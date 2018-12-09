Молчание Собянина, треск реновации и страсти по парковкам: Москва за неделю

Москва, , 22:39 — REGNUM Власти Москвы отрабатывают навык частичного взаимодействия с жителями. В столице частично отказались от планов застройки района Бутово, частично убрали улицы после снегопада, частично и лишь на время отменяли снос доходного дома и предоставили жителям под переселение по реновации почти хороший дом. Зато твердо и вполне без объяснений взвинтили цену на парковку. Чем еще отличилась столица и о чем молчит мэр Москвы Сергей Собянин в недельном обзоре ИА REGNUM.

В ответ на возмущения жителей района Бутово планами застройки зоны жилых домов новыми объектами, власти Москвы отказались от проекта возведения театрального фондохралинища. Как сообщили местным активистам в департаменте городского имущества столицы, для хранения театральных декораций и реквизита подберут альтернативную площадку.

Тем не менее остается открытым вопрос строительства крупного транспортно-пересадочного узла у станции метро «Бульвар адмирала Ушакова», против которого также выступают жители. На данный момент работы временно приостановлены.

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После обнаружения 2 декабря на улице Борисовские пруды тела футболиста молодежного состава футбольного клуба «Локомотив» Алексея Ломакина, об исчезновении которого ранее заявила мать, в Следственном комитете назначили проверку и заявили о проведении судебно-медицинской экспертизы. Позднее стало известно, что возможными причинами гибели 18-летнего спортсмена могли стать инсульт и переохлаждение.

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о грядущей большой «эволюции» столичной подземки, где к 2023 году должно появиться 35 новых станций. Речь идет о достройке всех участков Большой кольцевой линии, продлении Калининско-Солнцевской и Люблинско-Дмитровской линий до аэропорта Внуково и поселка Северный соответственно, а также открытии новой Коммунарской ветки с десятью станциями.

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В ожидании грядущих достижений столицы, внимание москвичей привлекли перипетии в работе текущих. Московская канатная дорога, которую торжественно открыли в присутствии мэра Сергея Собянина 26 ноября, не работала всю неделю. Первый раз дорога остановилась 28 ноября. Тогда в качестве причины сбоев назвали «кибератаку». 30 декабря «канату» запустили вновь, но ненадолго, а уже 3 декабря москвичам объявили, что дорога будет закрыта до 7 декабря, так как проходит «ежегодное освидетельствование объекта Ростехнадзором».

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Дал трещину, по крайней мере в умах некоторых причастных москвичей, еще один грандиозный проект столичной мэрии: новое жилье, предоставляемое по так называемой программе реновации, при ближайшем знакомстве выглядит вовсе не таким презентабельным и безопасным, как это рекламировалось властями. Корреспонденты ИА REGNUM осмотрели два дома на улице Дмитрия Ульянова, куда планируют переселиться вошедшие в программу жители старых пятиэтажек с улицы Кедрова. Дома, брошенные разорившейся СУ-155 и достроенные столичным «Управление гражданского строительства» (КП УГС), выглядят менее опасными для жизни, чем покидаемые пятиэтажки, но только издалека. Вблизи же можно обнаружить волнообразные стены, растрескавшиеся швы, кривые стыки, отваливающуюся фасадную плитку, которую наспех закрепили скотчем, и иные признаки некачественного и опасного строительства.

Читайте подробнее: Московская реновация оказалась не такой, как о ней думали на улице Кедрова

Несмотря на перспективу получить жилье в месте, подобном описанному выше, стоимость квартир в домах, включенных в программу реновации, поднялась на 17−22%. Наиболее ощутимо цена жилья увеличилась в пятиэтажках в Восточном, Юго-Западном и Северо-Западном округах Москвы. Так, за квадратный метр тут просят 177,7 тыс. рублей.

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В Москве заявили о рекордном снижении числа погибших в ДТП. По данным МВД РФ, за девять месяцев 2018 года общий показатель смертности на дорогах столицы снизился на 11%, а число погибших пешеходов сократилось на 29%, что является самым низким показателем за последние 10 лет.

Читайте подробнее: В Москве с начала года число погибших в ДТП снизилось на 11%

Также столичные правоохранители рапортовали о двукратном снижении подростковом преступности за последние семь лет. По мнению первого заместителя руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Василия Олейника, таких показателей удалось достичь благодаря профилактической работе. Отметим, что в 2017 году в Москве было зафиксировано 140 тыс. преступлений, совершенных несовершеннолетними.

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И: Уровень подростковой преступности в Москве снизился в два раза

Достичь более внушительных показателей в Москве надеются с помощью системы распознавания лиц, создание которой должны завершить уже в 2019 году. Об этом заявил мэр Сергей Собянин на общегородском расширенном заседании «Профилактика правонарушений». По его словам, в 2018 году в столице установили более 40% усовершенствованных камер видеонаблюдения, а в 2019 году система будет установлена полностью. По мнению властей, она поможет ловить преступников, находящихся в розыске.

Как заявил ИА REGNUM председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков, подобные системы необходимо создать во всех крупных городах России.

