В Москве предлагают внедрить систему распознавания лиц на регионы

Москва, , 18:25 — REGNUM Вслед за Москвой система распознавания лиц должна быть внедрена во всех крупных городах России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

Комментируя заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что в 2019 году в столице завершатся работы по созданию данной системы, он отметил, что подобный механизм успешно функционирует во многих мировых столицах, заметно облегчая работу правоохранителям.

«Тот факт, что Москва будет полностью оборудована камерами, позволяющими мгновенно идентифицировать личность, безусловно, усложнит жизнь правонарушителям. В столице 160 тысяч камер, которые охватывают 95% подъездов жилых домов. Теперь у жителей появляется дополнительный уровень защиты», — подчеркнул Цветков.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент в Москве установлено уже 40% усовершенствованных камер видеонаблюдения.

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