крайний слева) White House

18:03 17.12.2020 Джо Байден с супругой Джилл [(сс) Gage Skidmore]

18:59 17.12.2020 Президент США Дональд Трамп отрицает, что он имеет отношение к делу сына избранного президента США Джо Байдена Хантера или всей семьи. Об этом сообщают 17 декабря СМИ.

19:40 17.12.2020 Президент России Владимир Путин не планирует проводить телефонный разговор с избранным главой Белого дома Джо Байденом. В планах также нет и переговоров с действующим президентом США Дональдом Трампом. Об этом 17 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

20:37 17.12.2020 Дональд Трамп и Джо Байден

21:06 17.12.2020 Напомним, что Владимир Путин в ходе пресс-конференции 17 декабря назвал Джо Байдена опытным политиком.

07:34 18.12.2020 Конгрессмен-демократ Седрик Ричмонд, один из близких советников кандидата в президенты США Джо Байдена, заразился коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба избирательного штаба кандидата. Читайте также: Советник Байдена заразился коронавирусом

08:23 18.12.2020 Возможное расследование в отношении сына кандидата на пост президента США Джозефа Байдена Хантера Байдена не связано с действующим главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter. Подробности в материале: Трамп отверг свою причастность к расследованию против сына Байдена

11:47 18.12.2020 Избранный президент Соединённых Штатов Джо Байден планирует выдвинуть кандидатом на пост главы МВД члена Палаты представителей Конгресса США от штата Нью-Мексико Дебору Холэнд, сообщает Associated Press со ссылкой на источники. Читайте подробнее: Байден намерен выдвинуть коренную американку на пост главы МВД США

12:05 18.12.2020 Администрация уходящего президента США Дональда Трампа потерпела «оглушительный провал» в своих попытках подчинить Кубу экономической войной и попыткой навязать мягкий переворот. Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас Канель. Читайте также: Власти Кубы заявили о провале санкционной политики Трампа

12:35 18.12.2020 Обвинения в отношении сына избранного президента США Джозефа Байдена — Хантера Байдена — выдвигаются по политическим мотивам, а потому представитель американской Демпартии не считает их поводом для беспокойства. Он заявил об этом 18 декабря в интервью телеканалу CBS. Подробности в материале: Байден назвал «грязной игрой» обвинения в адрес его сына

15:02 18.12.2020 Джо Байден [(сс) jlhervàs].

17:31 18.12.2020 Россия готова договариваться с США по вопросам ограничения и сокращения стратегических наступательных вооружений, но при этом не собирается подписывать акты о капитуляции, заявил 18 декабря замглавы российского МИД Сергей Рябков. Сергей Рябков подчеркнул, что позиция США заключается в односторонних требованиях к России, при этом другие очевидные аспекты этого вопроса, которые излагает Москва, Вашингтон демонстративно не замечает. «Мы акты о капитуляции не подписывали и подписывать не будем, сколько бы раз нам это ни предлагали. Мы будем подписывать договорённости, основывающиеся на балансе интересов», — цитирет РИА Новости слова замминистра иностранных дел России по этому поводу.

20:00 18.12.2020 Джо Байден на выступлении. (сс)David Lienemann

21:02 18.12.2020 «Департамент ничего не отменял… После взаимно согласованного отпуска, который начинается завтра, мы продолжим переход», — сказано в заявлении и.о. главы Пентагона Криса Миллера. Об этом: Пентагон опроверг отказ сотрудничества с командой Байдена

22:54 18.12.2020 Джо Байден фотографируется с людьми [(сс) Gage Skidmore]

06:25 19.12.2020 Прививки от COVID-19 сделают 21 декабря кандидат в президенты США от Демпартии Джо Байден и его супруга Джилл Байден, сообщила советник политика Джен Псаки, передает телеканал CNN. Об этом: В штабе Байдена назвали дату его вакцинации от COVID-19

11:08 19.12.2020 Во время предвыборной кампании демократ Джо Байден, одержавший победу в борьбе за пост президента США, обозначил свою позицию по России и Китаю. По его словам, Москва является для США «главной угрозой для нашей безопасности и союзов», а Пекин — «основным конкурентом». «В зависимости от того, как мы будем выстраивать отношения, станет понятно, конкуренты мы или окажемся в состоянии более серьезного противостояния, связанного с силой», — сказал он.

