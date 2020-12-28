Варшава, , 05:34 — REGNUM Поздравив Джо Байдена с избранием на пост президента США, польский президент Андрей Дуда перечислил те главные достижения, которыми были отмечены польско-американские отношения последних лет. Почему этот список может оказаться неактуальным для грядущего президентства Байдена и в каком направлении могла бы эффективно сманеврировать в своих отношениях с США Польша, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Ни проект «Троеморье», ни закупки сжиженного газа, ни даже усиление американского военного присутствия в Польше не смогут в должной мере послужить дальнейшему развитию польско-американских отношений так, как это планировалось в уходящую «эпоху Трампа». И новому президенту США Джо Байдену, и, что интересно, самой Польше, может понадобится в обозримом будущем совсем другое.

А причина грядущих перемен коренится в безоглядной ставке Польши на политику, которую проводил Дональд Трамп, об опасности чего польское руководство было не раз и не два предупреждено многочисленными экспертами. Как теперь Польше выбираться из той неловкой ситуации, в которую она забралась исключительно из собственной тяги к авантюрам? Читайте статью Станислава Стремидловского «Судьба Польши будет зависеть от отношения США к Германии и Турции».