Пекин, , 11:30 — REGNUM Заявления действующего президента США Дональда Трампа о том, что к кибератакам на американские власти якобы возможно причастен Китай, являются не соответствующими действительности. Об этом 21 декабря заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Кибератака Иван Шилов © ИА REGNUM

«Китай всегда был против кибератак и преступлений, совершаемых в сетевом пространстве», — сказал он.

Также официальный представитель китайского МИД отметил, что Пекин всегда был «решительно против» того, чтобы проблемы кибернетической безопасности политизировались, потому что последнее негативным образом отражается на международном сотрудничестве в данной сфере.

Кроме того, Ван Вэньбинь назвал такие обвинения Китая со стороны США «несерьезными» и «клеветническими».

»Мы выражаем по этому поводу решительный протест. Американская сторона уже давно спекулирует вопросами кибербезопасности. <…> Мы надеемся на более ответственную позицию США в соответствующих вопросах», — указал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рон Клайн, назначенный кандидатом в президенты США от демократов Джозефом Байденом руководителем аппарата сотрудников Белого дома, заявил, что ответом администрации Байдена на кибератаки станут не только санкции, но и целый пакет мер, ограничивающих осуществление такого рода действий в киберпространстве.