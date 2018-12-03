Уровень подростковой преступности в Москве снизился в два раза

Москва, , 16:02 — REGNUM За последние семь лет в Москве произошло значительное снижение количества преступлений, которые совершают несовершеннолетние. Об этом сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Василий Олейник.

Читайте также: Над детьми потеряли контроль — почему жестокие школьники травят слабых

Он уточнил, что с 2011 года число таких правонарушений сократилось на 50%. При этом, по его словам, которые приводит агентство городских новостей «Москва», добиться таких результатов во многом помогли профилактические беседы в образовательных учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году количество преступлений, совершённых подростками, в Москве по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 22,3%. По данным прокуратуры столицы, всего в городе за год было зарегистрировано свыше 140 тыс. преступлений, что на 19,4% меньше, чем в 2016-м.

Читайте ранее в этом сюжете: В московской школе подросток напал на сверстника с ножом