Москва отменила «парковочные каникулы» на 237 улицах

Москва, , 10:32 — REGNUM В центре Москвы парковки станут платными по воскресеньям на 237 улицах. Соответствующий приказ департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы имеется в распоряжении ИА REGNUM. Документ подписан заместителем мэра Москвы Максимом Ликсутовым.

В приложении к приказу указан список улиц, где с 15 декабря 2018 года вводится плата на парковку по воскресеньям. Они расположены в районах Арбат, Басманный, Дорогомилово, Замоскворечье, Красносельский, Мещанский, Пресненский, Тверской, Хамовники и Якиманка.

В числе прочих взимать плату будут на улицах Арбат, Покровке, Маросейке, Мясницкой, Пятницкой, Большой и Малой Лубянке, Большой и Малой Бронной, Красной Пресне и других.

Ранее в местах платной парковки в Москве оплата по воскресеньям не взималась. В столице по выходным и праздничным дням действовали так называемые парковочные каникулы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 декабря в Москве повышается стоимость уличных парковочных мест. Максимальная цена за один час стоянки составит 380 рублей.

В ноябре стали известны результаты исследования РЭУ имени Плеханова о платных парковках в Москве, где рекомендовалось как повышение платы, так и указывалось необходимость взимания средств по воскресеньям.

«Высокие показатели загруженности наблюдались как в будние дни, так и по воскресеньям, когда парковка бесплатна. Загруженность в воскресенье увеличивает перепробеги транспорта и фактически указывает на необходимость взимания платы за парковку для предотвращения этих негативных факторов», — указывалось в исследовании.