Ломоносов, Пушкин, Лермонтов, Высоцкий. Аэропортам предложили имена

Москва, , 01:11 — REGNUM Два международных аэропорта Москвы названы в честь великих соотечественников — Александра Сергеевича Пушкина и Михаила Васильевича Ломоносова, сообщается на сайте конкурса «Великие имена России».

Так, аэропорт Шереметьево по результатам голосования назван в честь Александра Пушкина: этот вариант поддержали 39%, или 40 091 человек. Аэропорту Домодедово присвоено имя Михаила Ломоносова — 71% (188 772 голосов).

Обрели имена и другие аэропорты. В частности, в Астрахани аэропорт назвали в честь художника Бориса Кустодиева, в Волгограде — в честь Героя СССР Алексей Маресьева. Аэропорт Минвод носит имя Владимира Высоцкого, а воздушная гавань Магадана — Михаила Лермонтова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, имена присвоены 47 российским аэропортам. Голосование началось 11 октября и завершилось 1 декабря. Инициатором выступили Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество и Российское военно-историческое общество.

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