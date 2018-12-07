В Москве открылся памятник Чингизу Айтматову

Москва, 7 декабря 2018, 12:29 — REGNUM В Москве 7 декабря открылся памятник советскому писателю Чингизу Айтматову, сообщает агентство «Москва».
Он установлен в сквере на пересечении Подольского шоссе и улицы Павловская. Открытие приурочено к 90-летию писателя.
В торжественной церемонии открытия приняли участие президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и министр культуры РФ Владимир Мединский.
Чингиз Айтматов родился 12 декабря 1928 года в Киргизии. Мировую известность писателю принесла повесть «Джамиля».