Читайте подробнее: Москва создаст систему распознавания лиц в 2019 году — Собянин

И: В Москве предлагают внедрить систему распознавания лиц в регионах

С помощью камер видеофиксации в Москве, как известно, ловят не только преступников, но и нарушителей ПДД, в том числе отслеживается соблюдение правил парковки и оплаты парковочного места. Тем временем стоимость платной парковки в городе возрастет с 15 декабря. Теперь за оставленную машину между Садовым и Бульварным кольцами в центре города надо будет платить 80 рублей в час. Парковка с дифференцированным тарифом будет стоить 50 рублей за первые 30 минут, затем по 150 рублей в час на более загруженных улицах Садового кольца. На улицах внутри Бульварного кольца по новому тарифу водитель заплатит 100 и 200 рублей в час. За стоянку на улицах возле делового центра «Москва-сити», Тверской, Арбата и Патриарших прудов, а также Петровка, Неглинная, Романов переулок придется заплатить по-максимуму — 380 рублей за час. Также парковка тут будет платной и в воскресенье. Аналогично возрастут месячные и годовые тарифы за парковку.

Читайте подробнее: Платные парковки в центре Москвы подорожают с 15 декабря

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5 декабря в Москве сгорел приют для бездомных животных «Счастливый путь». Помимо известной нехватки приютов в столице еще более печальным выглядит известие о гибели десятков собак, кошек, кроликов и птиц. Хозяйка приюта заявила, что причиной пожара мог стать поджог.

Читайте подробнее: Названа возможная причина пожара в московском приюте для животных

Два международных аэропорта Москвы — «Домодедово» и «Шереметьево» — получили дополнительные названия по результатам конкурса «Великие имена России». Аэропорту «Шереметьево» при поддержке 39% (40 тыс.) голосов респондентов присвоили имя поэта Александра Пушкина, а аэропорт «Домодедово» назвали в честь ученого Михаила Ломоносова, за что проголосовали 188 тыс. человек (71%).

Подробнее: Ломоносов, Пушкин, Лермонтов, Высоцкий. Аэропортам предложили имена

5 декабря Тверской суд Москвы отклонил просьбу адвокатов о пересмотре записей с камер видеонаблюдения и постановил продлить содержание в СИЗО полузащитнику футбольного клуба «Краснодар»Павлу Мамаевуи нападающему клуба «Зенит» Александру Кокорину на срок в два месяца, до 8 февраля 2019 года. Футболистам предъявлены обвинения по двум статьям УК РФ «Побои» и «Хулиганство». После оглашения решения о продлении ареста, жена Павла Мамаева поспешила скрыться от журналистов, а мать Александра Кокорина расплакалась.

Читайте подробнее: После решения суда мать Кокорина заплакала, а жена Мамаева сбежала из зала

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Из-за сильного снегопада к утру 6 декабря Москва впервые за зиму покрылась тринадцатисантиметровым слоем снега. К уборки улиц привлекли 55 тыс. рабочих и 7 тыс. единиц спецтехники, что не уберегло город от пробок. Уже к 11 утра город буквально парализовало десятибалльными заторами. Эта привычная для Москвы история повторяется из года в год, и изменений к лучшему пока не наблюдается: любое нестандартное погодное условие вызывает обострение хронического транспортного коллапса столицы.

Читайте подробнее: Высота сугробов в Москве достигла 13 сантиметров

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6 декабря школу 1359 в районе Жулебино эвакуировали после угроз одного из учеников причинить себе вред. Подросток принес с собой режущий предмет, однако его успел заметить охранник учебного заведения. На место ЧП прибыли сотрудники полиции, со школьником, закрывшемся в кабинете, вели переговоры. В результате его удалось разоружить, пострадавших не было. Сейчас с подростком работают специалисты.

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7 декабря в Москве приступили к сносу «Литературки» — доходного дома 1903 года постройки, где ранее располагался оргкомитет Московской олимпиады, а с 1981 по 2007 годы находилась редакция «Литературной газеты». Градозащитники надеялись, что дом сможет получить статус выявленного памятника истории и культуры, однако в Москомнаследии им отказали. Как пояснили ИА REGNUM в «Архнадзоре», для получения охранного статуса по закону принимают во внимание обстоятельства, имевшие место более 40 лет назад, а в данном случае речь идет о более «молодом» периоде — 80-х годах XX века. Ранее на месте доходного планировалось строительство девятиэтажных апартаментов. Затем столичные власти наложили запрет на проект, однако новый владелец участка отстоял право на стройку в суде.

Читайте подробнее: Экскаваторы вновь вышли на улицы: в Москве сносят здание «Литературки»

Примечательно, что в день сноса дома, где долгие годы располагалась «Литературная газета», в Москве открыли памятник советскому писателю Чингизу Айтматову, работы которого не раз появлялись на её страницах. Памятник установили на пересечении Подольского шоссе и улицы Павловская к 90-летию писателя. В торжественной церемонии открытия приняли участие президент Киргизии Сооронбай Жээнбекови министр культуры РФ Владимир Мединский.

Читайте подробнее: В Москве открылся памятник Чингизу Айтматову