Вашингтон, , 08:06 — REGNUM Кандидат в президенты США, демократ Джо Байден после своей инаугурации получит от соцсети Twitter аккаунт действующего главы Белого дома Дональда Трампа без всех его подписчиков, сообщает агентство Bloomberg.

Эта учетная запись переходит к американским президентам после избрания. Трамп получил ее в 2016 году. У него есть еще один аккаунт в Twitter, в котором он предпочитает размещать сообщения.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября стало известно, что Twitter запустил процесс передачи Джо Байдену аккаунта главы Белого дома.

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