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Уровень подростковой преступности в Москве снизился в два раза

Общество

Большую роль в этой ситуации играет профилактика

Москва, 3 декабря 2018, 16:02 — REGNUM  За последние семь лет в Москве произошло значительное снижение количества преступлений, которые совершают несовершеннолетние. Об этом сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Василий Олейник.

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Он уточнил, что с 2011 года число таких правонарушений сократилось на 50%. При этом, по его словам, которые приводит агентство городских новостей «Москва», добиться таких результатов во многом помогли профилактические беседы в образовательных учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году количество преступлений, совершённых подростками, в Москве по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 22,3%. По данным прокуратуры столицы, всего в городе за год было зарегистрировано свыше 140 тыс. преступлений, что на 19,4% меньше, чем в 2016-м.

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Подростковая преступность
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