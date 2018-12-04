Платные парковки в центре Москвы подорожают с 15 декабря

Москва, , 16:40 — REGNUM В Москве с 15 декабря меняются правила пользования платными парковками, сообщили журналистам 4 декабря в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Теперь минимальная стоимость парковки в центре составит 80 рублей в час — это улицы между Садовым и Бульварным кольцами. Парковка с дифференцированным тарифом — 50 рублей за первые 30 минут, затем 150 рублей в час — на более загруженных улицах Садового кольца. На улицах внутри Бульварного кольца тарифы составят 100 и 200 рублей в час.

На 1,9% улиц столицы, отмечается в заявлении, будет установлен максимальный тариф. Он составит 380 рублей. Это улицы возле делового центра «Москва-сити», Тверской, Арбата и Патриарших прудов, а также Петровка, Неглинная, Романов переулок и другие. Кроме того, на этих улицах парковка станет платной и по воскресеньям.

Меняется и размер оплаты за месяц и год — 37 тыс. рублей и 370 тыс. рублей в год на всех платных городских парковках в пределах Третьего транспортного кольца, 30 тыс. и 300 тыс. от Бульварного кольца до ТТК.

Как сообщало ИА REGNUM, РЭУ им. Плеханова провел исследование, выводы которого позволяют властям Москвы существенно повысить стоимость уличной парковки. Они сочли стоимость уличного парковочного места от 60 до 200 рублей в час, действующую в Москве сейчас, заниженной.

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