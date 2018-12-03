Москва создаст систему распознавания лиц в 2019 году — Собянин

Москва, , 14:22 — REGNUM В 2019 году в Москве завершатся работы по созданию системы распознавания лиц, заявил 3 декабря мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на общегородском расширенном заседании «Профилактика правонарушений».

«Для того чтобы улучшать безопасность в городе, мы в ближайшее время выйдем на новый уровень информационных технологий в работе наших правоохранительных органов. Мы уже в этом году установили более 40 процентов усовершенствованных камер видеонаблюдения. В следующем году мы завершим эту работу и создадим впервые систему распознавания лиц, которая поможет ловить преступников, находящихся в розыске», — цитирует Собянина «Вечерняя Москва».

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По словам градоначальника, в некоторых районах и станциях метро уже прошёл пилотный проект, удалось задержать десятки преступников.

«Думаю, эта система сделает город просто недоступным для преступных элементов, которые ошибочно считают, что могут затеряться в мегаполисе», — уверен мэр.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин пообещал к 2023 году «большую эволюцию» метрополитена и строительство 35 новых станций.