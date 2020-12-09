Москва, , 12:52 — REGNUM Следующей администрации Белого дома необходимо будет налаживать диалог с Россией и совместно решать большинство проблем на Ближнем Востоке. Об этом заявила депутат Государственной Думы РФ, директор Института РУССТРАТ Елена Панина, представляя новый доклад института «Изменит ли Джо Байден Ближний Восток?».

Несмотря на отсутствие официальных итогов выборов президента США на момент публикации доклада, если предположить, что президентом США все-таки станет Джо Байден, то основные тренды его ближневосточной политики будут продолжать заложенные демократом Обамой линию поведения.

Вашингтон продолжит диалог с Палестиной и вернет представительство Организации освобождения Палестины в американскую столицу. Тель-Авиву придется смириться с традиционным подходом к урегулированию палестино-израильского конфликта, уверена Елена Панина.

В повестку йеменского вопроса вновь вернется запрет на удары арабской коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, а также будет наложено эмбарго на Эр-Рияд.

Возросшее влияние России в ближневосточном регионе однозначно заставит новую администрацию США искать возможности диалога с властями в Москве. Администрации Белого дома не удастся игнорировать присутствие России в Сирии и Ливии, а в скором времени и в Судане.

Елена Панина уверена, что если Байден будет придерживаться миротворческой позиции и исповедовать гуманитарный подход к конфликтам на Ближнем Востоке, то ему стоит позабыть на время антироссийскую риторику и совместно с Россией попытаться установить мир в регионе.