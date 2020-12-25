Вашингтон, , 11:39 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда получил письмо от Джо Байдена с благодарностью за поздравление с победой на выборах. В нем Байден указал, что «ожидает продолжения плодотворного сотрудничества с Варшавой для решения общих проблем и вызовов». Об этом передает Onet.pl.

«Я и избранная вице-президентом Камала Харрис вступим в должность во время серьезных глобальных проблем — от коронавируса до изменения климата. Эти проблемы выходят за пределы США и требуют международного сотрудничества. Мы надеемся на плодотворное и широкое сотрудничество с Варшавой для решения общих проблем, стоящих перед нашими странами», — написал Байден польскому лидеру, а также поблагодарил его за поздравления.

Анджей Дуда поздравил Джо Байдена с избранием после того, как появились официальные результаты голосования выборщиков, в котором победил демократ. Анджей Дуда направил избранному президентом США политику поздравительное письмо, в котором подчеркнул, что «отношения между Польшей и США являются опорой европейской и трансатлантической безопасности и стабильности».