18:33 19.12.2020 Политик Джозеф Байден, представляющий Демократическую партию США, проиграл президентские выборы в стране. Об этом сообщил 19 декабря действующий президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter. Об этом: Трамп о Байдене: «Он не выигрывал выборы»

05:05 21.12.2020 Юристы Трампа хотят добиться пересмотра решений Верховного суда Пенсильвании по трём делам, связанным с итогами президентских выборов. Об этом: Адвокаты Трампа потребовали у ВС пересмотреть итоги выборов в Пенсильвании

07:45 21.12.2020 Дональд и Меланья Трамп. (сс) The White House

12:14 21.12.2020 Заявления действующего президента США Дональда Трампа о том, что к кибератакам на американские власти якобы, возможно, причастен Китай, являются не соответствующими действительности. Об этом 21 декабря заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь Читайте подробнее: Пекин опроверг заявления о причастности Китая к кибератакам на власти США

12:42 21.12.2020 Перед США стоит реальная геополитическая опасность, и ни команда избранного президента Джо Байдена, ни более широкий внешнеполитический истеблишмент страны не осознают всей серьезности сложившейся ситуации. Байден и его советники любят говорить не только о том, что Вашингтону необходимо вновь начать играть роль мирового лидера, но также и о том, что нужно восстановить либеральный международный порядок и способность Америки одновременно действовать как революционная сила и сохранять мир. На самом же деле всё больше опасность ядерного противостояния, и эту неприятную истину редко признают, но не потому, что о ней мало кто предупреждает, пишет президент и главный исполнительный директор Центра национальных интересовДмитрий Саймс в статье, вышедшей 20 декабря в The National Interest. Читайте также: National Interest: США нужна внешнеполитическая перезагрузка с РФ и Китаем

13:30 21.12.2020 Джо Байден. (сс) EJ Hersom

14:37 21.12.2020 Россия готова обсуждать продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) с любой американской администрацией. Москва предлагает продлить его на пять лет, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов в опубликованном 21 декабря интервью ТАСС. Консультации по продлению ДСНВ Россия готова вести и с уходящей администрацией республиканца Дональда Трампа, и с командой избранного лидера, демократа Джозефа Байдена. Однако основанием для сделки не могут быть ультиматумы, отметил дипломат.

14:49 21.12.2020 Дональд Трамп. (сс) The White House.

15:53 21.12.2020 Палата представителей, за ней Сенат Конгресса США, а затем и действующий президент Дональд Трамп одобрили инициативу о продлении на сутки финансирования федерального правительства. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Читайте также: Финансирование правительства США продлено на сутки

16:16 21.12.2020 Новой администрации США во главе с Джо Байденом необходимо готовиться к решительным действиям против Москвы, заявил оппозиционный российский политик Владимир Кара-Мурза в статье, вышедшей в The Washington Post. Читайте также: Кара-Мурза: следующие выборы в РФ — шанс для Байдена нажать на Кремль

00:13 22.12.2020 Материал издания Reuters, согласно которому команда избранного президента США Джозефа Байдена обсуждает введение новых санкций против России из-за хакерских атак против государственных компаний и агентств, вызвал бурное обсуждение среди пользователей сети. Граждане выразили свою точку зрения 21 декабря в сервисе «Яндекс.Новости». Подробности в материале: В сети обсудили слухи о готовящихся санкциях команды Байдена против России

02:08 22.12.2020 Результаты голосования на президентских выборах в американском штате Висконсин должны быть отменены, написал на своей странице в Twitter действующий президент США Дональд Трамп. Читайте также: Трамп вновь потребовал отменить итоги голосования в Висконсине

03:22 22.12.2020 «Инаугурацию» на второй президентский срок для действующего главы Белого дома Дональда Трампа планируют провести 20 января в онлайн-формате его сторонники, сообщает издание The Hill. Читайте также: Сторонники Трампа планируют альтернативную инаугурацию для него

07:15 22.12.2020 Джо Байден. joebiden.com

07:34 22.12.2020 Джо Байдену ввели первую дозу вакцины от коронавируса компании Pfizer. Он похвалил Трампа: «Администрация заслуживает признательности за Operation Warp Speed»

08:39 22.12.2020 Политолог Евгений Сатановский заявил, что «придётся приучать держаться от России подальше и сохранять с ней соответствующую дистанцию Байдена и его свору»,

08:41 22.12.2020 США ввели торговые ограничения против 45 российских организаций. В их числе: «Вертолёты России», «Туполев», Ростех, Оборонпром, Минобороны, Казанский вертолётный завод.

