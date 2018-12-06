В Жулебино эвакуируют школу после угрозы школьника покончить с собой

Москва, , 11:07 — REGNUM В Москве эвакуируют школу 1359 района Жулебино после угроз одного из учеников покончить собой и нанести вред учителям. Об этом сообщается на странице группы «Жулебино» ВКонтакте.

«Учителя и дети эвакуированы, сообщений о пострадавших нет — похоже, все благодаря охране. Парень пришел в школу в 8:15, охрана и дежурный администратор увидели у него торчащий из-под одежды клинок. Его пропустили в раздевалку, закрыли дверь и изолировали от других детей», — говорится в группе.

Пользователи заявляют, что сейчас на месте находится как минимум шесть машин полиции. ФСБ и детский психолог пытаются вести переговоры с подростком.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября ученикам и персоналу пришлось покинуть школу на юге Москвы из-за распыленного перцового газа.

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