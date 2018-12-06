Москва до вечера погрузилась в «серьёзные пробки»

Москва, , 11:33 — REGNUM Дорожную ситуацию в Москве на 11:30 6 декабря сервис «Яндекс.Пробки» оценивает в семь баллов по десятибалльной шкале. Данный уровень обозначается статусом «серьёзные пробки».

По прогнозу сервиса, в ближайшие шесть часов, до 17:00, ситуация на дорогах столицы не изменится. Наибольшие затруднения движения наблюдаются в центре Москвы, на Садовом кольце и ТТК, а также участках МКАД. Блокировано двойным ДТП Можайское шоссе в сторону центра, есть затор на шоссе Энтузиастов.

Примечательно, что два часа назад пробки были ниже. В Москве выпал ночью и продолжается обильный снегопад. Уровень снежного покрова в столице, по данным синоптиков, уже достиг 13 сантиметров.