08:42 22.12.2020 Политолог Стефен Эберт, комментируя новые санкции Минторга США, введенные против 45 компаний из России, заявил «Звезде», что одной из причин этого решения является то, что покидающий свой пост президент США Дональд Трамп пытается усложнить жизнь заступающему на его место Джо Байдену.

08:42 22.12.2020 «Трамп пытается усложнить Байдену его президентский срок — как на международной арене, так и внутри страны. Санкции — одно из проявлений этого процесса. Потому что все знают, что когда Байден придет к власти, он восстановит все международные договоры — договор по открытому небу, договоры по разоружению, климату», — пояснил американский политолог.

08:48 22.12.2020 По мнению Эберта, Дональд Трамп — человек очень властный. По его словам, сейчас внутри США все наблюдают, как президент США увольняет людей и разрушает союзы.

08:50 22.12.2020 «У нас никогда не было президента, который настолько бы контролировал все институты внутри страны, обычно они решают все сами за себя. При Трампе бюрократы, которые занимались как внутренней, так и внешней политикой, не осмеливались сделать что-то против его воли. А сейчас его срок подходит к концу и этот список санкционных компаний может быть такой небольшой местью ему», — добавил эксперт.

09:00 22.12.2020 Трамп подписал временный бюджет до 28 декабря — Белый дом

09:24 22.12.2020 Резолюцию, согласно которой финансирование федерального правительства США продлено до 28 декабря, подписал действующий американский президент Дональд Трамп. Об этом 22 декабря сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир на своей странице в соцсети Twitter. Читайте подробнее: Финансирование правительства США продлено Трампом до 28 декабря

09:28 22.12.2020 «Ястребы» Байдена начали ритуальные пляски вокруг новых санкций против России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил доктор экономических наук Никита Кричевский, комментируя появившуюся информацию о перспективах отключения России от системы SWIFT: «Например, советники вернулись к идее отключить России SWIFT, однако были быстро урезонены возможным ущербом партнерам из ЕС. Там Россия занимает около трети газового рынка и почти четверть нефтяного. Кроме того, глобальные инвестфонды согласно статистике ЦБ (вот она, сила непроверенной информации!) держат 27% российского госдолга», — пояснил Никита Кричевский. Читайте также: Экономист Кричевский: «Ястребы» Байдена начали ритуальные пляски

09:37 22.12.2020 Для преодоления обострения в отношениях между Россией и НАТО стороны должны приложить усилия для начала диалога, утверждают Амели Теуссен и Доминика Кунертова в статье, вышедшей 21 декабря в The Conversation. Подробности в материале: Без диалога обострения между Россией и НАТО не преодолеть — Conversation

10:28 22.12.2020 Джо Байдену ввели первую дозу вакцины от коронавируса компании Pfizer. Цитата twitter.com JoeBiden

11:30 22.12.2020 Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин также назвал новые санкции США глупыми и вредными.

11:31 22.12.2020 «Что можно сказать об этих санкциях? Они незаконны, впрочем, как и все, ранее вводимые против российских физических и юридических лиц санкции. Они глупы, поскольку к «конечным военным пользователям» произвольно отнесены компании, которые таковыми не являлись и не являются. Эти санкции вредны, потому как создадут дополнительные препятствия и раздражения в столь важном сотрудничестве россиян и американцев в космосе, в частности, на МКС», — написал Рогозин в Facebook.

