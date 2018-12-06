Высота сугробов в Москве достигла 13 сантиметров

Москва, , 09:54 — REGNUM В Москве из-за обильного снегопада высота снежного покрова достигла 13 сантиметров, сообщили ИА REGNUM 6 декабря в центре «Фобос».

"По данным на 9 часов утра высота снежного покрова в столице достигла 13 см! Это не только самый высокий показатель текущей зимы, но и на 3−4 см превышает климатическую норму», — рассказали в центре.

Любопытно, что в Подмосковье сугробы ниже, на основной части региона высота снежного покрова от 6 до 11 сантиметров, и лишь в Наро-Фоминске равна столичному уровню — 13 сантиметров.

Снегопад в Москве и Подмосковье продолжается. В «Фобосе» отметили, что схожая погода стоит и в соседних областях.