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После решения суда мать Кокорина заплакала, а жена Мамаева сбежала из зала

Общество

«С мамой всё не очень хорошо»

Москва, 5 декабря 2018, 17:08 — REGNUM  После оглашения решения суда оставить футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина под стражей еще на два месяца, жена Мамаева скрылась от журналистов, а мать Кокорина расплакалась, передает корреспондент ИА REGNUM с места событий 5 декабря.

Перед зданием суда также присутствовал отец обвиняемого, Константин Мамаев. Он поздравил собравшихся с наступающим Новым годом и поблагодарил за поддержку.

Адвокат Александра Кокорина, в свою очередь, заявила журналистам, что после оглашения приговора матери футболиста стало плохо.

«С мамой всё не очень хорошо, — заявила она. — Мама плачет».

Напомним, Тверской суд Москвы постановил продлить содержание в СИЗО полузащитнику футбольного клуба «Краснодар» Павлу Мамаеву и нападающему клуба «Зенит» Александру Кокорина на срок 2 месяца, до 8 февраля 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Мамаева и Кокорина оставили в СИЗО еще на два месяца

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