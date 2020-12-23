Вашингтон, , 09:42 — REGNUM Наиболее сложный этап борьбы с пандемией коронавируса в Соединённых Штатах ещё не миновал, заявил кандидат в президенты США демократ Джо Байден.

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По его словам, несмотря на начавшуюся в стране вакцинацию населения, «люди продолжат заражаться и умирать».

«Правда заключается в том, что наиболее тяжелые дни в нашей борьбе с COVID-19 ещё впереди», — сказал он во время пресс-конференции в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Также он призвал Конгресс и граждан США делать всё возможное для борьбы с распространением коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидату в президенты США Байдену ввели первую дозу вакцины компаний Pfizer и BioNTech от COVID-19. Претендент на пост главы Белого дома принял участие в вакцинации публично. Мероприятие прошло в клинике в городе Ньюарк в штате Делавэр.

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