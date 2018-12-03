В Москве с начала года число погибших в ДТП снизилось на 11%

Москва, , 12:40 — REGNUM В Москве за девять месяцев текущего года число людей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снизилось на 11% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, заявил 3 декабря начальник главного управления МВД РФ по столице Олег Баранов.

«На 11% сократилось количество погибших в результате автоаварий», — заявил Баранов на совещании «Профилактика правонарушений», добавив, что это самый низкий показатель смертности в ДТП за последние 10 лет.

Кроме того, по его словам, на 29% снизилось количество пешеходов, погибших в результате наезда на них водителей на пешеходных переходах.

Напомним, ранее начальник управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России Олег Понарьин заявил, что за последние 10 лет в России смертность в ДТП сократилась фактически вдвое. По его словам, задача ГИБДД в будущем — «не просто ликвидировать все очаги аварийности, а не допустить появления новых».

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