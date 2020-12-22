Сеул, 22 декабря 2020, 14:02 — REGNUM Министр объединения Южной Кореи провёл сегодня, 22 декабря, видеоконференцию с американским дипломатом Мадлен Олбрайт, занимавшей должность государственного секретаря США в период с 1997 по 2001 год. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.
По их словам, стороны обсудили двусторонний альянс, подчеркнув что тесное сотрудничество двух стран необходимо для решения северокорейской проблемы.
Олбрайт призвала Сеул к тесному общению с новой администрацией США, а Ли Ин Ён пообещал координировать действия в отношении КНДР с Вашингтоном.
Напомним, что кандидат в президенты США от демократов Джо Байден обещал развивать отношения с Южной Кореей в случае победы на выборах.
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