12:30 22.12.2020 Дмитрий Рогозин [government.ru]

13:20 22.12.2020 В соцсетях активно обсуждают публичную вакцинацию Джо Байдена. Джо Байден, dvidshub.net

14:18 22.12.2020 Напомним, что Джо Байден обещал развивать отношения с Южной Кореей в случае победы на выборах. И вот, представители Южной Кореи и США обсудили двусторонний альянс

14:45 22.12.2020 США после вступления Джо Байдена в должность президента могут нарастить китайский экспорт и снять с Китая некоторые ранее введенные ограничения, но глубинно конфронтация между странами будет продолжаться и углубляться. Об этом, как сообщают РИА Новости, заявил председатель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, китаевед Юрий Тавровский.

15:31 22.12.2020 Решение избранного президента США Джозефа Байдена сделать прививку вакциной против коронавируса от Pfizer и BioNTech в прямом эфире вызвало шквал комментариев в сети. Граждане выразили своё мнение 22 декабря в сервисе «Яндекс.Новости». Читайте подробнее: В сети обсудили, как Байден вакцинировался от SARS-CoV-2 в прямом эфире

15:52 22.12.2020 В Северной Корее понимают, что реальной угрозы американского вторжения больше нет. Об этом заявил профессор Сеульского университета «Кунмин» Андрей Ланьков, отвечая на вопрос, чего ждет руководство КНДР от кандидата на пост президента США Джозефа Байдена. Читайте также: Эксперт объяснил, чего руководство КНДР ждет от Джозефа Байдена

15:54 22.12.2020 Кандидат в президенты США Джозеф Байден в настоящее время де-факто отвергает переговоры с КНДР, но не исключено, что его позиция изменится, когда он возглавит Белый дом. Об этом рассказал профессор Сеульского университета «Кунмин» Андрей Ланьков. Читайте также: Байден может пересмотреть свое отношение к Северной Корее — прогноз

16:26 22.12.2020 Джо Байден во время визита на Украину в 2015 году. (сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine

17:49 22.12.2020 Публичная вакцинация Джо Байдена не является для Владимира Путина поводом тоже публично сделать себе прививку, заявил Дмитрий Песков.

19:10 22.12.2020 Президент Украины Владимир Зеленский — личный враг Джо Байдена, заявил бывший депутат Верховной рады Украины Тарас Чорновол. «Зеленский организовал для администрации Трампа прямой наезд на семью Байденов, в том числе напрямую на его сына Хантера. Байден этого никогда не простит», — приводит слова Чорновола polit.info. По этой причине, считает бывший депутат, Украина в ближайшее время не войдёт в число приоритетных направлений внешней политики США.

20:14 22.12.2020 Сын избранного президента США Хантер Байден.Csis. org

21:30 22.12.2020 Заместителем руководителя аппарата сотрудников Белого дома станет Брюс Рид, который до этого несколько лет являлся советником Джо Байдена, передаёт ТАСС. Напомним, ранее руководителем аппарата сотрудников Белого дома был назначен Роб Клайн.

22:51 22.12.2020 Джо Байден выступает в Верховной раде Украины в 2015 году. (сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine

07:20 23.12.2020 Кандидат в президенты США Джозеф Байден призвал действующего главу государства Дональда Трампа установить ответственных за кибератаки на американские ведомства, сообщает 22 декабря телеканал CNN. Читайте также: Байден призвал Трампа выявить ответственных за «кибератаки из России»

08:33 23.12.2020 «Администрация Трампа не смогла сделать кибербезопасность своим приоритетом», — заявил Джо Байден.

09:24 23.12.2020 Кандидат в президенты США демократ Джо Байден после своей инаугурации получит от соцсети Twitter аккаунт действующего главы Белого дома Дональда Трампа без всех его подписчиков, сообщает агентство Bloomberg. Читайте также: Байден получит аккаунт президента США в Twitter без подписчиков — Bloomberg

10:22 23.12.2020 Уходящая администрация действующего президента США Дональда Трампа оставляет кандидату от американской Демпартии Джозефу Байдену тяжелое наследие, с которым новой администрации страны придется долго разбираться. Об этом 23 декабря заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу». Читайте подробнее: Администрация Трампа оставляет Байдену тяжелое наследие — МИД РФ

11:23 23.12.2020 Джо Байден и Камала Харрис. joebiden.com

12:25 23.12.2020 Кандидат на пост главы Белого дома от Демпартии Джо Байден не стал исключать возможность своего участия в следующих президентских выборах в США в 2024 году. Читайте также: Байден не исключил участия в выборах президента США в 2024 году

