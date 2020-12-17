Ново-Огарево, Московская область, , 16:58 — REGNUM В России не ждут больших неожиданностей от избранного президентом США Джо Байдена. Об этом 17 декабря заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

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«Это в значительной степени зависит от администрации. Он человек очень опытный, всю жизнь в политике. Известная формула есть: короля делает свита. Поэтому как будет выстроена команда… хотя мы уже видим претендентов на ключевые должности. Все они нам известны. Так или иначе мы с ними работали. Здесь каких-то неожиданностей мы не ждём», — заявил Путин.

Тем не менее Путин отметил слова Байдена о возможности продления СНВ-3.

«Посмотрим, во что это выльется на практике», — отметил он.