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В Москве открылся памятник Чингизу Айтматову

Культура

В Москве 7 декабря открылся памятник советскому писателю Чингизу Айтматову

В Москве открылся памятник Чингизу Айтматову
Elke Wetzig (Elya)
Чингиз Айтматов

Москва, 7 декабря 2018, 12:29 — REGNUM  В Москве 7 декабря открылся памятник советскому писателю Чингизу Айтматову, сообщает агентство «Москва».

Он установлен в сквере на пересечении Подольского шоссе и улицы Павловская. Открытие приурочено к 90-летию писателя.

В торжественной церемонии открытия приняли участие президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и министр культуры РФ Владимир Мединский.

Чингиз Айтматов родился 12 декабря 1928 года в Киргизии. Мировую известность писателю принесла повесть «Джамиля».

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