13:15 23.12.2020 Кандидат в президенты Соединённых Штатов Джо Байден, комментируя ситуацию с кибератакой в США, заявил, что она «была тщательно спланирована и осуществлена». Читайте также: Байден оценил ситуацию с кибератакой в США

14:27 23.12.2020 Наиболее сложный этап борьбы с пандемией коронавируса в Соединённых Штатах ещё не миновал, заявил кандидат в президенты США демократ Джо Байден. Читайте также: Байден оценил ситуацию с коронавирусом в США

17:05 23.12.2020 Дональд Трамп и Барак Обама (сс) Pete Souza

17:11 23.12.2020 Генпрокурор США Уильям Барр ушёл в отставку.

17:13 23.12.2020 «Пришлите мне подходящий законопроект, иначе пакетом помощи от COVID-19 придется заниматься уже следующей администрации. Возможно, этой администрацией буду я», — заявил пока ещё действующий президент США Дональд Трамп. Подробности в материале: Трамп угрожает отклонить пакет помощи экономике, принятый Конгрессом

17:54 23.12.2020 Дональд Трамп. Фото: whitehouse.gov

20:07 23.12.2020 Американское издание The Daily Beast утверждает, что Секретная служба США не имеет плана действий на случай, если президент США Дональд Трамп откажется покидать Белый дом в день инаугурации Джо Байдена.

21:05 23.12.2020 Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп. (сс)Marc Nozell

21:06 23.12.2020 Президент США Дональд Трамп потребовал «немедленно избавиться от расточительных и ненужных пунктов» законопроекта о помощи экономике, а вместо этого увеличить размер разовой помощи гражданам США с согласованных $600 до $2000. Подробности в материале: Трамп потребовал увеличить выплаты гражданам США до $2000

21:26 23.12.2020 «Господин президент, подпишите закон, чтобы правительство оставалось открытым! Призовите Макконнелла и Маккарти согласиться с единогласным запросом демократов о прямых выплатах в размере $2000! Это можно будет сделать к полудню в канун Рождества!» — написала Нэнси Пелоси в Twitter. Об этом: Пелоси поддержала идею Трампа выдать гражданам США по $2000

22:03 23.12.2020 Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп. Фото: whitehouse.gov

07:05 24.12.2020 Джо Байден. (сс) U.S. Army. Sgt. Brian Gibbons

07:15 24.12.2020 Президент США Дональд Трамп опубликовал фотографию трех реактивных снарядов, которые были обезврежены до их запуска по объектам на территории «зелёной зоны» Багдада 20 декабря. По словам Трампа, снаряды имеют иранское происхождение. Президент напомнил Тегерану, что, в случае гибели хотя бы одного американца, полная ответственность ляжет на Иран. Цитата канала «Военный обозреватель».

07:38 24.12.2020 Предполагаемые нарушения на президентских выборах в США требуют расследования, и в связи с этим необходимо незамедлительно назначить специального прокурора, написал действующий глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в Twitter. Читайте подробнее: Трамп потребовал срочно назначить спецпрокурора по нарушениям на выборах

08:35 24.12.2020 Палата представителей Конгресса США 28 декабря проголосует по преодолению вето президента Дональда Трампа на оборонный бюджет, заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

09:12 24.12.2020 Дональд Трамп whitehouse.gov.

11:28 24.12.2020 И.о. министра юстиции США Джефф Розен U.S. Department of Justice.

12:41 24.12.2020 Команда президента США Дональда Трампа, который вскоре покинет президентское кресло, готовит новую порцию санкций, способных нанести «смертельный удар» по проекту строительства «Северного потока — 2». «Мы наносили один удар за другим, а теперь мы готовы вонзить кол в сердце этого проекта», — сказал один из источников. Они также сообщили, что меры могут быть введены «в самом ближайшем будущем» и нанесут «смертельный удар» проекту. На прошлой неделе сенатор-республиканец Тед Круз заявил, что газопровод никогда не будет запущен. Он заверил, что ограничения, предусмотренные в оборонном бюджете США, подготовлены с «хирургической точностью» и дадут сигнал международным инвесторам. Цитата из канала «Экономика».

