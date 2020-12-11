Москва, 11 декабря 2020, 13:47 — REGNUM Голоса более 100 конгрессменов — это хороший старт для координатного пересмотра выборов, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.
Как сообщало ИА REGNUM, 106 конгрессменов США поддержали иск по результатам выборов президента страны.
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