В Москве открылся памятник Чингизу Айтматову Культура В Москве 7 декабря открылся памятник советскому писателю Чингизу Айтматову Elke Wetzig (Elya) Чингиз Айтматов Москва, , 12:29 — REGNUM В Москве 7 декабря открылся памятник советскому писателю Чингизу Айтматову, сообщает агентство «Москва». Он установлен в сквере на пересечении Подольского шоссе и улицы Павловская. Открытие приурочено к 90-летию писателя. В торжественной церемонии открытия приняли участие президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и министр культуры РФ Владимир Мединский. Чингиз Айтматов родился 12 декабря 1928 года в Киргизии. Мировую известность писателю принесла повесть «Джамиля».

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