13:42 24.12.2020 Когда 20 января избранный президент США Джо Байден вступит в должность главы Белого дома, у него будет не так много времени для того, чтобы сформулировать собственную стратегию в отношении Китая. При этом очевидно, что подход его администрации к Пекину может иметь долгосрочные последствия для стабильности и мира во всей Азии. Несомненно, эскалация агрессии со стороны Китайской Народной Республики в отношении Тайваня станет величайшим стратегическим вызовом для новых американских властей, пишут Алекс Литтлфилд и Адам Лоутер в статье, вышедшей 24 декабря в The Strategist. Читайте также: Бездействие США может подтолкнуть Тайвань к ядерной бомбе — Strategist

14:19 24.12.2020 Джо Байден. joebiden.com.

14:22 24.12.2020 Палата представителей Конгресса США планирует 28 декабря проголосовать по преодолению вето президента Дональда Трампа на оборонный бюджет объемом в $740 млрд, предназначенный на 2021 год. Об этом говорится в заявлении спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. «На следующей неделе, 28 декабря, палата при поддержке обеих партий проведет голосование по преодолению (президентского) вето», — говорится в сообщении. В заявлении добавляется, что вето Трампа на закон о разрешении на национальную оборону — это «акт поразительного безрассудства, который наносит ущерб американским войскам, а также ставит под угрозу безопасность и подрывает волю двухпартийного Конгресса». Как напомнила Пелоси, NDAA принималось на двухпартийной и двухпалатной основе в течение 60 лет. Цитата из канала «Экономика».

15:55 24.12.2020 Камала Харрис. joebiden.com

16:52 24.12.2020 Власти РФ не считают достоверными сведения о том, что Джо Байден оказывает давление на Дональда Трампа, принуждая его выдвинуть против Москвы обвинения в хакерских атаках, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Цена таких сообщений крайне низка в плане достоверности», — заявил Песков.

17:13 24.12.2020 Желание помешать новой американской администрации наладить сотрудничество с Россией, в том числе в сфере международной информационной безопасности, является причиной обвинений Москвы в кибератаках, сообщила 24 декабря журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Читайте подробнее: МИД связал новые нападки США на Россию с борьбой за власть

17:17 24.12.2020 23 декабря президент США Дональд Трамп потребовал от Конгресса срочно изменить проект бюджета и заявил, что размер «коронавирусной» помощи каждому гражданину должен составлять $2000, а не $600. Читайте подробнее: Демократы в Конгрессе потребовали выдать $2000 каждому американцу

17:51 24.12.2020 Негативное влияние на американский фондовый рынок оказывают споры вокруг принятого Конгрессом США законопроекта о бюджете и «коронавирусном» пакете помощи экономике, который теперь отказывается подписать президент США Дональд Трамп. Читайте также: Все индексы Уолл-стрит выросли на старте торгов

18:25 24.12.2020 Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. kremlin.ru

19:31 24.12.2020 Джо Байден призвал американцев носить маски, соблюдать социальную дистанцию и не путешествовать без крайней необходимости во время праздников. joebiden.com

19:33 24.12.2020 Предложение было выдвинуто Демократической партией на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп выразил неудовольствие в связи с малым размером суммы помощи американцам, заложенной в законопроект о бюджете. Подробности в материале: Конгресс не принял предложение выдать гражданам США по $2000

20:31 24.12.2020 Администрация Джо Байдена намерена сократить расходы на ядерное оружие, сообщает The Wall Street Journal.

21:32 24.12.2020 Джо Байден в маске. joebiden.com

22:40 24.12.2020 Конгресс США. (сс) Alan Levine

02:47 25.12.2020 Судебный иск к президенту США Дональду Трампу из-за обвинений в подтасовке результатов выборов может подать компания Dominion, выпускающая электронные машины и программное обеспечение для голосования. Об этом глава компании Джон Пулос 24 декабря заявил в эфире телеканала CNN. Подробности в материале: В США изготовитель машин для выборов может подать иск к Трампу

07:22 25.12.2020 Напомним, действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что предполагаемые нарушения на президентских выборах в США требуют расследования, в связи с чем необходимо незамедлительно назначить специального прокурора.

