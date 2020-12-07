Вашингтон, , 10:41 — REGNUM Правление президент США Дональда Трампа, ставшего объектом большого числа скандалов, в значительной мере напоминало сатирический сериал, нежели жесткую политическую драму, пишет Мэтью Чой и Дэниел Липпман в статье, вышедшей 6 декабря в Politico.

Когда в 2013 году на Netflix состоялась премьера сериала «Карточный домик», американцы были шокированы и немного взбудоражены тем, что его острые и жестокие сюжетные линии были своеобразным отражением настоящего Вашингтона, округ Колумбия — как зловещего места, где расчетливые и безжалостно эффективные политики осуществили свою мечту, бросая репортеров под поезда в метро. Но люди, которые на самом деле работают в Вашингтоне, поспешили внести поправку: повседневный политический опыт в столице страны на самом деле больше похож на сериал Veep («Вице-президент») телеканала HBO — постоянное провалы и ляпы, импровизация и ненормативная лексики.

Обычно главам Белого дома удается избежать того, чтобы эти аспекты их работы оказывались известными общественности. Так они могут сохранить образ компетентных лидеров, какой бы ни была внутренняя кухня. Пока не пришел Трамп.

«Каждый день был похож на эпизод с Veep», — сказал один из бывших высокопоставленных чиновников администрации, вспоминая время, проведенное им в работе на Трампа.

«День за днем мы пытались сделать так, чтобы всё прошло нормально, но, как и большинство серий Veep, обычно всё заканчивалось катастрофой», — добавил он.

Поддержание репутации компетентной команды оказалось невозможным в Белом доме, который с самого начала боролся за поиск дисциплинированных помощников и где на фоне капризов и эгоизма его главы даже главная героиня Veep Селина Мейер казалась бы уравновешенной. О том же, чтобы не выносить сор из избы, не было и речи: постоянные утечки и предательство одними членами команды других гарантировали, что вся Америка видела грязное белье администрации.

«Они либо берут пример с нашего шоу, либо снимают свою его версию», — подчеркнул исполнительный продюсер сериала Дэвид Мандель.

«Мы поэтому-то и покинули эфир, — добавил он. — Забавно писать о сумасшедшем президенте, но не так весело жить в стране с сумасшедшим президентом, когда от этого гибнет всё больше людей. Некомпетентность доставляет удовольствие лишь на маленьком экране».

С самой первой пресс-конференции администрации до ее последних неуклюжих попыток обратить вспять свое поражение на выборах, шоу Трампа продолжало доставлять самородки, которые легко могли бы стать основой для сценария сериала Veep, тогда как по крайней мере в одном случае администрация Трампа буквально скопировала сюжетную линию сатирического сериала.

В частности, 21 января 2017 года, после церемонии инаугурации Трампа, пресс-секретарь администрации Шон Спайсер заявил о том, что посмотреть на то, как новый президент-республиканец принимает присягу, собралась самая многочисленная группа людей, «и точка», несмотря на имевшиеся кадры с беспилотников, на которых очевидно было видно, что людей было гораздо меньше, чем во время инаугурации Обамы.

В феврале того же года после того, как серия разрушительных разоблачений новой администрации попала в прессу, Спайсер попытался ограничить утечку информации, созвав собрание сотрудников, чтобы проверить телефоны на предмет любых несанкционированных утечек информации в СМИ. Информация о встрече быстро просочилась в СМИ.

В мае во время фотосессии с лидерами НАТО Трамп оттолкнул премьер-министра Черногории Душко Марковича, чтобы встать впереди группы. Менее чем через неделю Трамп в Twitter написал: «Несмотря на негативное ковфефе в прессе». Хотя речь шла об очевидной опечатке, пресс-секретарь Трампа отказался признавать это, отметив, что в близком кругу президента людям известно, о чём идет речь.

В июне, готовясь к встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, Трамп назвал Непал и Бутан «Соском» (Nipple вместо Nepal) и «Пуговицей» (Button вместо Bhutan).

В январе уже 2018 года, после первого медицинского осмотра Трампа в качестве президента, доктор Белого дома Ронни Джексон провел пресс-конференцию, на которой он щедро похвалил «замечательные гены президента» и заявил о том, что если бы на протяжении последних 20 лет Трамп лучше питался, то смог бы «дожить до 200 лет».

В марте, объявляя о введении новых пошлин против КНР, Трамп назвал генерального директора Lockheed Martin Мэрилина Хьюсона «Мэрилином Локхидом». Той же весной Трамп расспрашивал советников, как США могут купить Гренландию у Дании, чтобы воспользоваться ее богатыми минеральными ресурсами.

Уже летом, через пару недель после развернувшегося в стране скандала из-за политики администрации Трампа о разлучении детей незаконных мигрантов с их родителями, супруга президента Мелания навестила детей, разлученных со своими родителями на границе. Во время визита на ней была зеленая куртка, на которой большими буквами написано: «Мне плевать!».

В следующем году Трамп, говоря о своем тогдашнем советнике по вопросам национальной безопасности Джоне Болтоне, назвал его «Майком Болтоном». Такую же оговорку он допустил, говоря о генеральном директоре компании Apple Тиме Куке. Его он на встрече в Белом доме назвал «Тимом Эпплом».

Опасаясь, что имя покойного сенатора Джона Маккейна спровоцирует негативную реакцию Трампа, враждующего с сенатором, Белый дом попросил ВМС спрятать 7000-тонный военный корабль, носящий имя Маккейна, от президента во время его поездки в Японию. Корабль находится в ремонте, и его сложно переместить, поэтому его название покрыто брезентом.

В августе, после того как Wall Street Journal выступил со статьей о попытках Трампа купить Гренландию, Трамп разместил в Twitter отфотошопленное изображение огромного отеля Трампа, пристроенного к небольшому городку в Гренландии, с подписью: «Я обещаю не делать этого с Гренландией». После же того, как Дания отклонила его предложение о покупке Гренландии, Трамп отверг приглашение датской королевы посетить Копенгаген.

Уже в 2020 году Трамп вызвал настоящий шок, когда он в апреле предположил, что коронавирус — пандемия которого к тому времени уже начинала разгораться в США — можно победить с помощью инъекций дезинфицирующих средств. Тогда же производитель антисептика Lysol предостерег потребителей от подобного шага.

Затем, пока сторонники расового равенства собирались перед воротами Белого дома, Трамп скрылся в подполье президентской администрации, впоследствии заявив, что он проводил там инспекцию.

В конце лета, подписывая Закон об открытом воздухе Америки и отмечая природную красоту страны, Трамп назвал национальный парк Йосемити «йо-семайт». Оплошность привела к взрывному росту продаж Национальным музеем истории евреев Америки, который с 2011 года продает майки с надписью Yo Semite (Ты — семит).