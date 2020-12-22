Москва, , 13:17 — REGNUM Новые санкции США затрудняют нормализацию российско-американских отношений. Об этом 22 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он назвал новый пакет санкций очередным враждебным шагом по отношению к России. Песков выразил сожаление в связи с тем, что уходящая администрация президента США решила ухудшить двусторонние отношения.

«Каждый такой пинок отдаляет нас от момента нормализации и затрудняет процесс выхода из этого пагубного для наших отношений штопора», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря Дмитрий Песков заявил, что санкции против газопровода «Северный поток — 2» — это один из элементов гибридной войны.