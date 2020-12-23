Вашингтон, , 08:18 — REGNUM Возможность своего участия в следующих президентских выборах в США в 2024 году не стал исключать кандидат на пост главы Белого дома от Демпартии Джо Байден, отвечая на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции в штате Делавэр.

Он ответил, что не собирается быть «хромой уткой». Так в США называют президентов, которые должны вскоре покинуть эту должность.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря издание Axios распространило информацию о том, что действующий американский лидер Дональд Трамп планирует дождаться инаугурации Джо Байдена и уже после объявить о своем участии в выборах 2024 года.

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