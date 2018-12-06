В Москве предложили ввести должность штатного превентолога в школах

Москва, , 15:35 — REGNUM Одним из возможных способов решения проблемы безопасности в школах может стать введение в учебных учреждениях должности специалиста-превентолога. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков, комментируя инцидент, произошедший в одной из школ московского района Жулебино 6 декабря.

«Одним из механизмов решения проблемы может стать введение в школах штатной должности специалиста-превентолога, который будет заниматься профилактикой правонарушений и антисоциального поведения учеников», — подчеркнул он.

По мнению Цветкова, полностью исключить вероятность подобных происшествий не получится.

«Говорить, на мой взгляд, нужно о предупреждении того, что произошло в Жулебино. Надо реально смотреть на вещи. Невозможно сделать из школы режимный объект и обеспечить досмотр каждого школьника или педагога», — отметил он.

Цветков подчеркнул, что безопасность столичных образовательных учреждений в целом находится на достаточно высоком уровне, и случаи, подобные сегодняшнему, крайне редки.

«Особенно это касается современных технологий — московские школы, в отличие от многих школ в глубинке, оборудованы и камерами наблюдения, и тревожными кнопками», — уточнил спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники полиции города Москвы организовали переговоры с подростком, угрожавшим причинить себе вред.

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