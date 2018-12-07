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Москву вновь закармливают «снежной кашей»: фоторепортаж

Общество

Повторение «зимнего апокалипсиса» прошлого сезона не за горами?

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Москву вновь закармливают «снежной кашей»: фоторепортаж
Дарья Антонова © ИА REGNUM
В самом центре Москвы под ногами снежная каша

Москва, 7 декабря 2018, 18:22 — REGNUM  Зима в России только началась, но уже первый выпавший в столице снегопад практически парализовал движение пешеходов — спустя двое суток после снегопада специализированная техника на улицы Москвы так и не вышла, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Особенно сильно отсутствие снегоуборочных машин сказалось на центральных улицах — Мясницкой, Ильинке, Васильевском спуске, а также парке «Зарядье». Кроме того, помимо слякоти, проход горожан затруднен из-за всевозможных ограждений.

При этом, как ранее сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, после ночного снегопада 6 декабря на улицы Москвы вышли 55 тыс. рабочих, и было задействовано 7 тыс. единиц дорожной техники.

Работники коммунальных служб должны были очистить от снега улицы, пешеходные зоны и дворы, а территории обработать против гололеда. Однако вывозить горы снега рабочие не спешат, и постепенно пешеходные части превращаются в смесь реагентов, снега и грязи под ногами.

Напомним, огромное недовольство москвичей в 2017 году вызвал полный сбой работы коммунальных служб в Москве: во время снегопадов дворники не справлялись с уборкой территорий, и также москвичи страдали от сотен поваленных деревьев, которые не торопились вывозить уполномоченные органы власти.

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Как сообщало ИА REGNUM, к утру 6 декабря высота снежного покрова в Москве достигла 13 см. По словам синоптиков, снежный слой не растает до весны.

Читайте подробнее: Высота сугробов в Москве достигла 13 сантиметров

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Фоторепортажи ИА REGNUM
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