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В Москве предложили ввести должность штатного превентолога в школах

Происшествия

«Говорить, на мой взгляд, нужно о предупреждении того, что произошло в Жулебино»

Москва, 6 декабря 2018, 15:35 — REGNUM  Одним из возможных способов решения проблемы безопасности в школах может стать введение в учебных учреждениях должности специалиста-превентолога. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков, комментируя инцидент, произошедший в одной из школ московского района Жулебино 6 декабря.

«Одним из механизмов решения проблемы может стать введение в школах штатной должности специалиста-превентолога, который будет заниматься профилактикой правонарушений и антисоциального поведения учеников», — подчеркнул он.

По мнению Цветкова, полностью исключить вероятность подобных происшествий не получится.

«Говорить, на мой взгляд, нужно о предупреждении того, что произошло в Жулебино. Надо реально смотреть на вещи. Невозможно сделать из школы режимный объект и обеспечить досмотр каждого школьника или педагога», — отметил он.

Цветков подчеркнул, что безопасность столичных образовательных учреждений в целом находится на достаточно высоком уровне, и случаи, подобные сегодняшнему, крайне редки.

«Особенно это касается современных технологий — московские школы, в отличие от многих школ в глубинке, оборудованы и камерами наблюдения, и тревожными кнопками», — уточнил спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники полиции города Москвы организовали переговоры с подростком, угрожавшим причинить себе вред.

Читайте подробнее: Московская полиция ведет переговоры со школьником из Жулебино

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Происшествия в учебных заведениях
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