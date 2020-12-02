Вашингтон, , 08:33 — REGNUM Президент США Дональд Трамп, чьи полномочия истекают в январе следующего года, намерен подписать указ о помиловании своих детей, зятя Джареда Кушнера и личного адвоката Рудольфа Джулиани, сообщает со ссылкой на источники 1 декабря The New York Times.

По информации издания, действующий глава Белого дома обсуждал возможность подобного шага со своими советниками, поскольку он опасается, что во время правления его преемника Джо Байдена минюст может начать расследования в отношении них.

Так, Джаред Кушнер мог предоставить федеральным властям недостоверную информацию относительно своих зарубежных контактах, когда шло расследование относительно его допуска к секретной информации, что является федеральным преступлением.

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Журналисты отмечают, что причины, по которым Трамп хочет помиловать своих детей, за исключением Дональда Трампа-младшего, который был объектом расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, неясна, поскольку если на федеральном уровне им ничего, кажется, не угрожает, тогда как на уровне штата расследование ведется против компании Trump Organization. В ней, как полагают в прокуратуре Манхэттена, спорным образом уходили от налогов, списывая их как многомиллионные гонорары за консультационные услуги компании, некоторые из которых, по всей видимости, перешли к дочери Трампа Иванке.

Однако президентское помилование не обеспечивает защиты от уголовного и иного преследования на уровне штатов, напомнили в The New York Times.

Также нет ясности относительно того, что может грозить адвокату Трампа Джулиани: недавно в его отношении проводилось расследование федеральным прокурором Манхэттена в связи с его коммерческими сделками на Украине и его ролью в смещении там американского посла.