09:37 25.12.2020 Командование Вооружёнными силами США и военными частями, дислоцированными около Вашингтона, рассматривает варианты действий на случай, если действующий президент Дональд Трамп объявит военное положение перед ожидаемой инаугурацией своего соперника на президентских выборах Джозефа Байдена. Об этом журнал Newsweek сообщает со ссылкой на источники в Пентагоне. Читайте подробнее: Пентагон готовится к возможной попытке Трампа сорвать инаугурацию Байдена

09:56 25.12.2020 Итоги президентских выборов в американском штате Висконсин не будут пересмотрены, как того требовал действующий президент Дональд Трамп. Такое решение вынес апелляционный суд Висконсина, говорится в решении суда. Об этом: Суд Висконсина отказался пересматривать итоги выборов в США

11:10 25.12.2020 Джо Байден и Камала Харрис. joebiden.com

11:50 25.12.2020 Администрация кандидата в президенты США от американской Демпартии Джозефа Байдена намеревается провести пересмотр программы модернизации ядерных сил страны на возможность сокращения финансирования и снижения роли последнего в стратегии Пентагона. Об этом 25 декабря сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Читайте также: Байден может сократить расходы на ядерные вооружения США — WSJ

13:01 25.12.2020 Президент Польши Анджей Дуда получил письмо от Джо Байдена с благодарностью за поздравление с победой на выборах. В нем Байден указал, что «ожидает продолжения плодотворного сотрудничества с Варшавой для решения общих проблем и вызовов». Читайте также: Байден отреагировал на поздравление президента Польши с победой на выборах

13:01 25.12.2020 Действующий президент США Дональд Трамп проводит рождественские праздники за игрой в гольф. Об этом сообщает издание Business Insider. Администрация Трампа, публикуя его ежедневный график, указывала, что по мере приближения праздничных дней американский лидер продолжит «неустанно работать» на благо народа, напоминает портал. Читайте также: Трамп отметил Рождество игрой в гольф

13:29 25.12.2020 Возвращение США в международные структуры и договоренности в случае вступления в должность американского президента Джозефа Байдена отнюдь не будет означать готовность этого государства подчиняться коллективным решениям. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров 25 декабря на встрече в Фонде публичной дипломатии имени Александра Горчакова в режиме видеоконференции. «Они не хотят подчинять свои действия коллективным решениям, если эти коллективные решения не отражают интересы США на 100%, а таких по определению быть не может», — сказал Лавров. Об этом: Лавров: США при Байдене не готовы подчиняться международным решениям

14:30 25.12.2020 Джо Байден фотографируется со своими сторонниками [(сс) Gage Skidmore]

15:31 25.12.2020 Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп, быть может, и отказывается признать результаты выборов, в связи с чем процесс передачи власти обещает быть более чем беспорядочным, но заблуждаться не стоит — на горизонте замаячила заря нового политического дня, пишет заместитель директора Евразийского центра в Атлантическом совете Мелинда Хэринг в статье, опубликованной 25 декабря в The National Interest. Читайте также: США должны научиться продвигать демократию по-новому — National Interest

16:57 25.12.2020 Большие надежды связаны сейчас с Джо Байденом, причем не только в США. В ЕС часто радуются, что наконец-то придёт «истинный джентльмен», который всех примирит со всеми. Трепет их по его поводу почти религиозен, что и понятно — надо же чем-то наполнить пустующую часть души. На Байдена смотрят как на мессию. Он не просто наведёт порядок — он наведет его так, что чертям в аду тошно станет. Так, что каждый несогласный заткнет сорванное на протестных митингах горло и восславит главу нового порядка. Подробности в материале: Станет ли Байден мессией нового мира?

