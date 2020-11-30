30 ноября 2020 | Время чтения 3 мин

Константин Черепанов, , 14:47 — REGNUM Американские фондовые индексы обновили исторические максимумы в конце ноября на фоне снижения политической неопределенности и новостей по вакцине. Индекс DowJones впервые закрылся на отметке свыше 30 000 пунктов. В разрезе секторов опережающую динамику показали акции банковского и нефтегазового секторов, в то время как акции компаний из секторов здравоохранения, коммунальных услуг показали динамику хуже рынка.

Нью-Йоркская фондовая биржа Иван Шилов © ИА REGNUM

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В понедельник рисковые активы показали рост на фоне информации о возможном назначении на пост министра финансов экс-главы ФРС Джанет Йеллен. Инвесторы считают, что Йеллен будет поддерживать принятие дополнительных фискальных мер, учитывая относительно «мягкую» политику, проводимую ей на посту главы ФРС. Кроме того, информация о возможном назначении Джанет Йеллен снизила вероятность назначения Элизабет Уоррен, которая отмечала необходимость ужесточения регулирования крупных банков. Во вторник фондовый рынок продолжил рост ввиду информации о начале передачи власти текущей администрацией новой команде избранного президента США Джо Байдена.

Макроданные, поступившие на рынки на минувшей неделе, оказались смешанными. Среди вышедшей макростатистики, необходимо отметить данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США, которые оказались хуже ожиданий. Вторую неделю подряд наблюдается рост числа первичных заявок: по итогам прошедшей недели их число составило 778 тыс. При этом необходимо отметить, что количество повторных заявок снизилось до 6,07 млн, что указывает на продолжающееся постепенное восстановление рынка труда.

На Нью-Йоркской фондовой бирже

«Черная пятница» стала катализатором для акций компаний ретейл-сектора. По данным Национальной федерации розничной торговли, на фоне роста уровня потребительской уверенности и сохранения уровня дохода, несмотря на карантинные меры, праздничные продажи в США покажут 3,6−5,2% роста по сравнению с 4% роста в 2019 году. При этом темпы роста онлайн-продаж ускорятся до 20−30%. Традиционно акции компаний ретейл-сектора показывали опережающую динамику. Так, с 2007 года за неделю до «черной пятницы» и неделю после нее сектор розничной торговли прибавлял порядка 5%.

Рынок трежерис замер в ожидании новых данных по вакцинам и ситуации с COVID-19. Доходность 10-летних трежерис выросла незначительно на 2 б. п. — до 0,84% на фоне информации о предварительной эффективности новых вакцин и рекордного размещения казначейства $150+ млрд. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB снизилась на 4 б. п., что отражает повышение аппетита к риску. От увеличения доходностей трежерис и сужения спрэдов отделяют только одобрение вакцины и сроки начала массовой вакцинации.

Среди других интересных макроданных стоит отметить новости об ожиданиях аналитиков роста ВВП Турции в 3-м квартале 2020 г. на 4%. Несмотря на пандемию, турецкая экономика, скорее всего, вырастет в 3-м квартале 2020 года, по ожиданиям аналитиков. Это произойдёт благодаря обесценению лиры и, как следствие, увеличению экспорта (30% от ВВП), расширению госкредитования и фискальных стимулов. Однако данный эффект будет нивелирован в 4-м квартале 2020, когда был зафиксирован рост заболеваемости и усиление карантинных мер, поэтому по итогам 2020 года возможен нулевой рост ВВП.

Турецкая лира Jeff Djevdet

Текущая торговая неделя будет наполнена новостным фоном. 30 ноября начнется двухдневная встреча ОПЕК, от которой инвесторы ожидают смягчения квот на добычу нефти при продлении текущих договоренностей еще на три месяца. По оценкам Rystad Energy, спрос на нефть вернется к докризисному уровню только к 2023 году.

1 декабря глава ФРС Дж. Пауэлл и министр финансов С. Мнучин предстанут в банковском комитете Сената. Среди важной макростатистики выйдут данные по PMI и данные по созданию рабочих мест. В разрезе отраслей выйдут данные по валовому доходу игорного бизнеса в Макао, которые смогут оказать влияние на динамику акций компаний сектора. Также ожидается ноябрьский отчет о продажах автомобилей в Китае. Американский фондовый рынок, на наш взгляд, к концу года сможет показать новые максимумы (Christmas Rally) на фоне снижения политической неопределенности и одобрения вакцины COVID-19. При этом ротация в циклические сектора имеет шансы продолжиться ввиду ожиданий новых стимулов в начале 2021 года.