Киев, , 20:28 — REGNUM Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия надеется на то, что Украине удастся договориться с новой администрацией Белого дома о выделении кредитных средств.

Об этом он сказал в комментарии «Интерфакс-Украина» сегодня, 30 ноября.

Арахамия уточнил, что речь идет о возможном получении от США в 2021 году новых гарантий по евробондам Украины на 1 млрд долларов, что позволит рефинансировать подобный выпуск еврооблигаций от 2016 г.

Соратник Зеленского напомнил, что срок погашения третьего выпуска облигаций внешнего государственного займа под гарантии США объемом 1 млрд долларов наступает в сентябре 2021 года.

«Мы надеемся, что с приходом новой администрации Белого дома нам удастся договориться с нашими стратегическими партнерами о рефинансировании этого займа», — сказал депутат.

По его словам, перевыпуск еврооблигаций под гарантию США означает финансирование госбюджета Украины на льготных условиях. Арахамия подчеркнул, что это особенно важно в следующем году, «когда на сентябрь приходится пик выплат по внешнему долгу».

ИА REGNUM напоминает, что в мае этого года министерство финансов Украины погасило второй выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантию США. Выпуск облигаций под гарантию США номинальной стоимостью $1 млрд был осуществлен в 2015 году с процентной ставкой 1,847% в год. Первый выпуск облигаций по этой программе минфин Украины погасил в мае 2019 года.