17:40 25.12.2020 Джо Байден. (сс) Gage Skidmore…

17:41 25.12.2020 Если бы в 2020 году не разразилась пандемия коронавируса, которая повлекла за собой карантин, то у нынешнего президента США Дональда Трампа был бы такой перевес в голосах, что его сопернику демократу Джо Байдену не помогли бы никакие подтасовки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 декабря заявил политический консультант Анатолий Вассерман. Читайте также: Вассерман заявил, что Трамп мог победить, если бы не карантин и пандемия

17:42 25.12.2020 Дональд Трамп. (сс) The White House

20:44 25.12.2020 Если демократ Джо Байден станет президентом США, то это приведет к изменению отношений с Китаем, хотя полной перезагрузки не будет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 декабря заявил политолог Владимир Шаповалов, рассуждая о перспективах 2021 года. Читайте также: В 2021 году США перейдут к мягкой конкуренции с Китаем — прогноз

20:46 25.12.2020 «Очевидно, что в 2021 году будут попытки администрации Байдена склеить Запад в единое целое, — отмечает политолог Владимир Шаповалов. — И восстановить доверие к США их партнеров. Возродить глобалистский проект во главе с США». Читайте также: В 2021 году Вашингтон попытается склеить Запад в единое целое — прогноз

18:03 26.12.2020 Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований Соединённых Штатов бездействует относительно случаев мошенничества, которые могли быть в ходе выборов главы государства. Об этом в своём Twitter написал президент США Дональд Трамп. Об этом: Трамп пристыдил ФБР и минюст США

19:41 26.12.2020 Выборы в США, прошедшие в 2020 году, можно сравнить с процедурой избрания лидеров в «странах третьего мира». Об этом 26 декабря сообщил действующий президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter. Об этом: Трамп о выборах-2020 в США: «Фейковый президент!»

05:30 Действующий президент США Трамп сообщил о своём намерении вернуться 6 января в город Вашингтон в округе Колумбия. В этот день Конгресс США будет утверждать результаты голосования выборщиков на президентских выборах. Об этом: Трамп сообщил о своём возвращении в Вашингтон в начале января

07:08 Джо Байден и Си Цзиньпин в 2015 году. (сс) U.S. Department of State

08:17 Когда у Байдена пройдёт эйфория от победы на выборах, его ждёт встреча с реальностью, после которой наступит понимание, что многие намеченные планы могут не состояться. Читайте также: Перспективы Байдена: борьба и разочарования

09:44 Поздравив Джо Байдена с избранием на пост президента США, польский президент Анджей Дуда перечислил те главные достижения, которыми были отмечены польско-американские отношения последних лет. Почему этот список может оказаться неактуальным для грядущего президентства Байдена и в каком направлении могла бы эффективно сманеврировать в своих отношениях с США Польша, рассказывает редакторИА REGNUMСтанислав Стремидловский. Читайте также: Польша приветствует Байдена и ищет, куда бы спрятать нажитое с Трампом

10:20 Новому президенту США Джо Байдену необходимо продолжить некоторые направления внешней политики своего предшественника Дональда Трампа, которые сыграли положительную роль для достижения Вашингтоном своих целей, пишет президент консервативного аналитического центра «Дунайский институт» Джон О’Салливан в статье, вышедшей 26 декабря в The National Interest. Читайте подробнее: Байден должен продолжить внешнюю политику Трампа — National Interest

11:38 Джо и Джилл Байден. Праздничное поздравление с Рождеством. joebiden.com

12:22 27 декабря президент Дональд Трамп наконец объявил о том, что он подпишет антикризисный пакет на сумму 900 миллиардов долларов. Согласно источникам в Белом доме, угроза наложения вето была очередной попыткой Трампа привлечь внимание. Однако у безработных и наиболее уязвимых семей США шаг Трампа вызвал настоящую панику в рождественские выходные. Об этом в своей статье написал журналист шведской газеты Dagens Nyheter Мартин Гелин. Читайте подробнее: Dagens Nyheter: выходка Трампа испортила Рождество жителям США

13:06 Власти Германии защитят строительство газопровода «Северный поток — 2» от ограничений, которые могут наложить при новой администрации кандидата в президенты США Джо Байдена. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. По его словам, германское правительство не изменит свою позицию по газопроводу даже при смене руководства США. Читайте также: В Германии пообещали не менять позицию по Nord Stream 2 при Байдене

14:19 Джо Байден — всем медработникам на передовой этой борьбы — спасибо. Вы настоящие герои. joebiden.com

15:04 Рождественская елка в Белом доме. Источник: The White House