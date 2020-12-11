Москва, , 13:47 — REGNUM Голоса более 100 конгрессменов — это хороший старт для координатного пересмотра выборов, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

«Известно. что всего в правительстве 435 конгрессменов. Действующего президента США должно поддерживать большинство, то есть 237 республиканцев, против 193 демократов.

В Сенате у республиканцев 51 место. Если Дональда Трампа уже поддержали 100 конгрессменов для пересмотра выборов, то это сильный ход.

Сломить такую тактику будет сложно. Ведь потенциально к ним могут присоединиться ещё 100 конгрессменов», — высказал свое мнение эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, 106 конгрессменов США поддержали иск по результатам выборов президента страны.

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