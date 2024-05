Разработка эффективной стратегии конкуренции, сотрудничества и сосуществования с Китаем будет одной из самых сложных внешнеполитических задач избранного президента США Джо Байдена . И в следующие два месяца китайско-американские отношения почти наверняка ждет обострение, пишет Минксин Пей в статье, вышедшей 26 ноября в The Strategist.

Кандидат в президенты Соединённых Штатов Джозеф Байден намерен выбрать на должность посла США в Великобритании вдову сенатора Джона Маккейна Синди. Об этом сообщает The Times.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп может объявить о намерении баллотироваться на пост главы Белого дома в 2024 году в день инаугурации объявившего о своей победе на выборах главы государства Джозефа Байдена. Об этом сообщает The Daily Beast.

Супруга действующего президента США Дональда Трампа Меланья рассматривает возможность написания и издания собственных мемуаров о ее пребывании в Белом доме, сообщает портал Page Six со ссылкой на осведомленные источники.

Административно-бюджетное управление Белого дома может возглавить бывшая советница экс-госсекретаря США Нира Тэнден . Её кандидатуру хочет предложить избранный американский президент Джозеф Байден , сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Мир, по всей видимости, вступает в самые опасные дни правления президента США Дональда Трампа . В распоряжении нынешнего главы Белого дома, который отказался признать свое поражение на выборах, находятся все инструменты для того, чтобы разжечь тот или иной внешнеполитический кризис до истечения срока его полномочий. И регионом, в котором можно ожидать от него решительных шагов при поддержке Израиля и Саудовской Аравии, является Персидский залив. Именно там имел место ряд событий, которые могут подтолкнуть Трампа к нанесению удара по Ирану, пишет Амин Сайкал в статье, вышедшей 30 ноября в The Strategist.

Вероятность того, что президент США Дональд Трамп в результате поражения на выборах в США окажется фигурантом уголовного или иного расследования крайне невелика, заявил Питер Ван Бурен 30 ноября в статье для The American Conservative. По словам консервативного эксперта, победителю президентской гонки Джо Байдену нет смысла его теперь преследовать, как и нет исторических прецедентов в недавней истории страны. Единственное, на что могут надеяться те, кто требует мести, — это попытаться развернуть кампанию против Трампа в судах штатов, но и там шансов на успех у демократов немного.

Избранный президент США Джо Байден после прихода к власти столкнется с большим числом внутренних и внешних проблем, которые могут негативно сказаться на роли Вашингтона на мировой арене, пишет политолог Элис Ба в статье, вышедшей 30 ноября в The Strategist.

Администрация президента США Дональда Трампа планирует назначить на пост главы Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США командующего Тихоокеанским флотом адмирала Джона Акилино . Об этом со ссылкой на официальных лиц 30 ноября сообщает газета The Wall Street Journal.

Поражение на выборах президента США действующего главы государства — республиканца Дональда Трампа — «пойдет на пользу» стране. Такое мнение 2 декабря высказал кандидат от американской Демпартии Джозеф Байден , которого ведущие американские СМИ назвали победителем на данных выборах, в интервью газете The New York Times.

Свои планы по возвращению США в формат Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, а также по проведению дальнейших переговоров с Тегераном по данному вопросу, подтвердил кандидат в президенты США от Демпартии Джозеф Байден , которого ведущие американские СМИ назвали победителем выборов главы государства. Он заявил об этом 2 декабря в интервью газете New York Times.

На данный момент кандидат в президенты США от Демпартии Джозеф Байден , которого ведущие американские СМИ назвали победителем выборов главы государства, не собирается менять что-либо в политике страны в отношении Китая, которая проводилась администрацией действующего президента США Дональда Трампа . Он заявил об этом 2 декабря в интервью газете The New York Times.

По мере того как Демократическая партия падает в трясину расовой политики и политики идентичности, избранный президент Джо Байден обнаружит, что объединить собственную партию, не говоря уже о всей стране, практически невозможно, пишет Скотт МакКоннелл в статье, вышедшей 1 декабря в The National Interest.

Одерживающий победу на президентских выборах в США кандидат от Демократической партии Джо Байден в качестве одного из основных претендентов на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) рассматривает Дэвида Коэна . Об этом со ссылкой на источники 2 декабря сообщает газета The New York Times.

Дочь действующего американского лидера республиканца Дональда Трампа Иванка после окончания президентского срока ее отца может начать собственную политическую карьеру. Такое мнение приводит в среду газета The Washington Post , ссылаясь на источники, близкие к семье Трампа.

Байден говорит, что Америка вернулась, а это, вероятно, означает, что она вновь, как ханжеская няня, потрясая метафорическим АК-47, будет силой добиваться своих желаний. Готовиться стоит к совсем иной — и, скорее всего, гораздо более острой — ситуации, чем можно было наблюдать за последние четыре года, пишет бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бендоу в статье, опубликованной 3 декабря The American Conservative.

Сумму в $8,8 млн на судебные тяжбы и другую детальность по поводу пересмотра результатов голосования на президентских выборах США потратил избирательный штаб действующего американского президента Дональда Трампа , пишет издание The Washington Post.

Апелляционный суд штата Мичиган отклонил просьбу штаба президента США Дональда Трампа о приостановке подсчета голосов, сообщает газета The Hill.

Вероятность того, что противники действующего президента США Дональда Трампа смогут развернуть против него уголовное преследование из-за выплат, сделанных бывшей порнозвезде Сторми Дэниэлс, невелика, как бы того ни хотели рядовые пользователи Twitter, пишет Питер Ван Бурен в статье, вышедшей 7 декабря в The American Conservative.

