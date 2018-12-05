Острые вопросы не вошли в телеэфир с Сергеем Собяниным

Москва, , 00:40 — REGNUM Острые вопросы московской повестки не вошли в эфир программы «Диалог с мэром», вышедшей в эфир 4 декабря на телеканале ТВЦ.

Более часа мэр Москвы Сергей Собянин отвечал на вопросы, однако среди них не было ни одного, связанного с конфликтными ситуациями и общественным напряжением в городе. Не уделили внимание обстановке в районе Кунцево, где группа жителей пытается предотвратить застройку территории и снос своих домов через суд и акции протеста. Не обсуждался возможный снос кинотеатра «Соловей» на Красной Пресне. Напомним, там жители района на митинге пытаются отстоять учреждение культуры. Не говорилось о проблемах, которые испытывают москвичи при переселении по программе реновации — недостатках стартовых домов, не выгодных для некоторых граждан условий получения нового жилья. Не заходила речь о нежелательном строительстве в некоторых районах высотных домов, в частности, трёх зданий, указанных в проекте ТПУ «Мичуринский проспект». Вне обсуждения оказалась тема московского мусора, из-за размещения которого в Архангельской области в минувшие выходные прошли митинги. Не вспомнили и о грядущем повышении тарифа за уличную парковку в центре Москвы до уровня в 380 рублей в час. Даже тема трудного открытия Московской канатной дороги, когда эксплуатация транспортной системы постоянно останавливается, осталась за кадром.

В телеэфире Сергей Собянин вспоминал минувший чемпионат мира, говорил о прошлом стадиона «Лужники» и недостроя в Ховрино, рассказывал о подходе к благоустройству и городских программах.