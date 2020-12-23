Вашингтон, , 04:59 — REGNUM Кандидат в президенты США Джозеф Байден призвал действующего главу государства Дональда Трампа установить ответственных за кибератаки на американские ведомства, сообщает 22 декабря телеканал CNN.

«Администрация Трампа не смогла сделать кибербезопасность своим приоритетом, — заявил Байден. — Нужно дать публичный и ясный ответ, кто несёт ответственность за эту атаку».

В ходе выступления он напомнил о заявлении госсекретаря США Майкла Помпео и генерального прокурора Уильяма Барра о том, что к кибератакам причастна Россия.

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Напомним, 18 декабря американский госсекретарь заявил, что американские власти располагают «достаточно чёткими» доказательствами того, что Россия якобы участвовала в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств в Соединенных Штатах.

При этом доказательств того, что за атаками в очередной раз стоит Россия, американцы так и не предъявили.

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